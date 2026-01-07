НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ледник «Судного дня» начал движение: ученые бьют тревогу перед глобальной катастрофой

Ледник «Судного дня» начал движение: ученые бьют тревогу перед глобальной катастрофой

Его площадь около 120 тысяч квадратных километров

192
Ежегодно он теряет до 50 миллиардов тонн льда | Источник: Phys.org

Ежегодно он теряет до 50 миллиардов тонн льда

Источник:

Phys.org

Ледник Туэйтса, известный как «Ледник Судного дня», начал активное движение, вызывая тревогу учёных из-за потенциальных рисков для мирового уровня океана. ​

По информации портала Phys.org, причиной резкого движения льда стало поступление тёплых океанических вод. Они постепенно размывают его основание, из-за чего возникают трещины и ускоряется его нестабильность.

Ледник Туэйтса расположен в Западной Антарктиде и имеет площадь около 120 тысяч квадратных километров, сравнимую с территорией Великобритании. Из-за ускоренного таяния он ежегодно теряет до 50 миллиардов тонн льда. Это делает его одним из самых опасных объектов в Антарктике.

На ледник отправили научную экспедицию | Источник: Phys.org

На ледник отправили научную экспедицию

Источник:

Phys.org

Учены организовали месячную научную экспедицию к краю ледника. Они планируют пробурить скважину на глубину до 2,5 километров для установки измерительных датчиков, которые будут отслеживать температуру и другие параметры воды под ледяным щитом.

Ученые предупреждают: полное таяние одного ледника Туэйтса может привести к повышению уровня Мирового океана примерно на 60–65 см. Это может вызвать цепную реакцию таяния других ледников и привести к повышению уровня океана уже на несколько метров, что глобальной катастрофой.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем