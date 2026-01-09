Лариса Долина спустя полтора года освободила квартиру за 112 млн. Но всё еще не отдала ее

Летом 2024 года певица Лариса Долина продала квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Мошенники убедили ее отдать им деньги, заверив, что Долина вернет себе жилье. Позже оказалось, что покупательницей стала Полина Лурье, и она была непричастна к обману. Весной 2025-го московский суд вернул Долиной квартиру, оставив Лурье и без денег, и без жилья. После этого страну захлестнули иски от продавцов, которые после сделки пытались вернуть жилье и оставить деньги себе: они заявляли, что их развели мошенники, и это даже получило название «эффект Долиной».