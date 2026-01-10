«Не была патриотом, пока не пожила в Америке»: россиянка вернулась из США и объяснила, почему не смогла там жить

Оксана Зайцева профессионально занимается фотографией Источник: Оксана Зайцева, Семен Казьмин / Личный архив, 74.RU

Профессиональный фотограф Оксана Зайцева — человек, которому Америка дала визу талантов. Она четыре года жила в США — в Техасе, Бостоне, снимала в Вашингтоне свадьбу дочки Джо Байдена, а недавно вернулась в родной Челябинск. Здесь для Оксаны плюсов нашлось больше, чем за океаном. И теперь, после эмиграции, она смотрит на город незамыленным объективом глазом. Ее откровенный монолог публикует 74.RU.

«Приехала: „Вау, Челябинск! О, вантовый мост“. Мне всё в новинку, сделала серию снимков про город, и кто смотрит на эти фотографии, говорят: „Господи, неужели это Челябинск? Ничего себе, как он преобразился!“» — начинает разговор наша героиня.

42-летняя Оксана Зайцева — фотограф с художественным образованием. В профессии с 2013 года, с 2019-го ее вклад в фотографию признан на международном уровне. Оксана становилась лучшей по версии Russian Photo Awards в редком жанре newborn — арт-съемке новорожденных. Ее работы входили в сотню лучших в международном конкурсе Best Family and Child Photography. Летом 2020-го Оксану Зайцеву позвали провести мастер-класс в США в штате Техас и дали визу.

«Американская мечта — уехать из страны»

Меня многие спрашивают в России: «Как, ты вернулась из Америки? Да как ты так могла? Это же Америка! Это же страна мечты! Все туда хотят отправиться, но туда не всем путь открыт, и не всех сейчас пускают». Я говорю: «Да, вернулась». Изначально не оценила так Челябинск и Россию в целом. Думала, что я человек мира, но сейчас никуда не хочу уезжать.

Ребята, которые давно живут в Штатах, говорят: «Мы тебя понимаем, потому что Америка сейчас уже не та, что была 10 лет назад». Американская мечта сегодня — это не приехать в Америку, а уехать оттуда.

Как турист, да, возможно, я приеду снова, но жить — нет. Понимание того, что Америка сложна, приходит спустя 6–8 месяцев жизни там, когда ты сталкиваешься с реалиями страны и она начинает открываться со всех сторон. Сейчас очень много людей оттуда уезжает, особенно те, у кого был какой-то бэкграунд, успех за плечами у себя на родине.

Я правда четыре года пыталась искренне полюбить США, но не смогла. Эта страна не подходит для меня и жизни моей семьи по многим параметрам: безопасности, образованию, медицине, продуктам. Детей я туда не хочу везти.

«Дети не гуляют самостоятельно, как у нас»

Америка для путешествий и Америка для жизни — это совершенно две разные истории. Для путешествий это прекрасная страна, где есть сочетание теплого океана, прекрасных гор, красивой архитектуры. Когда я только первый раз приехала в Бостон, штат Массачусетс (крупнейший город региона Новая Англия. — Прим. ред.), сразу поняла, это мое, так как изучала языки и через английский уже изначально была влюблена в Лондон, в котором никогда не была. Бостон мне очень сильно напомнил Лондон, и я прям была погружена вот в эту архитектуру, вот в это состояние, вот в эту немножко холодность, ветреность, серость, дождливость.

Тогда я еще не знала про визу талантов, но задумывалась, как могу приехать в Америку, легализоваться и остаться там. Связалась с юристом, она сразу спросила, кто я по профессии. Я показала свои работы, и она сказала, что у меня прекрасный кейс для визы талантов, меня можно определить как экстраординарного человека. Я не сомневалась в себе, потому что на тот момент уже была победителем многих конкурсов в России и за рубежом. То есть на тот момент я уже была абсолютным лидером в своей индустрии.

В феврале 2022 года нежданно случилась СВО, у всех возник страх: что делать, а если закроют границу, а что будет дальше, и, собственно говоря, мы с мужем приняли решение, что надо ехать в Америку. Кому? Мне. Потому что я фотограф, который может получить визу талантов. Я отправилась туда на разведку, определяться, в каком штате нам лучше жить. Изначально приехала на юг — в Техас.

