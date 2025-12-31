Водителям предлагают «обнулить» штрафы ГИБДД перед Новым годом, но есть загвоздка. Новости 31 декабря

Перед праздниками мошенники нацелились на водителей Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 декабря.

Центробанк выступил с прогнозом по экономике на 2026 год

Центробанк озвучил прогноз развития экономики страны в 2026 году. Одним из ключевых моментов стало снижение инфляции. Подробности об этом ЦБ опубликовал в своем Telegram-канале.

«К концу 2026 года, по нашему прогнозу, инфляция снизится до 4–5%. Затем закрепится вблизи цели. А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — отмечает ЦБ.

Кроме того, специалисты продолжат снижение ключевой ставки в 2026 году, но будут делать это постепенно и осторожно.

Сбалансировано будет расти кредит в реальной экономике. Банк России прогнозирует увеличение кредитов на 6–11% в 2026 году. О других прогнозах ЦБ мы рассказали здесь.

Россиян ждет самый нерабочий январь

Последняя в уходящем году неделя выдалась весьма короткой. В ней было всего два рабочих дня — 29 и 30 декабря. С сегодняшнего дня в России начались длинные новогодние праздники.

Январь 2026 года станет одним из самых нерабочих месяцев с 2021 года. В первый месяц нового года жители страны будут работать всего 15 дней.

Длинные выходные у россиян продлятся целых 12 дней, до 11 января включительно.

За что могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Во время праздников всегда хочется забыться и ни о чем не думать. Но не стоит забывать о правилах, чтобы не испортить себе веселье и не нарваться на нежелательные штрафы.

Например, за нарушение водители могут даже лишиться прав. А всё из-за желания украсить автомобиль гирляндами определенных цветов.

«Крепление гирлянд красного цвета спереди и белого сзади автомобиля запрещено и карается лишением прав на срок от полугода до года. Дело в том, что подобное размещение световых приборов имитирует специальные сигналы, используемые экстренными службами», — рассказал автоюрист, судебный автоэксперт Александр Касьяненко.

Декоративные элементы, включая гирлянды, должны быть размещены таким образом, чтобы не препятствовать обзору водителя. Их нельзя устанавливать на лобовом стекле, боковых окнах, зеркалах заднего вида и дворниках. За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ или штраф в размере 500 рублей.

А за что еще можно получить штраф в Новый год, мы рассказали здесь.

Росреестр перестал работать

Выписка из Росреестра не будет доступна до конца праздничных выходных. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Там сказано, что с 31 декабря и до 7 часов утра 12 января все сервисы Росреестра будут недоступны.

«Все оставленные заказы на отчеты будут выполнены после выходных дней», — говорится в сообщении.

Пассажиры поездов застряли в снежном плену на Кубани

Железнодорожный коллапс случился в Краснодарском крае после сильнейшего снегопада. Многие поезда задержали более чем на 10 часов.

По словам пассажиров, они не получили обещанного горячего питания. В вагонах поездов закончилась вода, туалеты либо закрыли, либо они оказались переполнены.

Также омрачает ситуацию отсутствие мобильного интернета и перебои со связью. Многие не могут связаться с родственниками и узнать актуальную информацию. Также люди переживают, что уже не успеют встретить Новый год с близкими.

«Как свидетели и заложники сложившейся ситуации сообщаем, что наш поезд стоит на станции Кавказская (время отправления — 01:34), время задержки — почти 11 часов, когда отправка, неизвестно. Ни о каком горячем питании, которое организует РЖД для пассажиров при задержке отправки от 4 часов, речи нет. Ложь, наглая ложь, стоим 11 часов, никто ничего не предложил», — рассказала порталу 93.RU пассажирка поезда № 119 Тюмень — Кисловодск.

Подробной информации о том, сколько всего поездов задержали и на какое время, пока нет на официальном сайте Северо-Кавказской железной дороги. В пресс-службе СКЖД нашим коллегам рассказали, что пассажиры «обеспечены всем необходимым», а последствия снегопада устраняет больше 100 человек.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

30 россиян попали в аварию в Таиланде. Они ехали на экскурсию к реке Квай.

После ДТП госпитализировали четырех туристов. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает, они не получили серьезных травм. Еще девять человек решили вернуться в отели. Остальная группа продолжила экскурсионную программу.

«Представители туроператора находятся на связи с туристами и принимающей стороной, оказывают поддержку. Причины происшествия будут установлены правоохранительными органами», — рассказали «Интерфаксу» в Российском союзе туриндустрии.

Толпа Дедов Морозов устроила вечеринку в горах Сочи

На Красной Поляне в Сочи случился настоящий снежный вайб. Отдыхающие в костюмах деда Мороза провели праздничный забег на расстояние более двух километров.

Но только забегом дело не закончилось, и после этого в снежных горах Сочи началась настоящая новогодняя вечеринка с песнями, танцами и флешмобом.

В Махачкале один из жителей многоквартирного дома провел себе личный лифт

В Махачкале в многоквартирном доме на проспекте Расула Гамзатова один из жильцов установил отдельный лифт к своей квартире. Этим оказались недовольны соседи.

По их словам, лифт издает громкие звуки, стены трясет, а трубы и провода выведены в общий подъезд. В доме также есть и другие проблемы, помимо персонального лифта.

Один из жильцов превратил свою квартиру в офис, а на первом этаже устроил общественный туалет для работников, разместив его в помещении, которое раньше использовалось как кладовая. При этом туалет постоянно открыт, дети сотрудников справляют нужду в подъезде, хотя сами они им не пользуются и о проблемах не знают.

Жители многоквартирного дома отправляют массовые жалобы, но реакции не получают. На втором этаже здания находится офис БТИ, выдающий разрешения на подобные перепланировки.

Новогодние уловки мошенников

Аферисты с каждым разом придумывают всё новые схемы обмана. Теперь злоумышленники нацелились на водителей. Они предлагают им «аннулировать» штрафы ГИБДД. Об этом предупредили в МВД.

Кроме аннулирования штрафов, мошенники могут предложить помощь в получении водительских прав. При этом злоумышленники обещают «100%-ю гарантию».