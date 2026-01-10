НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Трамп потребовал целых восемь Нобелевских премий. За что он их достоин?

Трамп потребовал целых восемь Нобелевских премий. За что он их достоин?

Президент США регулярно напоминает, что заслуживает награду

153
В 2025 году Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию, но не получил ее | Источник: Jeff Swensen / AFPВ 2025 году Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию, но не получил ее | Источник: Jeff Swensen / AFP

В 2025 году Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию, но не получил ее

Источник:

Jeff Swensen / AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевский комитет должен выдавать ему премию мира за каждый урегулированный конфликт. Об этом он сказал на встрече с руководством нефтегазовых компаний в Белом доме.

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — сказал Трамп.

Премий должно быть восемь, ведь именно о таком количестве остановленных конфликтов заявляет американский лидер.

«Я в одиночку завершил восемь войн, но Норвегия, член НАТО, по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно. Важно, что я спас миллионы жизней», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social 7 января.

В декабре 2025 года во время заседания кабмина он также высказывался о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждую урегулированную войну. Правда, тогда президент отметил, что не нуждается в таком количестве, так как не хочет быть жадным.

К урегулированным восьми войнам Трамп относит конфликты между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Израилем и ХАМАС, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.

Недавно Дональд Трамп провел спецоперацию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Через несколько дней после этого он объявил о планах начать наносить наземные удары по наркокартелям в Мексике. Кроме того, угрозы поступили в адрес еще четырех стран. Подробнее о них рассказали в этом материале.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Нобелевская премия Конфликт Награда
