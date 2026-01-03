У Красной площади давка и пробка из туристов, Манежная перекрыта. Что происходит в центре Москвы — фото и видео

Решившие погулять на праздниках москвичи и гости столицы заполонили центр города, передает корреспондент MSK1.RU. Огромная толпа собирается уже на станции метро «Охотный ряд», где открыты только два выхода.
На улице тоже не протолкнуться, гуляющие заполнили всю Театральную площадь. Полиция пытается регулировать движение пешеходов.
«Зачем тут таскаться вообще в этой Москве *** [дурацкой], зачем мы сюда приехали вообще», — обсуждают в толпе.
«У меня такое ощущение, что сюда приехал каждый народ с каждого континента», — недоумевает ребенок.
Манежная площадь перекрыта, люди негодуют. Корреспондент MSK1.RU уже не может развернуться в толпе и идет «куда-то вперед», куда несет поток.
Людям приходится стоять возле ограждений и ждать, пока они смогут пройти. Надеемся, большинство из них все-таки останутся довольны этой прогулкой, несмотря на сложности.
Читательница MSK1.RU Елена рассказала, что была в центре 2 января и «это жесть».
«Толпы народу — не протолкнуться. Сначала на Манежку не войдешь, вход со стороны Рождественской и Летнего сада, очереди километровые. В ГУМ за пломбиром тоже еле пробились, везде очереди и толпы. Поражают люди с колясками, которые идут в толпу, а потом возмущаются, что их где-то двери зажали», — поделилась она впечатлением.
На Красной площади тоже полно отдыхающих.
Толпятся люди и у Манежа, войти в Александровский сад можно только через рамки и досмотр.
До этого MSK1.RU публиковал мнения читателей MSK1.RU, недовольных толпами туристов на Красной площади. Кто-то недоволен, что из нее «делают базар».
«Это не москвичи. Именно москвичи не ходят на Красную площадь, да и в центр в праздники тем более. Это приезжие или новые жители Москвы», — поделился читатель.
«Зачем из Красной площади делают базар? Люди едут издалека, чтобы что? Простоять в очереди для того, чтобы потолкаться на площади, которую из-за катка, палаток и не видно толком? Для этих целей и был раньше „Охотный ряд“», — пожаловался местный житель.
«Это всё приезжие. Москвичи в праздники не только не идут на Красную площадь, но и из дома их не вытащить. Они идут в бассейн, фитнес-клуб, театр, на выставки, в музеи, едут на ВДНХ», — считает москвичка.
А вы бывали в новогодние праздники в центре Москвы?