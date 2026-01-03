Будет как в СССР? В России заговорили о новых мерах борьбы с алкоголем: новости 3 января

С алкоголем надо бороться ради рождаемости, считает эксперт Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 января.

Военная операция США в Венесуэле и захват президента Мадуро

В ночь на 3 января Соединенные Штаты провели военную операцию в Венесуэле. Удары были нанесены по объектам в Каракасе, включая авиабазу Ла-Карлота. Операция, по данным СМИ, длилась менее получаса.

Главным итогом стало то, что президент страны Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен американским спецназом и вывезен с территории страны. Позднее генпрокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жене предъявили официальные обвинения в суде Южного округа Нью-Йорка. Власти Венесуэлы потребовали доказательств, что президент жив.

У детей стали появляться «взрослые болезни»

У детей стали появляться болезни, которые раньше считались исключительно взрослыми, отмечают врачи. Об этом сообщил ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

«Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые тяжело заканчиваются в виде инсультов и инфарктов у подростков. Мы видим гормональные заболевания, мы видим гинекологические заболевания, мы даже стали видеть то, что раньше не видели», — сказал врач.

Помимо этого, у детей стали встречаться хронические панкреатиты, что невозможно было представить 10–20 лет назад, рассказал Иванов в беседе с ТАСС.

Мошенники крадут личные данные россиян под предлогом замены счетчиков

Мошенники в двухэтапных схемах обмана стали выманивать у россиян персональные данные от лица работников водоканала под предлогом замены счетчиков воды. Это следует из материалов МВД РФ.

Мошенники представляются работником водоканала и просят данные СНИЛС для проведения замены счетчиков. Затем уже якобы представители правоохранительных органов сообщают о том, что со счетами потенциальной жертвы совершаются подозрительные операции, а она сама подозревается в незаконной деятельности. Для того, чтобы снять с себя подозрения, ей предлагают отдать деньги на проверку.

Аферисты, чтобы придать убедительности своим действиям, идут на уловки, разрешая человеку оставить часть денег на расходы. Таким образом жертва лишается большей части средств, пишет ТАСС.

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в тульском Богородицке. Внутри находился 31 пассажир.

Автомобиль следовал по маршруту Вологда — Себино и перевернулся.

«В Тульской области в районе населенного пункта Колодези Богородицкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, следовавшего по маршруту Вологда — Себино. В автобусе находился 31 человек, детей среди них нет», — заявил глава региона.

Двоих пассажиров доставили в медицинские учреждения. Остальным медики оказывают помощь на месте.

Мошенники начали звонить в банки от лица их жертв

Злоумышленники от лица жертвы стали обращаться в банк с просьбой о блокировке банковских счетов, а впоследствии используют эту информацию для шантажа.

«Злоумышленник звонит в банк, представляясь настоящим клиентом. Он сообщает, что потерял телефон и банковскую карту, и просит заблокировать все счета. Для этого ему достаточно назвать оператору ваши фамилию, имя, отчество и дату рождения», — говорится в материалах МВД.

После блокировки счета злоумышленники связываются с жертвой. Они утверждают, что именно они стали инициаторами блокировки, и требуют выполнения определенных условий для ее снятия, пишет РИА Новости.

На популярных курортах россиянам угрожают смертельно опасные болезни

На популярных у россиян курортах, включая Таиланд, Бангладеш, Индию, Шри-Ланку и Филиппины, широко распространены малярия, желтая лихорадка, лихорадки денге, чикунгунья и Зика. Также сохраняется риск заражения кишечными инфекциями. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

«В странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом — Таиланд, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка, Филиппины и другие — широко распространены заболевания желтая лихорадка, лихорадка денге, малярия, лихорадка чикунгунья, лихорадка Зика и другие, передающиеся кровососущими насекомыми: комарами, мошками, клещами, слепнями и так далее», — сообщили в пресс-службе.

Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через:

сырую воду;

недостаточно обработанные продукты питания;

кровососущих насекомых;

при контакте с больным человеком.

Помимо этого, в ряде стран, таких как Индия, Бангладеш, Эфиопия, Шри-Ланка, Таиланд, существуют риски заражения кишечными инфекциями, в том числе дизентерией и гепатитом A, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. Подробнее о заболеваниях читайте в отдельном материале.

В горах США рухнул вертолет

Частный вертолет рухнул в горах американского штата Аризона, пишет ABC News. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.

В вертолете находились четыре человека — 59-летний мужчина, управлявший транспортом, а также три женщины в возрасте от 21 до 22 лет, которые были его родственницами.

Крушение вертолета произошло недалеко от Телеграф-Каньон, к югу от города Супериор. По предварительным данным, вертолет задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего упал в каньон.

Врачи предупредили о риске «синдрома праздничного сердца»

Новогодние праздники — период повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Главную угрозу представляет чрезмерное употребление алкоголя, которое у людей с проблемами сердца может вызвать тяжелую аритмию, известную как «синдром праздничного сердца», предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно.

«Обильное употребление алкоголя у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы приводит к приступам аритмии. У врачей приемных отделений даже есть термин „синдром праздничного сердца“, который определяет это состояние. Кроме нарушений ритма, обильное употребление алкоголя может привести и к приступам стенокардии», — рассказала Сайно.

В группе риска не только пожилые люди с хроническими заболеваниями, но и молодежь. Опасны также резкие перепады температур, например, при выходе на холод, и обилие соленой пищи за праздничным столом, отметила специалист в беседе с РИА Новости.

В Индонезии запретили секс вне брака даже туристам

В Индонезии вступил в силу новый уголовный кодекс, в котором предусмотрено наказание за секс вне брака. Запрет распространяется не только на граждан страны, но и на туристов.

За внебрачную интимную связь или сожительство без брака грозит до 1 года лишения свободы, пишет Reuters. Стоит отметить, что заявление могут подать только члены семьи: супруг, дети или родители.

В России предложили новые антиалкогольные меры

Российские власти должны применять всё позитивное из практики антиалкогольных кампаний, в том числе советских, поскольку в СССР это повысило рождаемость. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

По его словам, это были выдающиеся демографические результаты. Он признал, что «сухой закон» в СССР имел и негативные последствия. В их числе летальные случаи от употребления суррогатного алкоголя. Кроме того, наблюдалась бездумная вырубка виноградников.

Тем не менее, он считает, что такая мера была необходима, поскольку алкоголь к тому времени стал повседневной частью жизни, без него не обходился ни один вечер, даже в рабочих коллективах.

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста новостей, мы собираем главные события, произошедшие на СВО. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали в этом году, можно здесь.

Много интересного происходит и в мире шоу-бизнеса. На этой неделе жена Виктора Логинова подала на развод и обвинила супруга в насилии. Лера Кудрявцева поделилась тревожными итогами года, а Боня едва не утонула за границей. Все истории из жизни звезд мы рассказали в отдельном материале.