Как вы знаете, в Америке две партии, Демократическая и Республиканская, и от этого зависит вообще качество жизни, от этого зависит штат, его позиционирование. Это как маленькие городишки со своей внутренней политикой. Техас — республиканский штат, куда едут многие наши эмигранты, потому что им не близка демократическая позиция других штатов, где вся эта гендерная ситуация очень сильно напрягает изначально людей. Поэтому они выбирают больше республиканские штаты, такие как Массачусетс, Вашингтон D.C., где я тоже жила и могла сравнить. Флорида опять же республиканский штат. Больше всего русскоязычных сообществ и диаспор находится во Флориде и Техасе.

За четыре года Оксана так и не смогла полюбить Америку Источник: Оксана Зайцева / Личный архив

Техас сразу мне не понравился, несмотря на то что он считается самым независимым штатом: там такие суровые мужики и вообще очень мало всей этой нетрадиционной ситуации, которой так боятся наши. Но для меня в Техасе было небезопасно: штат находится на границе, там действительно все ходят с оружием, плюс там реально воруют детей. В Америке дети не гуляют самостоятельно, как у нас. Кроме того, там действует правило, что до 16 лет они дома не должны оставаться одни. Аспект моей безопасности и моих детей стал главным для меня, этот штат сразу оказался под вопросом. Плюс невероятная жара, в пекле ты находишься постоянно. Скажем, в нашем Сочи климат совершенно другой, он влажный, а в Техасе он сухой.

Про курьезы. В Техасе я в первый раз пришла в банк и услышала их английский: сокращенные формы, диалекты, сленг. Подумала: «Что происходит? Почему я, педагог английского (по второму образованию), не понимаю ничего? Почему мы учили 16 времен, когда они используют всего три?» И пошла на курсы. Слава богу, в каждом штате есть бесплатные курсы.

«На лицо нездоровые»

Когда я вернулась в Россию, заметила самый главный контраст, который раньше не замечала. Вы сейчас удивитесь — это классовость. Знаете, когда заходишь в самолет и видишь этих людей типа высшего класса, ну, их сразу видно… Во-первых, они все одеты «витон-невитон», и лица такие — свысока смотрят на тебя оценивающим взглядом. Меня аж передернуло, потому что в Америке — богатый, бедный — все одинаковые. Собственно говоря, это не читается по лицам, но у нас же… Я не знаю, почему это так ярко выражено. Но действительно, те, кто причисляет себя к богатым, ведут себя иногда прям очень вызывающе. Со стюардессой обращаются высокомерно, мол, я же не экономом лечу… Вот эти все словечки…

Другой контраст — это как выглядят американцы. Американцев как нацию сразу видно — они, к сожалению, какие-то нездоровые. Они не следят за собой, да, у них принцип воспитания «любите меня таким, какой я есть». Они на лицо даже нездоровые, такие придурковатые — это слово очень хорошо описывает американца визуально. Не всех, но большинство. У них приоткрыт рот — это прям их американское, Бивис и Баттхед (герои анимационного сериала для взрослых. — Прим. ред.) в точку олицетворяют американскую народность. Всё это связано с питанием. Понятно, что есть штаты более здоровые, типа Флориды, Калифорнии. Но в большинстве случаев в Америке нет качественных продуктов, и много сахара везде.

Hi, how are you?

Еще хочу сказать про этот пресловутый «Hi, how are you?», который бесит всех русских, русскоязычных, вообще славян. У американцев есть такое понятие «быть вежливым». Когда они говорят: «Hi, how are you?» — это не про то, как у тебя дела, «расскажи, я послушаю», а это fake nice (фальшиво приятный. — Прим. ред.). Они говорят «How are you?» таким мерзким голосом, который суперсупермилый, и тут же отворачиваются, это вот очень сразу бросается в глаза.

Когда приезжаешь в Америку, думаешь: «Боже, какие люди милые, какие они приветливые, везде в магазинах „How are you?“». Все бабушки с тобой общаются, все улыбаются. А когда ты понимаешь, что это фейк, что это неискренне, это не про то, что они действительно хотят узнать, как у тебя дела, это значит: я признаю твое существование, но меня вообще не касается, что у тебя внутри, я не собираюсь вообще с тобой говорить. Ну, некоторые, конечно, хотят поговорить, но в целом это просто вежливая форма приветствия.

Вот опять же про контраст: наши люди агрессивнее в этом плане, они ближе подходят, больше в упор смотрят. На американцев так смотреть нельзя, тебе сразу сделают замечание. В очереди ты не жмешься, как у нас, ты стоишь от них за метр — personal space (личное пространство. — Прим. ред.), границы у них с детства соблюдены. И детей этому же учат. С одной стороны, это плюс. Но, с другой стороны, когда ты долго там живешь, понимаешь, что это всё фейк — все эти милота и толерантность.

