Путин поздравил бойцов СВО, улицы в городе перекрыли. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж

Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Всем празднующим глава государства пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение. С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи», — говорится в поздравительной телеграмме.