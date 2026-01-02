Россия выдвинет новые условия для переговоров, но готова и вовсе отказаться от мира: главные новости про СВО

Россия освободила несколько населенных пунктов Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Переговоры по урегулированию конфликта едва не дошли до финальной стадии. Большую часть вопросов уже удалось согласовать. Однако обсуждениям помешали атаки беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина и по мирным гражданам во время празднования Нового года. Теперь позиции сторон изменятся. Расскажем о происходящем на СВО и политических решениях за последние семь дней.

Взаимные удары России и Украины

На этой неделе стало известно о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Киев задействовал для этого 91 БПЛА и все они были уничтожены. Действия ВСУ не останутся без ответа, объекты для ответных ударов и время их нанесения определены, сообщил глава МИД.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была террористическим актом, целью которого является срыв мирных переговоров. В связи с этим Россия намерена ужесточить свою позицию в диалоге по урегулированию ситуации на Украине, но отказываться от дипломатического решения не намерена.

Лидер США Дональд Трамп был возмущен действиями ВСУ, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что они отдельно повлияют на подходы США к разрешению конфликта.

Однако позже The Wall Street Journal написал, что ЦРУ не подтвердило данные об атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина. Источник газеты в Белом доме заявил, что Киев якобы пытался ударить по военному объекту, расположенному вблизи комплекса.

Минобороны России сообщило, что эксперты извлекли блок навигационной системы одного из дронов, сбитых 29 декабря в Новгородской области, и расшифровали полетное задание.

«Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области», — заявили в ведомстве.

Россия передала США материалы с расшифрованными данными маршрута и контроллер украинского беспилотника, с помощью которого была предпринята попытка атаковать резиденцию президента.

Даже новогодние праздники не остановили атаки по российским регионам. В ночь на 1 января над РФ перехватили и сбили 168 беспилотников, сообщило Минобороны в Telegram-канале. 12 из них уничтожены над Московским регионом, в том числе девять на подлете к столице.

Большинство БПЛА, 61, перехватили над Брянской областью. Еще 25 сбили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом, семь — над Калужской областью.

Однако самый мощный удар пришелся по кафе и гостинице в Херсонской области на побережье Черного моря, где люди отмечали Новый год. По данным СК РФ, погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пять несовершеннолетних.

Удар нанесли в момент новогоднего обращения президента России Владимира Путина, уточнил Сальдо в беседе с RT. Многие сгорели заживо. Из-за стойкого пламени спасти больше людей попросту не удалось. В Херсонской области 2 и 3 января объявили датами траура.

Днем 1 января атаки только усилились. С 16 до 23 (мск) в Минобороны сообщили уже о 201 дроне. 51 из них сбили над Белгородской областью, 36 дронов — над Брянской, 24 — над Московским регионом, в том числе 21, летевший на Москву. Также 16 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 15 — над Калужской, 14 — над Тульской, 12 — над Курской, 10 — над Рязанской, по шесть — над Воронежской областью и Крымом, пять — над Орловской областью, четыре — над Липецкой, два — над акваторией Азовского моря.

На следующий день произошел ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две женщины. Их доставили в больницу.

В результате обстрела окна выбило в частном доме и в трех многоквартирных домах, пострадали приблизительно 40 квартир. Осколки попадали на автомобили, повреждения получили семь машин. Последствия еще уточняются.

Президент Владимир Путин 27 декабря посетил командный пункт Объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Он сообщил о взятии Гуляйполя, Степногорска, Лукояновского в Запорожской области. Президенту рассказали, что российские военные заняли Родинское, Артемовку, Диброво и Димитров ДНР. Также удалось освободить Богуславку в Харьковской области.

Помимо этого глава Генштаба заявил, что российские Вооруженные силы развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской области.

Переговоры о мире

Территориальный вопрос остается одним из ключевых и спорных как для России, так и для Украины. Владимир Путин несколько раз озвучивал условия для урегулирования конфликта, среди которых был вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Киев же стоит на том, что не собирается отказываться от данных регионов. Однако недавно ситуация изменилась.

Для обсуждения мирного плана и вопроса территорий 28 декабря была запланирована встреча лидера США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде. Кроме того, во время переговоров лидеры стран должны были обсудить будущее Запорожской АЭС и проект экономического соглашения.

Однако перед переговорами Владимир Путин заявил, что Москва практически не заинтересована в том, чтобы Украина выводила войска из Донбасса из-за активного наступления российских войск.

Также президент уточнил, что если Киев не желает урегулировать конфликт мирным путем, то Россия решит все задачи СВО вооруженным способом.

Перед встречей с Зеленским Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным. Лидер США предложил продолжить работу по урегулированию конфликта в рамках специальных рабочих групп. Президент России согласился. Подробности об этих группах станут известны в начале января. Оба президента сошлись на том, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию этого конфликта.

Затем начались переговоры Трампа с Владимиром Зеленским. По итогам встречи главы государств выступили с совместным заявлением.

Трамп сказал, что контуры сделки уже существуют. Урегулирование может пройти «очень быстро».

«Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим <…>, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время, и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого», — заявил президент США.

Сама встреча продлилась два часа. По итогам Трамп сообщил следующее:

диалог получился «очень хорошим», около 95% позиций уже согласованы;

основную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа;

Украина будет утверждать решения, которые будут приняты через референдум либо парламентские обсуждения;

в переговорах достигнут огромный прогресс, осталась лишь пара нерешенных вопросов;

встреча Путина и Зеленского возможна, когда придет время.

Однако вопрос, как поступить с Донбассом в рамках мирного урегулирования военного конфликта России и Украины, пока не решен, уточнил Трамп.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп рассказал Владимиром Зеленскому, что Москва выступает против передышки для ВСУ при референдуме, а предлагает ориентироваться на достижение комплексной договоренности.

Позже Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что готов вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне в Донбассе с взаимным отводом войск. По его словам, компромиссом будет создание свободной экономической зоны.

«Нам придется отодвинуться на несколько километров назад. Это значит, что России придется делать небольшие шаги назад на несколько километров. Эта свободная экономическая зона будет иметь конкретные правила. Что-то вроде такого референдума — это способ принять или не принять ее», — сказал президент Украины.

Отдельно Зеленский прокомментировал возможность вывода украинских войск с территории Донбасса, заявив, что такой шаг невозможен.

«Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам», — подчеркнул президент.

В интервью речь зашла о часто обсуждаемом на данный момент вопросе: когда Зеленский покинет президентский пост. Журналист уточнил, готов ли политик сделать это после завершения конфликта. Он дал утвердительный ответ: «Да». Зеленский подтвердил, что не намерен оставаться президентом после окончания боевых действий.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения. Ранее, в декабре, после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов, Зеленский поручил Верховной Раде начать работу над соответствующим законопроектом.

Несмотря на конкретные разногласия, Россия и Украина договорились ввести временный режим прекращения огня у территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на время ремонта линии электропередачи. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Планируется восстановить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями Запорожской АЭС и Запорожской тепловой электростанции.