Россия нанесла удар возмездия, а Зеленский попросил США украсть Кадырова: главные новости про СВО

Президент Украины готовится к двум вариантам развития событий на Украине Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Мирные переговоры дошли обсуждения гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня. Франция и Великобритания планируют расставить по стране военные базы, что в корне не устраивает Россию, поскольку это угрожает РФ. Москва пообещала ответить на атаку украинских военных на резиденцию президента России и нанесла удары с помощью «Орешника» по целям на украинской территории. Несмотря на это, участники процесса не отрицают возможность закончить конфликт дипломатическим путем в этом году. Расскажем о происходящем на СВО и политических решениях за последние семь дней.

Взаимные удары России и Украины

Одна из самых массированных атак прошла 4 января. За несколько часов сбили 253 беспилотника. В Курской области погиб один человек, когда беспилотник атаковал деревню Новую Николаевку. Позже в тот же день над страной заметили еще 41 БПЛА.

В другой день обломки дрона рухнули на многоэтажку в Твери. Один человек погиб, двое пострадали. В одной из квартир разгорелся пожар.

Источник: Тверская область. Официально / Telegram

По Белгородской области нанесли ракетный удар. Более 500 тысяч человек остались без света и отопления. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ущерб и сроки восстановления еще предстоит оценить, добавил губернатор.

«У нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1920 многоквартирных домов. Почти 200 тысяч человек без воды и водоотведения», — заявил Гладков.

Днем ранее регион подвергся атаке беспилотников. В селе Головчино дрон ударил по коммерческому объекту. Глава Грайворонского округа Дмитрий Панков выехал на место. В этот момент ударил еще один БПЛА. В итоге глава округа получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Это уже третий раз, когда Панков получает травмы во время атак.

В конце декабря Украина предприняла попытки атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, для этого задействовали 91 БПЛА, и все они были уничтожены. Глава МИД пообещал, что действия ВСУ не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены.

Российские военные в ответ на атаку Киева по резиденции Путина нанесли массированный удар, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины, сообщили в Минобороны.

«Орешник» — это новая гиперзвуковая ракета в российском арсенале. Она может развивать скорость более 10 Махов и имеет дальность действия 5 тысяч км

В числе целей завод по сборке дронов, участвовавших в налете, а также предприятиям энергетической сферы, обеспечивавшим работу военных производств на Украине. В ведомстве отметили, что такие действия со стороны Украины и впредь не останутся без ответа.

На этой неделе российские военные освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области и Зеленое в Запорожской области. С начала января Минобороны России объявило о взятии под контроль Бондарного в ДНР, Подолов в Харьковской области и Грабовского в Сумской области.

Переговоры

В Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялся саммит «коалиции желающих» — группы стран, поддерживающих Украину. На встрече согласовали рамки будущих гарантий безопасности для Киева после возможного прекращения огня.

США впервые лично посетили саммит «коалиции желающих» Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Ее лидеры, а также представители Украины и США подписали декларацию, которая включает пять ключевых пунктов:

Создание механизма мониторинга соблюдения режима прекращения огня под руководством США при участии ряда стран. Предоставление Украине важной долгосрочной военной помощи для поддержания устойчивой боеспособности, в том числе «оборонных пакетов», финансирование закупок вооружения. Формирование многонациональных сил для поддержки восстановления ВСУ и обеспечения сдерживания. Для обеспечения безопасности в небе, на море и суше и по восстановлению ВСУ проведено скоординированное военное планирование. Поддержка Украины в восстановлении мира в случае вооруженного нападения на нее в будущем. Долгосрочное сотрудничество с Украиной в оборонной сфере: обучение, совместное производство в сфере ВПК и сотрудничество в сфере разведки.

Помимо этого, после прекращения огня Великобритания и Франция обещали создать военные центры по всей Украине, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер. Вместе смогут направить на Украину максимум 15 тысяч военнослужащих в случае заключения мирного соглашения, пишет британское издание The Times со ссылкой на источники.

Франция и Великобритания планируют создать военные центры на Украине Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Декларация о гарантиях безопасности для Украины, которая накануне была подписана в Париже, оказалась урезанной по сравнению с первоначальным вариантом, сообщает европейское издание Politico. Из последней версии убрали часть пунктов, которые касаются США.

В последней версии, которую спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал важным шагом на пути к завершению конфликта, говорится, что американцы окажут содействие в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня.

Однако по сравнению с первоначальным вариантом в ней отсутствует упоминание об участии США в многонациональном контингенте, необходимом для обеспечения сдерживания. Также исчез пункт, в котором говорилось, что США поддержат эти силы в случае нападения на них и помогут разведкой и логистикой.

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров украинских представителей во Франции заявил, что документ о гарантиях безопасности уже «фактически готов к финализации» с президентом Дональдом Трампом. По его словам, Киев понимает, что американская сторона будет общаться по этому поводу с Россией, и ждет реакции.

Однако РФ осталась не вполне довольна. Подписанная в Париже участниками «коалиции желающих» декларация в поддержку Украины является «крайне далеким от мирного урегулирования» документом, говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы», — предупредили в МИД.

Российская армия будет рассматривать такие объекты как законные цели для атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию. Одним из шагов на этом пути, по его мнению, могла бы стать силовая операция в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам Зеленского, которые приводит «РБК-Украина», Вашингтон располагает необходимыми инструментами и способен действовать решительно, если считает Украину своим приоритетом. В качестве примера он привел захват военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Украинский лидер предложил провести подобную операцию, но уже с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По его мнению, такие действия могли бы повлиять на российское руководство.

Несмотря на разногласия, Зеленский верит, что конфликт на Украине может завершиться до конца июня. Об этом он заявил на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Евросоюза.

При этом если конфликт затянется, Дональд Трамп не готов обещать увеличение помощи Украине со стороны США, сообщает газета The New York Times. Отвечая на вопрос издания о сроках урегулирования, Трамп заявил, что их нет.

Более того, подход лидера США к будущим гарантиям безопасности для Украины основывается на обсуждениях с президентом России, заявил зять Трампа Джаред Кушнер. Выступая на пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже, он отметил, что президент США уверен в вырабатываемом направлении благодаря диалогу с Путиным.

«Исходя из его оценок и разговоров с президентом Владимиром Путиным, заключение правильного соглашения означало бы сделку, при которой обе стороны стремятся к деэскалации и существует реальный механизм мониторинга», — сказал Кушнер.

Дональд Трамп уверен, что Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение по конфликту на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в интервью The New York Times. Он отметил, что после бывали и обратные случаи. Теперь, считает американский президент, обе стороны хотят заключить сделку.

В интервью телеканалу Fox News Трамп также отметил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам стала условием для продолжения участия Вашингтона в урегулировании конфликта.

Зеленский назвал два варианта дальнейшего развития событий в стране.

«Дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона, если давление партнеров на Россию окажется недостаточным», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.