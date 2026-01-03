У Красной площади давка и пробка из туристов, Манежная перекрыта. Что происходит в центре Москвы — фото и видео

Толпы отдыхающих в центре Москвы Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Решившие погулять на праздниках москвичи и гости столицы заполонили центр города, передает корреспондент MSK1.RU. Огромная толпа собирается уже на станции метро «Охотный ряд», где открыты только два выхода.

Толпы москвичей и гостей столицы в метро Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На улице тоже не протолкнуться, гуляющие заполнили всю Театральную площадь. Полиция пытается регулировать движение пешеходов.

Толпы на Театральной площади Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«Зачем тут таскаться вообще в этой Москве *** [дурацкой], зачем мы сюда приехали вообще», — обсуждают в толпе.

«У меня такое ощущение, что сюда приехал каждый народ с каждого континента», — недоумевает ребенок.

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Манежная площадь перекрыта, люди негодуют. Корреспондент MSK1.RU уже не может развернуться в толпе и идет «куда-то вперед», куда несет поток.

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Людям приходится стоять возле ограждений и ждать, пока они смогут пройти. Надеемся, большинство из них все-таки останутся довольны этой прогулкой, несмотря на сложности.

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Читательница MSK1.RU Елена рассказала, что была в центре 2 января и «это жесть».

«Толпы народу — не протолкнуться. Сначала на Манежку не войдешь, вход со стороны Рождественской и Летнего сада, очереди километровые. В ГУМ за пломбиром тоже еле пробились, везде очереди и толпы. Поражают люди с колясками, которые идут в толпу, а потом возмущаются, что их где-то двери зажали», — поделилась она впечатлением.

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Толпы отдыхающих в центре Москвы

На Красной площади тоже полно отдыхающих.

Толпы отдыхающих в центре Москвы

Толпятся люди и у Манежа, войти в Александровский сад можно только через рамки и досмотр.

Досмотр на входе в Александровский сад Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

До этого MSK1.RU публиковал мнения читателей MSK1.RU, недовольных толпами туристов на Красной площади. Кто-то недоволен, что из нее «делают базар».

«Это не москвичи. Именно москвичи не ходят на Красную площадь, да и в центр в праздники тем более. Это приезжие или новые жители Москвы», — поделился читатель.

«Зачем из Красной площади делают базар? Люди едут издалека, чтобы что? Простоять в очереди для того, чтобы потолкаться на площади, которую из-за катка, палаток и не видно толком? Для этих целей и был раньше „Охотный ряд“», — пожаловался местный житель.

«Это всё приезжие. Москвичи в праздники не только не идут на Красную площадь, но и из дома их не вытащить. Они идут в бассейн, фитнес-клуб, театр, на выставки, в музеи, едут на ВДНХ», — считает москвичка.