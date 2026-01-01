«Ирония судьбы» 50 лет спустя. Как сейчас выглядят дома Жени и Нади. Побывали на месте съемок новогодней комедии

На домах главных героев сейчас висят памятные таблички Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Мало какой фильм вызывает столько новогодних ассоциаций и ностальгии, как «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова. Для миллионов стало доброй традицией в праздник смотреть эту историю о том, как нелепый случай может изменить жизнь незнакомых до этого людей.

Сегодня исполняется ровно 50 лет с премьеры знаменитой комедии. Журналист MSK1.RU Серафима Путиева решила побывать в местах съемки фильма, чтобы показать, как Москва изменилась с тех пор. Давайте вместе прогуляемся по проспекту Вернадского к домам, где жили двое главных героев «Иронии судьбы». Далее — от первого лица.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — лирическая комедия Эльдара Рязанова, вышедшая на советские киноэкраны 1 января 1976 года. В центре сюжета — история врача Жени Лукашина, который по нелепой случайности после бани, выпивший, оказывается не в Москве, а в Ленинграде, и попадает в чужую квартиру, уверенный, что вернулся в свою. Так он знакомится с Надей Шевелёвой, и случай запускает цепочку событий, где спонтанность постепенно вытесняют рациональные планы и «правильную» жизнь. Фильм во многом построен на феномене советской типовой застройки. Панельные дома, одинаковые улицы, повторяющиеся планировки — именно из-за этого главный герой попадает в нелепую историю. Съемки проходили в Москве и Ленинграде, и среди столичных локаций главным был район Тропарево-Никулино, где расположены дома главных героев. Их адреса — проспект Вернадского дом 113 (дом Нади) и дом 125 (здесь жил Женя).

Наш маршрут начинается от станции метро Юго-Западная. Второй выход вывел меня прямо к череде тех самых типовых домов, которые закадровый голос в фильме Рязанова называет «знаменитыми московскими новостройками, получившими название от деревни Черемушки». Да, по сюжету действия московской части фильма происходят в Черемушках. Для съемок же выбрали дома на проспекте Вернадского.

Окна домов на проспекте Вернадского послужили фоном для начальных титров фильма Источник: титры фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» / RuTube.ru

Ближайшая к метро советская новостройка — дом № 113, здесь жила Надя. Здание попало на общий план в начале фильма, когда нам показывали район из окна машины. Видны тот же стилобат с магазином, множество окон.

Дом Нади показан в начале фильма Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1976), Мосфильм Так дом выглядит сейчас Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Продуктовый магазин, кстати, здесь есть и сейчас. Я решила зайти внутрь, чтобы купить перекус и заодно пообщаться с продавщицей.

— В этом доме фильм снимали? — спрашиваю неуверенно пожилую узбечку, не зная, знакома ли вообще ей комедия Рязанова.

— Здесь, да, — не слишком приветливо отвечает она.

— Здесь снимали, — подтверждает пенсионерка в очереди за мной. — Подождете меня — провожу к подъезду.

Продуктовый магазин был здесь и в 1970-х Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Вместе со старушкой выходим на улицу, огибаем дом слева. Она указывает на ближайший к проспекту подъезд, но пообщаться отказывается — дома голодный внук.

Подъезд и лестница, ведущая к подъезду, празднично украшены. Внешний вид дверей и входной группы в целом сильно изменился, и не к лучшему. В фильме были деревянные створки, необычное остекление дверей и большое окно в пол. Теперь всю стену заложили кирпичом, а в подъезд ведет обычная металлическая серая дверь.

Подъезд дома Жени в Москве (фильм) Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1976), Мосфильм Наши дни Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

В нескольких других сценах фильма можно разглядеть подъезд дома Нади получше: видно, что стена справа облицована красивой синей плиткой. Сейчас она просто покрыта цементной шпаклевкой.

Женя Лукашин приезжает к дому Нади Еще один кадр с подъездом дома Нади Подъезд сейчас 1 из 3 Женя Лукашин приезжает к дому Нади Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1976), Мосфильм

У двери висит памятная табличка в форме портфеля, из которого торчит банный веник — напоминание, из-за чего завертелся весь сюжет. Табличку повесили уже в нулевые.

Памятная табличка над дверью в подъезд Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Двигаемся дальше. Пара сотен метров — и я у дома № 125 по проспекту Вернадского, здесь снимали подъезд Жени. Легко узнать вид на храм Архистратига Михаила. Засматриваюсь на него, и вдруг слышу разговор рядом:

«Этот храм в годы съемок был складом „Мосфильма“, вы знали?» — сказал кто-то.

Кадр из начала фильма с церковью Архистратига Михаила Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1976), Мосфильм Церковь в наши дни Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Подхожу ближе, знакомлюсь. По совершенной случайности (или по иронии судьбы) я повстречала Елену — местную жительницу, которая лично застала съемки знаменитой картины.

«Я переехала сюда, когда не было еще этих домов, — говорит Елена, указывая на „рязановские“ многоэтажки. — Было огромное поле пшеницы. Потом вот их построили, эти три башни».

Проспект Вернадского, 1972 год Источник: Главархив Москвы

«Знаете, что самое забавное? Рязанов в фильме высмеивает советскую типовую застройку, мол, везде всё одинаковое. А эти три дома — единственные в своем роде, таких в стране нет. Проект просто не пошел в массовую реализацию», — рассказывает Елена.

Ее жизнь оказалась неожиданно связана с «Иронией судьбы». Сейчас она живет в доме 125 (Жени), а когда комедия снималась, Елена жила в доме 113 (Нади). Она часто вспоминает те вечера:

«Кто-то из группы кинематографистов с громкоговорителем под окнами стоял и нас инструктировал. Кричал: „Всем жильцам включить свет и отойти от окон!“ Как сейчас помню».

Свет в окнах многоэтажки Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1976), Мосфильм

Что интересно, реальной метели в дни съемок фильма в Москве не было. Снежную пургу пришлось создавать прямо на площадке с помощью специального оборудования.

Мы с Еленой прошлись до памятного подъезда.

«Здесь вот табличка за стеклом, старую украли, — рассказывает женщина. — Кстати, когда новую вешали, сам Рязанов приезжал. У меня дочка как раз возвращалась из школы. Достала листочек, и вот. Теперь у нас в семье есть его автограф».

Памятная табличка Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Сейчас оба дома из «Иронии судьбы» жилые, а в 125-м также работает театр. Сюда часто, особенно под Новый год, приезжают туристы. Елена, если есть свободное время, заговаривает с ними, рассказывает про район, про фильм.

«Даже из Владивостока приезжают, — делится она. — Вот настолько легендарная картина».