Когда я приехала в Россию, бабушка на меня сразу наорала в больнице, когда я сдавала анализы. Я думаю: «Боже, зато она искренне это сделала». Я вижу ее настоящесть. Вижу людей, да, они злые, но, если ты к ним подойдешь, тебе любой поможет и расскажет, где дорога, где что, а американцы могут соврать. Это опять же не про всех, но в целом это fake nice очень приветствуется.

Американцев, по мнению челябинки, легко узнать в толпе по их улыбке Источник: Оксана Зайцева / Личный архив

Естественно, у них нет в культуре выслушать какую-то проблему. Вот этот смол-ток, который о природе, о погоде и ни о чем, говорит, что им вообще неинтересны ни твоя судьба, ни твоя ситуация. И вообще, для этого есть психолог, чтобы ты поговорил с ним. А я не собираюсь тебя выслушивать, потому что у меня нет на это времени, у меня нет вообще желания, я не хочу тебя поддерживать, потому что я не профессионал, чтобы тебя эффективно поддержать. Конечно, может, для кого-то это будет и плюс, что не дают непрошеных советов, как у нас в России. И для меня в какой-то момент это тоже было плюсом, когда только приехала. Неважно, во что ты будешь одет, тебя никогда не осудят, на тебя никто не посмотрит.

В Америке скучаешь по искренности. Да, в России на остановке все такие угрюмые стоят, но у этих людей есть глубина, человек может с тобой поговорить, не имея образования психолога или педагога. Человек искренне может дать совет. В Америке никто не говорит на личные темы. Даже с самыми близкими людьми это не принято, потому что у каждого есть терапевт, психолог, и с ними поговорить проще на эту тему. И они сами говорят, что с русскими интереснее, потому что мы можем обсудить всё что угодно.

Прожив в Америке несколько лет, я прочувствовала этот патриотизм, которого никогда у меня не было. Ты понимаешь, чем наша страна сильна: идеей, нацией, глубиной. И нет лучшей страны для тебя, есть просто это состояние ощущения. Мое ощущение в России — спокойствие. Здесь у меня просто душа поет несмотря на все проблемы, которые мы сейчас испытываем, в том числе и я.

Мне заново сейчас надо строить свою жизнь, потому что я за четыре года потеряла связь с реальностью в России, в Челябинске конкретно. Поэтому я начинаю всё заново. Но я хожу и улыбаюсь, потому что мне нравятся люди, мне нравится, как работает транспорт, мне нравятся даже наши серые улицы, вывески, мне нравится, как меняются дома, нравится, как поменялся вообще Челябинск за это время.

Никогда этого не замечала, живя в Челябинске, и не ценила, как и вы наверняка, кто живет здесь, не замечает этих моментов: что у нас стали улицы чище, что у нас вывески стали современнее, что у нас такие вкусные продукты и такие вкусные сладости. В Америке много сладостей, но они слишком сладкие. Даже в русских магазинах всё чрезмерно сладкое, невозможно есть. Меня здесь радует сезонность, радует, что у нас идут снег, дождь. Пожив в Америке, я поняла, насколько стала патриотичным патриотом и как мне здесь всё нравится.

Страна возможностей?

Все говорят, что Америка — свободная страна, страна возможностей. Это самое первое, что все говорят, когда приезжают туда. И я так считала. Но сейчас я с этим могу глубоко поспорить. Да, ты можешь приехать и удачно выйти замуж, сняться в кино, как я снялась в фильме для Netflix, но я и в Челябинске снималась в фильме. Ну снялась я где-то в рекламе. Ну встретила я знаменитость. И что? Это возможности? Да, я сняла самую дорогую свадьбу в Вашингтоне — свадьбу дочери [экс-президента США Джо] Байдена, потому что меня знакомый пригласил быть пятым фотографом. В Америке та же самая бюрократия, что и у нас. Там без связей невозможно залезть ни в кинематограф, ни в фотографию.

Когда говорят: «Вот я сейчас езжу на крутой машине, живу там в своем доме, в России сейчас бы я не мог это сделать…» Но это же проблемы не России, на мой взгляд, а проблемы в тебе. Когда многие, кто приехал в молодом возрасте в Америку, не имея ничего за душой, начали развиваться, и всё, что они покупают, все их возможности, они в кредитах. Раньше ставка была 2−3 процента на все кредиты, на ипотеки. Но сейчас очень сильная инфляция, и жизнь становится похожа на нашу.

