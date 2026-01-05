НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Общее впечатление — восторг»: туристка — о поездке в «Хогвартс» и на Великую китайскую стену

«Общее впечатление — восторг»: туристка — о поездке в «Хогвартс» и на Великую китайскую стену

Она рассказала, что в Поднебесной стоит посмотреть и сколько денег придется потратить

200
Путешествие в Китай

Путешествие в Китай

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

О Китае ходит много мифов, но далеко не все из них правда, как выяснила туристка из Башкирии, которая посетила эту азиатскую страну. О своем путешествии она рассказала UFA1.RU.

Арина Насырова
Арина Насырова
SMM-редактор

Я люблю Раевку (и «Салават Юлаев»)

Мы летали в Пекин с сестрой. Обе впервые путешествовали в Азию. Решили перестраховаться и взять тур (нас пугали, что в Китае невозможно существовать без знания языка, поэтому нам нужен был свой человек).

На самом деле Китай оказался не таким страшным, как о нем рассказывают в интернете. Главное — подготовиться: скачать все необходимые приложения, взять аптечку, переходники для розеток (там они отличаются от наших) и везде носить с собой паспорта, у нас их проверяли на входе в некоторые достопримечательности.

Ламаистский храм Юнхэгун

Ламаистский храм Юнхэгун

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Так выглядит Китай

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Сколько потратили

Путевка на 5 ночей на одного человека обошлась в 80 тысяч рублей. Сюда входит проживание в отеле, завтраки, трансфер, сопровождение русскоговорящего гида, все экскурсии, страховка.

Запретный город в Пекине

Запретный город в Пекине

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Билеты на самолет покупали отдельно. Мы хотели максимально сэкономить, прямой рейс стоил около 70 тысяч рублей, жаба задушила, поэтому взяли заранее билет за 38 тысяч с пересадкой: Москва — Екатеринбург — Пекин.

И правда Великая

И правда Великая

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Из дополнительных трат:

  • симка — 1700;

  • парк Universal — 4900;

  • китайский цирк — 3800;

  • еда, сувениры, проезд — бог его знает, точно не считали.

Район Ванфуцзин

Район Ванфуцзин

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Храм Неба, где молились китайские императоры

Храм Неба, где молились китайские императоры

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Улица Цяньмэнь

Улица Цяньмэнь

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Как оплачивать покупки?

Есть приложение Alipay. Его можно пополнять через приложения российских банков, деньги поступают в течение 30 минут, есть небольшая комиссия. Наличка там не в чести, мы ею пользовались, просто чтобы потратить и не везти эти деньги обратно домой.

Прогулки по городу ночью позволят еще сильнее проникнуться местной экзотикой

Прогулки по городу ночью позволят еще сильнее проникнуться местной экзотикой

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Нихао!

Мы знали по-китайски только «привет» и «спасибо». Этого хватило, потому что во всём остальном нам помогал гугл-переводчик, некоторое знание английского и жесты. В кафе мы тыкали по меню в блюда, которые хотим заказать, а в магазинах просто брали товар и шли на кассу, там здоровались, показывали наш Alipay — и всё!

Как в парке аттракционов

Как в парке аттракционов

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Китайцы привыкли к туристам — если те не понимают языка, используют переводчик и предлагают общаться через него. Некоторые торговцы при виде нас сами выкрикивали русские слова, чтобы привлечь внимание. А из русского магазина на главной торговой улице — Ванфуцзин — играла «Калинка». Было приятно.

Сувениры тут на самый изощренный вкус

Сувениры тут на самый изощренный вкус

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Как там ориентироваться, если всё на китайском?

По всем достопримечательностям и экскурсиям нас возил гид, а свои самостоятельные вылазки мы делали на такси. Приложение называется DiDi, поездки оплачивали через тот же Alipay. Одна поездка стоила около 200 рублей в среднем. В Пекине есть метро, но до него мы не добрались. Ориентировались в городе по картам. Их можно скачать в App Store и Google Play.

Еда в Китае очень непривычная для россиян

Еда в Китае очень непривычная для россиян

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Китайская кухня

В блюдах очень много соуса, заправки и специй, она достаточно острая. Также китайцы едят очень много овощей, и порции у них добротные.

А где хлеб?

А где хлеб?

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Еще из непривычного: вообще не увидела у них хлеба. Только какие-то булочки на пару, но они оказались без вкуса. Мы дома привыкли всё закусывать хлебушком, а китайцы как будто вообще его не едят.

Скорпиона будете?

Скорпиона будете?

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Из десертов мы видели только фрукты в стекле, конфеты и мороженое, никаких тебе тортиков, печенек и пирожных. На рынке нам предлагали попробовать всяких жучков и червячков, но мы решились их только сфотографировать.

Улица Цяньмэнь

Улица Цяньмэнь

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Настоящая магия

На последний день мы оставили поездку в «Хогвартс» — тематическую зону «Волшебный мир Гарри Поттера» в парке Universal. Купили билеты за 4,5 тысячи рублей на сайте, оплатили российскими картами почти без каких-либо проблем. Проблему создала я сама, потому что нужно было ввести паспортные данные, а на входе выяснилось, что я неверно указала номер загранника.

Чувствуешь себя как сокурсник Гарри Поттера

Чувствуешь себя как сокурсник Гарри Поттера

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

К счастью, таких недоумков, как я, оказалось много, и в парке уже к такому привыкли. Меня просто провели в отдельную комнату, где сотрудница исправила онлайн мою ошибку. Потом я повторно отстояла очередь и первым же делом понеслась сломя голову в «Хогвартс». Пришла туда — и всё, меня просто разорвало.

В магазинчиках продают всё, что нужно, чтобы почувствовать себя волшебником

В магазинчиках продают всё, что нужно, чтобы почувствовать себя волшебником

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Я просто шла и глазела, трогая всё, что попадалось на пути. Даже когда чуть позже стало ясно, что во всех магазинах продается одно и тоже, мне было всё равно. Я наслаждалась атмосферой, как и все вокруг: почти все — и молодые ребята, и взрослые — были в мантиях и с волшебными палочками, так сказать, при параде. Народу было очень много, но никто не толкался, не ругался, все вежливые, уступают друг другу, пропускают.

В залах всё устроенно так, что даже в очередях нескучно

В залах всё устроенно так, что даже в очередях нескучно

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Мы с сестрой каждые пять минут обнимались и радовались тому, что приехали туда. Приятно быть частью всего этого. Я купила себе шарфик и попробовало сливочное пиво — на вкус обычная крем-сода с каким-то сливочным кремом сверху. Мне не сильно понравилось, но атмосферы это добавило.

Парк передает атмосферу мира волшебства

Парк передает атмосферу мира волшебства

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Даже в очередях всё сделали по-умному: они проходят через оформленные в стиле «Хогвартса» коридорчики, в которых, пока стоишь, интересно смотреть на интерьер. Ждешь и любуешься говорящими картинами, распределительной шляпой и прочими знакомыми артефактами.

В лавке Олливандера

В лавке Олливандера

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Подпортила впечатление вечерняя программа. В это время начинается световое шоу, но мне оно совсем не понравилось, потому что казалось чем-то просто ярким, но несвязным. К тому же потоки людей на этот раз двигались как-то по-дурацки, будто толпу вообще не пытались разделять. На самом деле пытались, но по какому принципу, непонятно: просто выдергивали часть людей из толпы и направляли в другую сторону. Это не сильно помогало, по-моему.

Вау!

Вау!

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Несмотря на это, общее впечатление — восторг. Пока я гуляла там, ни на минуту не возникало мысли, что всё это ненастоящее. Я искренне поверила, что нахожусь в «Хогвартсе»: гуляла по Хогсмиду, и ощущение было, что завтра должна сдать 10 свитков профессору Снеггу.

«Волшебный мир Гарри Поттера»

Источник:

Арина Насырова / UFA1.RU

Советуем также посмотреть видео из путешествия в Каир. Если вам это далековато, то можете узнать, что туристы рассказывают об Узбекистане. Для фанатов внутреннего туризма — поездка на мотоцикле до Алтая.

Китай Путешествие Пекин Туризм
Комментарии
Гость
20 минут
Universal великолепен! Зря не купили vip проход, обошлось бы без очередей!
Рекомендуем