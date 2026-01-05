НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

ю-з.

 745мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
«Локомотив» обыграл ЦСКА
«Умные решения»
Объявили беспилотную опасность
Кто ездит в Переславль на выходные
Каких врачей не хватает в больницах
Чек-лист важных обследований
Как нельзя лечить ОРВИ у детей
В ДТП погиб молодой водитель
Страна и мир Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем — они ждут уже больше 10 часов. Кадры очереди

Десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем — они ждут уже больше 10 часов. Кадры очереди

Россияне хотели отправиться в Маньчжурию на новогодние праздники

209
Причины задержки путешественникам не объясняют | Источник: читатель CHITA.RUПричины задержки путешественникам не объясняют | Источник: читатель CHITA.RU

Причины задержки путешественникам не объясняют

Источник:

читатель CHITA.RU

Десятки автобусов с российскими туристами застряли на въезде в Китай 4 января. Россияне отправлялись в новогодний отпуск, но вместо этого вынуждены уже несколько часов стоять на границе.

Как пишут наши коллеги из CHITA.RU, в очереди оказались более 50 автобусов.

«Автобусы стоят на нейтралке перед китайской таможней. Туристы, поехавшие в Маньчжурию на новогодние праздники, ждут уже 8 часов, прождав перед этим более 5 часов на российской границе. Неизвестно, когда зайдут. Китайская сторона ничего не разъясняет», — рассказал очевидец.

По его словам, днем в очереди было 25 автобусов, а к вечеру их стало в два раза больше. При этом автобусы с гражданами КНР пропускают в Китай свободно.

Источник:

читатель CHITA.RU

Одна из туристок рассказала Telegram-каналу Baza, что в очереди находятся около 30 автобусов с российскими номерами. Некоторые пассажиры ждут въезда уже больше 10 часов. При этом о причинах задержки им ничего не говорят. Отмечается, что залы ожидания внутри пункта пропуска пустуют.

Как долго путешественникам придется стоять на границе — неизвестно. У части россиян начинают заканчиваться запасы еды и воды, так как они не готовились к столь долгому ожиданию.

Напомним, с 15 сентября 2025 года для россиян начал действовать безвизовый режим въезда в Китай.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Китай Автобус Отдых Граница Турист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Рекомендуем