Трамп потребовал целых восемь Нобелевских премий. За что он их достоин?

В 2025 году Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию, но не получил ее Источник: Jeff Swensen / AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Нобелевский комитет должен выдавать ему премию мира за каждый урегулированный конфликт. Об этом он сказал на встрече с руководством нефтегазовых компаний в Белом доме.

«Я имею в виду, что надо получать Нобелевскую премию за каждую остановленную войну», — сказал Трамп.

Премий должно быть восемь, ведь именно о таком количестве остановленных конфликтов заявляет американский лидер.

«Я в одиночку завершил восемь войн, но Норвегия, член НАТО, по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно. Важно, что я спас миллионы жизней», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social 7 января.

В декабре 2025 года во время заседания кабмина он также высказывался о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира за каждую урегулированную войну. Правда, тогда президент отметил, что не нуждается в таком количестве, так как не хочет быть жадным.

К урегулированным восьми войнам Трамп относит конфликты между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Израилем и ХАМАС, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.