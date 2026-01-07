Куда станет проще поехать отдыхать в 2026 году: главные направления для отпуска

Россияне стали чаще ездить в Египет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Самые популярные направления для отдыха россиян останутся неизменными, но в некоторые из них станет проще добраться. О перспективах для отпуска в 2026 году и грядущих изменениях рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«Ядро предпочтений российских туристов остается неизменным. Это пятерка лидеров: Египет, Китай, ОАЭ, Таиланд и Турция. Главным прорывом уходящего года стал Вьетнам, показавший рост турпотока на 200%. Значительно укрепил позиции и Египет, показавший, по данным туроператоров, рост на 30–50%», — отметила она.

Еще одним перспективным открытием Ломидзе назвала Саудовскую Аравию с ростом около 20%. Среди потенциально популярных маршрутов также находится Оман.

В некоторые страны теперь будет проще добраться. На фоне рекордного роста турпотока во Вьетнам наиболее вероятно расширение авиасообщения в 2026 году. Помимо этого, прогнозируется открытие прямых авиарейсов в Малайзию, что должно увеличить турпоток и туда. Развитие маршрутов в другие страны Юго-Восточной Азии будет зависеть от общего уровня спроса и геополитической обстановки, объяснила эксперт в беседе с «Известиями».

В Латинской Америке и Африке туристы проявляют наибольший интерес к Мексике, Кении, Танзании. Однако открытие прямых рейсов пока в стадии обсуждения. Пока даже приблизительные сроки пока сложно назвать, отметила исполнительный директор АТОР.

Более того, расширится список безвизовых стран. В 2025 году к нему присоединились Китай, Иордания и Оман, а с 2026 года добавится Саудовская Аравия. Также ведутся переговоры о введении группового безвиза с Индией. Решение могут принять в первой половине 2026 года.