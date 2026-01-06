Путин поздравил бойцов СВО, улицы в городе перекрыли. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж

Православные верующие 7 января отмечают Рождество Христово. Как правило, в храмах люди начинают собираться уже в сочельник — 6 января.
MSK1.RU в режиме онлайн следит за тем, как проходит праздник в столице.
Перенесемся в церковь священномученика Антипы на Колымажном дворе. Такие праздничные кадры сделал наш фотокорреспондент.
После праздничной службы Владимир Путин обратился к семьям участников СВО. Он заявил, что «дети бойцов СВО по праву могут гордиться своими родителями, как и всегда в России гордились своими воинами».
«Представители всех конфессий России радуются общим победам, победа всегда одна на всех», — также добавил глава государства.
В Храме Христа Спасителя огласили рождественское послание патриарха Кирилла.
В храме Святого Великомученика Георгия Победоносца, где сейчас находится президент, также совершается богослужение. Звучит «Отче наш» — литургия подходит к концу.
Все собравшиеся в храме поют молитву «Отче наш».
В Храме Христа Спасителя началось таинство совершения Евхаристии.
В Церкви священномученика Антипы на Колымажном дворе сейчас читают кондак праздника Вознесения Господня. Внутри собрались очень много прихожан, передает корреспондент MSK1.RU.
Хор исполняет Херувимскую песнь. Патриарх совершил омовение рук и произнес молитву. От престола он направился к жертвеннику, где совершается приготовление святых даров — хлеба и вина.
Патриарх читает молитву о Святой Руси.
Горожан у храма становится все больше. Территорию огородили заборами, рядом дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.
Патриарх с крестом и дикирием в руке произносит молитву.
Тем временем в Храме Христа Спасителя духовенство в алтаре поет праздничный кондак.
Президент встречает Рождество Христово вместе с военными в одном из храмов Подмосковья, сообщает ТАСС.
Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Всем празднующим глава государства пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.
«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение. С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи», — говорится в поздравительной телеграмме.