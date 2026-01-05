«Общее впечатление — восторг»: туристка — о поездке в «Хогвартс» и на Великую китайскую стену

О Китае ходит много мифов, но далеко не все из них правда, как выяснила туристка из Башкирии, которая посетила эту азиатскую страну. О своем путешествии она рассказала UFA1.RU.
Мы летали в Пекин с сестрой. Обе впервые путешествовали в Азию. Решили перестраховаться и взять тур (нас пугали, что в Китае невозможно существовать без знания языка, поэтому нам нужен был свой человек).
На самом деле Китай оказался не таким страшным, как о нем рассказывают в интернете. Главное — подготовиться: скачать все необходимые приложения, взять аптечку, переходники для розеток (там они отличаются от наших) и везде носить с собой паспорта, у нас их проверяли на входе в некоторые достопримечательности.
Сколько потратили
Путевка на 5 ночей на одного человека обошлась в 80 тысяч рублей. Сюда входит проживание в отеле, завтраки, трансфер, сопровождение русскоговорящего гида, все экскурсии, страховка.
Билеты на самолет покупали отдельно. Мы хотели максимально сэкономить, прямой рейс стоил около 70 тысяч рублей, жаба задушила, поэтому взяли заранее билет за 38 тысяч с пересадкой: Москва — Екатеринбург — Пекин.
Из дополнительных трат:
симка — 1700;
парк Universal — 4900;
китайский цирк — 3800;
еда, сувениры, проезд — бог его знает, точно не считали.
Как оплачивать покупки?
Есть приложение Alipay. Его можно пополнять через приложения российских банков, деньги поступают в течение 30 минут, есть небольшая комиссия. Наличка там не в чести, мы ею пользовались, просто чтобы потратить и не везти эти деньги обратно домой.
Нихао!
Мы знали по-китайски только «привет» и «спасибо». Этого хватило, потому что во всём остальном нам помогал гугл-переводчик, некоторое знание английского и жесты. В кафе мы тыкали по меню в блюда, которые хотим заказать, а в магазинах просто брали товар и шли на кассу, там здоровались, показывали наш Alipay — и всё!
Китайцы привыкли к туристам — если те не понимают языка, используют переводчик и предлагают общаться через него. Некоторые торговцы при виде нас сами выкрикивали русские слова, чтобы привлечь внимание. А из русского магазина на главной торговой улице — Ванфуцзин — играла «Калинка». Было приятно.
Как там ориентироваться, если всё на китайском?
По всем достопримечательностям и экскурсиям нас возил гид, а свои самостоятельные вылазки мы делали на такси. Приложение называется DiDi, поездки оплачивали через тот же Alipay. Одна поездка стоила около 200 рублей в среднем. В Пекине есть метро, но до него мы не добрались. Ориентировались в городе по картам. Их можно скачать в App Store и Google Play.
Китайская кухня
В блюдах очень много соуса, заправки и специй, она достаточно острая. Также китайцы едят очень много овощей, и порции у них добротные.
Еще из непривычного: вообще не увидела у них хлеба. Только какие-то булочки на пару, но они оказались без вкуса. Мы дома привыкли всё закусывать хлебушком, а китайцы как будто вообще его не едят.
Из десертов мы видели только фрукты в стекле, конфеты и мороженое, никаких тебе тортиков, печенек и пирожных. На рынке нам предлагали попробовать всяких жучков и червячков, но мы решились их только сфотографировать.
Настоящая магия
На последний день мы оставили поездку в «Хогвартс» — тематическую зону «Волшебный мир Гарри Поттера» в парке Universal. Купили билеты за 4,5 тысячи рублей на сайте, оплатили российскими картами почти без каких-либо проблем. Проблему создала я сама, потому что нужно было ввести паспортные данные, а на входе выяснилось, что я неверно указала номер загранника.
К счастью, таких недоумков, как я, оказалось много, и в парке уже к такому привыкли. Меня просто провели в отдельную комнату, где сотрудница исправила онлайн мою ошибку. Потом я повторно отстояла очередь и первым же делом понеслась сломя голову в «Хогвартс». Пришла туда — и всё, меня просто разорвало.
Я просто шла и глазела, трогая всё, что попадалось на пути. Даже когда чуть позже стало ясно, что во всех магазинах продается одно и тоже, мне было всё равно. Я наслаждалась атмосферой, как и все вокруг: почти все — и молодые ребята, и взрослые — были в мантиях и с волшебными палочками, так сказать, при параде. Народу было очень много, но никто не толкался, не ругался, все вежливые, уступают друг другу, пропускают.
Мы с сестрой каждые пять минут обнимались и радовались тому, что приехали туда. Приятно быть частью всего этого. Я купила себе шарфик и попробовало сливочное пиво — на вкус обычная крем-сода с каким-то сливочным кремом сверху. Мне не сильно понравилось, но атмосферы это добавило.
Даже в очередях всё сделали по-умному: они проходят через оформленные в стиле «Хогвартса» коридорчики, в которых, пока стоишь, интересно смотреть на интерьер. Ждешь и любуешься говорящими картинами, распределительной шляпой и прочими знакомыми артефактами.
Подпортила впечатление вечерняя программа. В это время начинается световое шоу, но мне оно совсем не понравилось, потому что казалось чем-то просто ярким, но несвязным. К тому же потоки людей на этот раз двигались как-то по-дурацки, будто толпу вообще не пытались разделять. На самом деле пытались, но по какому принципу, непонятно: просто выдергивали часть людей из толпы и направляли в другую сторону. Это не сильно помогало, по-моему.
Несмотря на это, общее впечатление — восторг. Пока я гуляла там, ни на минуту не возникало мысли, что всё это ненастоящее. Я искренне поверила, что нахожусь в «Хогвартсе»: гуляла по Хогсмиду, и ощущение было, что завтра должна сдать 10 свитков профессору Снеггу.
Советуем также посмотреть видео из путешествия в Каир. Если вам это далековато, то можете узнать, что туристы рассказывают об Узбекистане. Для фанатов внутреннего туризма — поездка на мотоцикле до Алтая.