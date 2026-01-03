НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

2 м/c,

вос.

 740мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ребенок устроил заезд на иномарке: видео
«Умные решения»
Учитель возродил глубинку
Кто ездит в Переславль на выходные
Как попасть на бесплатный каток
Чек-лист важных обследований
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
Погода на первые дни января
Страна и мир У Красной площади давка и пробка из туристов, Манежная перекрыта. Что происходит в центре Москвы — фото и видео

У Красной площади давка и пробка из туристов, Манежная перекрыта. Что происходит в центре Москвы — фото и видео

Для борьбы с неконтролируемым потоком людей пригнали полицию

101
Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Решившие погулять на праздниках москвичи и гости столицы заполонили центр города, передает корреспондент MSK1.RU. Огромная толпа собирается уже на станции метро «Охотный ряд», где открыты только два выхода.

Толпы москвичей и гостей столицы в метро | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы москвичей и гостей столицы в метро | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы москвичей и гостей столицы в метро

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На улице тоже не протолкнуться, гуляющие заполнили всю Театральную площадь. Полиция пытается регулировать движение пешеходов.

Толпы на Театральной площади

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«Зачем тут таскаться вообще в этой Москве *** [дурацкой], зачем мы сюда приехали вообще», — обсуждают в толпе.

«У меня такое ощущение, что сюда приехал каждый народ с каждого континента», — недоумевает ребенок.

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Манежная площадь перекрыта, люди негодуют. Корреспондент MSK1.RU уже не может развернуться в толпе и идет «куда-то вперед», куда несет поток.

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Людям приходится стоять возле ограждений и ждать, пока они смогут пройти. Надеемся, большинство из них все-таки останутся довольны этой прогулкой, несмотря на сложности.

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Читательница MSK1.RU Елена рассказала, что была в центре 2 января и «это жесть».

«Толпы народу — не протолкнуться. Сначала на Манежку не войдешь, вход со стороны Рождественской и Летнего сада, очереди километровые. В ГУМ за пломбиром тоже еле пробились, везде очереди и толпы. Поражают люди с колясками, которые идут в толпу, а потом возмущаются, что их где-то двери зажали», — поделилась она впечатлением.

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На Красной площади тоже полно отдыхающих.

Толпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUТолпы отдыхающих в центре Москвы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Толпятся люди и у Манежа, войти в Александровский сад можно только через рамки и досмотр.

Досмотр на входе в Александровский сад | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUДосмотр на входе в Александровский сад | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Досмотр на входе в Александровский сад

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

До этого MSK1.RU публиковал мнения читателей MSK1.RU, недовольных толпами туристов на Красной площади. Кто-то недоволен, что из нее «делают базар».

«Это не москвичи. Именно москвичи не ходят на Красную площадь, да и в центр в праздники тем более. Это приезжие или новые жители Москвы», — поделился читатель.

«Зачем из Красной площади делают базар? Люди едут издалека, чтобы что? Простоять в очереди для того, чтобы потолкаться на площади, которую из-за катка, палаток и не видно толком? Для этих целей и был раньше „Охотный ряд“», — пожаловался местный житель.

«Это всё приезжие. Москвичи в праздники не только не идут на Красную площадь, но и из дома их не вытащить. Они идут в бассейн, фитнес-клуб, театр, на выставки, в музеи, едут на ВДНХ», — считает москвичка.

А вы бывали в новогодние праздники в центре Москвы?

Да, и не раз, очень красиво
Ни разу, и не хочу
Хотелось бы побывать
Побывал (-а), но больше никогда этого не сделаю

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Красная площадь Толпа Турист Отдых
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
А в Любиме благодать. Мороз, снег, тишина. Заячий след под елками.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Рекомендуем