Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем — они ждут уже больше 10 часов. Кадры очереди

Причины задержки путешественникам не объясняют Источник: читатель CHITA.RU

Десятки автобусов с российскими туристами застряли на въезде в Китай 4 января. Россияне отправлялись в новогодний отпуск, но вместо этого вынуждены уже несколько часов стоять на границе.

Как пишут наши коллеги из CHITA.RU, в очереди оказались более 50 автобусов.

«Автобусы стоят на нейтралке перед китайской таможней. Туристы, поехавшие в Маньчжурию на новогодние праздники, ждут уже 8 часов, прождав перед этим более 5 часов на российской границе. Неизвестно, когда зайдут. Китайская сторона ничего не разъясняет», — рассказал очевидец.

По его словам, днем в очереди было 25 автобусов, а к вечеру их стало в два раза больше. При этом автобусы с гражданами КНР пропускают в Китай свободно.

Источник: читатель CHITA.RU

Одна из туристок рассказала Telegram-каналу Baza, что в очереди находятся около 30 автобусов с российскими номерами. Некоторые пассажиры ждут въезда уже больше 10 часов. При этом о причинах задержки им ничего не говорят. Отмечается, что залы ожидания внутри пункта пропуска пустуют.

Как долго путешественникам придется стоять на границе — неизвестно. У части россиян начинают заканчиваться запасы еды и воды, так как они не готовились к столь долгому ожиданию.