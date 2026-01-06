НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Онлайн-трансляция Путин поздравил бойцов СВО, улицы в городе перекрыли. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж

Путин поздравил бойцов СВО, улицы в городе перекрыли. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж

Следим за происходящим в столице в режиме реального времени

460

Православные верующие 7 января отмечают Рождество Христово. Как правило, в храмах люди начинают собираться уже в сочельник — 6 января.

MSK1.RU в режиме онлайн следит за тем, как проходит праздник в столице.

Путин поздравил бойцов СВО, улицы в городе перекрыли. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж
Источник:

Андрей Воробьев / T.me

Римма Багдасарян

Перенесемся в церковь священномученика Антипы на Колымажном дворе. Такие праздничные кадры сделал наш фотокорреспондент.

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Обсудить
Римма Багдасарян

После праздничной службы Владимир Путин обратился к семьям участников СВО. Он заявил, что «дети бойцов СВО по праву могут гордиться своими родителями, как и всегда в России гордились своими воинами».

Источник:

Пресс-служба Кремля/ТАСС

«Представители всех конфессий России радуются общим победам, победа всегда одна на всех», — также добавил глава государства.

Обсудить
Римма Багдасарян

В Храме Христа Спасителя огласили рождественское послание патриарха Кирилла.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

В храме Святого Великомученика Георгия Победоносца, где сейчас находится президент, также совершается богослужение. Звучит «Отче наш» — литургия подходит к концу.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

Все собравшиеся в храме поют молитву «Отче наш».

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

В Храме Христа Спасителя началось таинство совершения Евхаристии.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

В Церкви священномученика Антипы на Колымажном дворе сейчас читают кондак праздника Вознесения Господня. Внутри собрались очень много прихожан, передает корреспондент MSK1.RU.

Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Обсудить
Римма Багдасарян

Хор исполняет Херувимскую песнь. Патриарх совершил омовение рук и произнес молитву. От престола он направился к жертвеннику, где совершается приготовление святых даров — хлеба и вина.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

Патриарх читает молитву о Святой Руси.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

Горожан у храма становится все больше. Территорию огородили заборами, рядом дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Обсудить
Римма Багдасарян

Патриарх с крестом и дикирием в руке произносит молитву.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

Тем временем в Храме Христа Спасителя духовенство в алтаре поет праздничный кондак.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

Президент встречает Рождество Христово вместе с военными в одном из храмов Подмосковья, сообщает ТАСС.

Источник: РЕН ТВ / Rutube
Источник:

РЕН ТВ / Rutube

Обсудить
Римма Багдасарян

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Всем празднующим глава государства пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение. С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи», — говорится в поздравительной телеграмме.

Обсудить
Дмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Римма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Рождество Церковь Храм Христа Спасителя Владимир Путин
Комментарии
4
с++
3 часа
напомните, снова можно воровать будет после сегодня, или надо ещё в прорубь нырять? Друг интересуется...
Гость
3 часа
мракобесье
Гость
