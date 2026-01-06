Этот красавчик не стареет: как 59-летнему мужчине удается выглядеть на 30

Чуандо Тан демонстрирует идеальное тело в 59 лет, и ему даже молодые люди обзавидуются Источник: Chuando Tan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ну кому не хочется выглядеть на несколько лет младше, чем есть на самом деле? Подтянутая фигура, упругая кожа, всегда свежий внешний вид — многие готовы тратить миллионы на «уколы красоты» ради такого результата. У фотографа Чуандо Тана лишних миллионов не было, однако это не мешает ему в 59 лет выглядеть на все 30. И вот в чем его секрет.

Чуандо Тан с 16 лет работал моделью. Позже пытался покорить музыкальную сцену, но быстро понял, что шоу-бизнес не совсем для него, и ушел в фотографы. На этом поприще он добился немалых высот, работал со многими звездами, например, с Джанет Джексон. А сделав себе имя в мире фотографии, основал свое агентство.

Но все его успехи меркли по сравнению с той славой, что пришла к нему в 2017 году. Тогда по всему интернету разлетелись его фотографии, а девушки не могли налюбоваться на стройного и подтянутого красавчика. Мускулистое тело, идеальный загар, густая черная шевелюра — да с таким можно хоть на край света.

Поклонницы подписывались на аккаунт мужчины одна за другой, и в считаные дни красавчик увидел, что ему отдали свои сердца уже больше миллиона девушек со всего мира. Они считали, что Тану от силы 30 лет. Каково же было их удивление, когда они узнали, что ему «немного» больше.

Огорошив всех своим настоящим возрастом, Тан понял, что неплохо было бы рассказать всем, как ему удалось добиться такого результата и каким образом он поддерживает себя в форме.

Чуандо признаётся, что не придерживается строгой диеты, но у него довольно чистый рацион. Например, он совсем не употребляет кофе и алкоголь. А каждый завтрак состоит из шести яиц (из которых только два с желтками) и стакана молока. Иногда для разнообразия он добавляет еще свежие ягоды или авокадо. Вдобавок каждое утро моложавый сингапурец принимает витамины. Кажется, оно того стоит.

Кроме того, в своем блоге Тан рекомендует всем чаще находиться на улице.

— Проводите достаточно времени на солнце, чтобы получать витамин D. Но лучше делать это ранним утром или вечером. Переусердствовать нельзя, потому что солнце может и ускорить процесс старения, — делится он на своей странице.

Его обед состоит как правило из простых, но полезных блюд: курица, приготовленная на гриле, коричневый рис, овощи или суп из рыбы. Ужин — не позднее, чем за пять часов до сна. А еще на протяжении всего дня он пьет много воды.

Естественно, одним питанием и витаминами Тан такого результата никогда бы не добился. Важный элемент его образа жизни — спорт. Каждый день Чуандо начинается с разминки, а заканчивается пробежкой. Кроме того, от трех до пяти раз в неделю он тренируется в зале.

— Регулярно выполняйте комплексные упражнения с утяжелителями. Приседания, подтягивания, жимы на скамье — это всё эффективно помогает сжигать больше калорий, улучшать координацию, наращивать мышцы и укреплять сердце, — советует он.

Красавчик также рекомендует каждый день по 15 минут прыгать на скакалке. По его словам, прыжки подтягивают фигуру, разгоняют обмен веществ и замедляют возрастные изменения. Еще один действенный способ держать себя в форме — плавание.

Звезда мирового интернета за годы своей жизни успел оценить и важность здорового сна. Оказалось, что ложиться спать вовремя — это залог не только бодрости на следующее утро, но и секрет молодости. Поэтому укладывается сингапурец уже в 23:00, но телефон убирает от себя подальше гораздо раньше. Он придерживается гипотезы, что бесконечный скроллинг приводит к отсрочке отхода ко сну, а из-за синего экрана происходит подавление выработки мелатонина.

А вот залог красивого лица, по признанию Тана, — хорошая генетика и регулярный уход. Он пользуется только увлажняющим кремом и легким очищающим гелем — никаких скрабов. К косметологам мужчина не обращается. Единственный мастер, который с ним работает, это стилист по волосам: фотограф периодически закрашивает седину, которая вот-вот раскроет его реальный возраст.

