Лариса Долина спустя полтора года освободила квартиру за 112 млн. Но всё еще не отдала ее

Певица Лариса Долина спустя полтора года освободила квартиру в Хамовниках в центре Москвы, которую продала Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Однако речь идет только о полном освобождении жилья, передача квартиры покупательнице еще не состоялась.
«Долина освободила квартиру. В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры», — цитирует РИА Светлану Свириденко.
Ранее назывались разные сроки для переезда Полины Лурье в купленную квартиру: то 5-е, то 9 января. Тогда стало известно, из-за чего Долина и Лурье не могут договориться.
Летом 2024 года певица Лариса Долина продала квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Мошенники убедили ее отдать им деньги, заверив, что Долина вернет себе жилье. Позже оказалось, что покупательницей стала Полина Лурье, и она была непричастна к обману. Весной 2025-го московский суд вернул Долиной квартиру, оставив Лурье и без денег, и без жилья. После этого страну захлестнули иски от продавцов, которые после сделки пытались вернуть жилье и оставить деньги себе: они заявляли, что их развели мошенники, и это даже получило название «эффект Долиной».
16 декабря Верховный суд России вернул купленную квартиру Полине Лурье. А 15 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках.