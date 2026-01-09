НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Лариса Долина спустя полтора года освободила квартиру за 112 млн. Но всё еще не отдала ее

Лариса Долина спустя полтора года освободила квартиру за 112 млн. Но всё еще не отдала ее

Передача квартиры Полине Лурье пройдет отдельно

109
Лариса Долина полностью освободила квартиру в Ксеньинском переулке, которую продала из-за мошенников | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Игорь Мещанев / MSK1.RUЛариса Долина полностью освободила квартиру в Ксеньинском переулке, которую продала из-за мошенников | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Игорь Мещанев / MSK1.RU

Лариса Долина полностью освободила квартиру в Ксеньинском переулке, которую продала из-за мошенников

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Игорь Мещанев / MSK1.RU

Певица Лариса Долина спустя полтора года освободила квартиру в Хамовниках в центре Москвы, которую продала Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Однако речь идет только о полном освобождении жилья, передача квартиры покупательнице еще не состоялась.

«Долина освободила квартиру. В ближайшее время запланирована встреча с продавцом (его представителем) для передачи квартиры», — цитирует РИА Светлану Свириденко.

Ранее назывались разные сроки для переезда Полины Лурье в купленную квартиру: то 5-е, то 9 января. Тогда стало известно, из-за чего Долина и Лурье не могут договориться.

Летом 2024 года певица Лариса Долина продала квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Мошенники убедили ее отдать им деньги, заверив, что Долина вернет себе жилье. Позже оказалось, что покупательницей стала Полина Лурье, и она была непричастна к обману. Весной 2025-го московский суд вернул Долиной квартиру, оставив Лурье и без денег, и без жилья. После этого страну захлестнули иски от продавцов, которые после сделки пытались вернуть жилье и оставить деньги себе: они заявляли, что их развели мошенники, и это даже получило название «эффект Долиной».

16 декабря Верховный суд России вернул купленную квартиру Полине Лурье. А 15 декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках.

Рекомендуем