Путешествовать в Америке классно, но не жить, считает Оксана Зайцева Источник: Оксана Зайцева / Личный архив

Все дома в ипотеках, которые нереально выплатить в 35 лет, дай бог в 65−70 выплатить, а если не выплатят, ну, по состоянию здоровья не смогут, тогда всё — их выселят, и они будут бомжевать. В Америке невероятное количество бомжей, особенно в теплых штатах. Откуда эти все люди? Они объясняют тем, что они не хотят работать, это у них определенный образ жизни. А у меня вопрос тогда к ним и государству: почему создают такой образ жизни, что так много бомжей? У нас бомжей очень-очень мало, и мы их не видим в таких количествах, как в Америке.

Для меня Америка — это счета. У всех счета, они все как сумасшедшие ищут возможности найти подработку, другой заработок, увеличить [заработок], чтобы погасить все счета. Ипотека, кредиты на автомобили, кредиты на обучение детей, медстраховка, которая на семью выходит от 600 до 1000 долларов в месяц, причем приличного медобслуживания они не получают.

К возможностям, которые мы хотим дать своим детям в Америке, у меня тоже большие вопросы. Хотя все мои друзья говорят: «Мы рады, что наши дети родились в США, у них теперь такие возможности. Мы иммигранты первого поколения, нам было очень сложно, но мы это выстраивали для детей». У меня большие вопросы: поступят ли ваши дети в хорошие вузы и смогут ли они реализоваться в профессии, которую очень сложно потом поменять? К сожалению, в Америке система образования складывается так, что они не могут поменять профессию. Вернее, это очень сложно, потому что обучение стоит бешеных денег — от 60–100 тысяч долларов. Они на образование копят с момента рождения ребенка.

Дальше — про свободу. Да, ты можешь говорить, можешь выйти на митинг, поорать, там они периодически каждый месяц проводят эти митинги, выходят, напишут всякую фигню: «Свободу геям», «Свободу Ираку, Ирану» и прочее. А что-то меняется? Ничего.

Свобода… Да там снимать творческому человеку нельзя нигде. Меня постоянно полиция ловила — в парках, в библиотеках, на пляже — везде нужна лицензия на съемку. А это от 50 до 150 долларов. Да, ты можешь снимать в лесу, но если тебя не поймают. Да, там ценят природу, там следят за природой. Именно эти правила делают американцев суперпослушными людьми. Они поэтому нигде не снимают, даже в лесу, — не дай бог, на живность какую-нибудь наступить. Это, безусловно, похвально.

Точно знаю, что в некоторых, да во многих крупных корпорациях, типа Amazon (у меня там друзья работают), запрещено обсуждать тему политики. И там легко могут уволить без объяснения причин. А где тогда эта пресловутая свобода? Видимо, в метадоновой миле (в Бостоне), где наркоманам выдают наркотики. Это культурный шок вызывает у всех, кто приезжает. Наркоманам выдают дозу наркотиков утром и вечером. И это во всех штатах. А знаете почему? Потому что власти не хотят, чтобы они искали эту дозу в таком состоянии и нападали на людей.

Знаменитости там на каждом шагу Источник: Оксана Зайцева / Личный архив

В Америке ты чувствуешь себя свободным, если ты идешь в рамках правил, вот и всё. А так там всюду — personal space (личное пространство. — Прим. ред.) и харассмент. У меня знакомого массажиста посадили просто потому, что женщина сказала, что он ее домогался. Потому что, не дай бог, мужчина к тебе подойдет, ты сразу можешь заявить на него. Если пришел мастер, посмотрел на тебя не так — харассмент, его сразу лишают прав. Там бедные мужчины зашуганы. Свобода? Нет. Наорешь на кого-нибудь, в том числе на своего ребенка, тебе тоже прилетит, то есть ты должен всегда быть сдержанным. И да, американцы скажут: «У нас всё по правилам. Такая вот мы правильная страна. И это дисциплинирует». Да, согласна, это дисциплинирует. Но это ограничивает в определенной свободе.

Я приехала в Россию, я снимаю там, где хочу. Договариваюсь абсолютно со всеми, с кем хочу. Спокойно поснимала нашего хоккеиста, поснимала в любых заведениях. Мне везде открыты двери. В России очень легко договориться. Там договориться невозможно, там нужна конкретная лицензия.

Хочется сказать про свободу, которая там все-таки есть и не помешала бы в нашей культуре. Например, свобода от стереотипов и толерантность ко всему, когда приходишь устраиваться на работу. Американцы не имеют права спрашивать о твоем возрасте. За выражение «старородящая», как у нас любят говорить, вообще могут посадить человека. Там нет ограничений по возрасту, полу, неважно вообще, кто ты там. Это, безусловно, плюс, который в любом возрасте, при любых вероисповедании и национальности позволяет не чувствовать себя ущемленным в правах где-либо, чего нет у нас, к сожалению.

Дорогое ЖКХ, но хорошая экология

В Америке просыпалась каждый день с головной болью: как заработать деньги, как увеличить доход, как дальше жить, как всё это организовать, чтобы у меня был тот уровень, который был здесь. И эта головная боль абсолютно для всех, потому что США — очень дорогая страна в услугах, обслуживании, даже в собственном имуществе, которое требует уплаты налога.

Очень дорогое ЖКХ. Зимой центральная система отопления усиливается автоматически, соответственно, нельзя открывать окно, чтобы она не работала на износ. С водой такая же история, там лишний раз не пойдешь мыться. Для меня свобода в России — сидеть в ванне и выливать воды сколько хочется. Это спать с открытым окном, несмотря на то что включены теплый пол и батареи. Дышать свежим воздухом, который наполнен, как мы все ругаемся, заводскими примесями.

Да, в Америке лучше экология — лишь потому, что там нет заводов, их строят в Китае, потому что платить за ресурсы им невыгодно. В Америке производства в принципе нет, но ты за этот чистый воздух, за эту экологию платишь большие налоги. В том числе есть такое понятие, как «калифорнийский налог», так называемый налог на погоду, потому что в Калифорнии круглый год отлично: ни жарко, ни холодно, ветерок, океан.

Почти спасатели Малибу Источник: Оксана Зайцева / Личный архив

Продукты там в процентном соотношении к уровню дохода дешевле, чем наши, если смотреть объективно. Но качество гораздо хуже. Продукты там действительно, как говорят, не пропадают: не портятся овощи, фрукты. Я даже вела блог и показывала, что они просто не гниют. Молоко не пропадает — проблема. Ну, естественно, многие уже научились сами всё делать. Я сама там тоже творог готовила, хлеб пекла.

Надо отметить важную мысль: у них изначально нет культуры питания. Складывается это всё с детского сада, рацион обычно такой: хлопья, яблочко, клубничка (те, которые не портятся), какие-нибудь снеки. С чего будет складываться здоровое мышление? По-моему, [бывшая первая леди США] Мишель Обама пыталась это изменить в свое время и хотела ввести здоровое питание, начиная с садиков, школы соответственно. Но ей так и не дали, потому что, наверное, это невыгодно — выращивать здоровое население.

Доход американца

Если говорить про цены, конечно, сейчас многие начнут переводить на рубли, но это изначально неправильная позиция, потому что уровень жизни в Америке совершенно другой. Меня часто спрашивают: «Сколько можно зарабатывать там и сколько тебе платили тут?» Учитывая, что у меня съемка стоила 500 долларов, сколько это в рублях? Ну, тысяч сорок, да? Ну, нормально. Здесь, конечно, я столько не могу поставить, к сожалению. У меня здесь съемка стоит 15 000.

В целом если говорить, сколько семья тратит на продукты в месяц: от 1000 долларов, кто-то — 2000–2500, но это прям любители поесть, кто ходит в специальные магазины, где есть как будто натуральные продукты. Аренда квартиры — 1500, ипотека на дом — 2500 долларов. Хорошим доходом считается 10 000 долларов в месяц. Но это далеко не у всех, у многих в среднем — 5000–6000 долларов. Но, учитывая страховки, налоги, всё это и уходит на жизнь. Чтобы жить более-менее нормально, муж с женой должны зарабатывать по 10 000 долларов. Это прям идеально. Если жена зарабатывает 5000, а муж 10 000, можно жить, но будет очень тяжело.

Про Челябинск

Я никогда бы не стала таким патриотом, пока не пожила в Америке, честно. Я сейчас так рада, что вернулась в Челябинск. Я самый патриотичный патриот этого патриотизма, как говорят. Сейчас никуда не хочу уезжать.

В качестве фотографа работаю над московским проектом «500 страниц ответов». В марте выйдет большая книга, в которой герои — от примы Большого театра Светланы Захаровой до Владимира Познера, Ксении Собчак, Тины Канделаки, — они отвечают на вопросы, в которых запуталось общество. Меня попросили показать, как выглядит жизнь в Челябинске сегодня, и я сняла город в современной тематике. Кто не жил в Челябинске или давно тут не был, говорят, глядя на снимки: «Вот это да, как он преобразился».