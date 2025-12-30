Без интернета под бой курантов: как подготовиться к отключениям

Отключение мобильного интернета в Новый год возможно, но далеко не везде Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Праздновать Новый год россияне, возможно, будут без мобильного интернета. Однако отключения затронут далеко не всех, так как решение об этом будут принимать региональные власти. Но даже те, кого это затронет, могут подготовиться, чтобы не испытывать трудностей. Подробности об этом рассказал зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Это как раз совершенно не требуется», — подчеркнул депутат в разговоре с ТАСС.

Если мобильный интернет будет недоступен, то поздравить близких онлайн или позвонить им по видеозвонку вы сможете без проблем, используя Wi-Fi.

Устойчивый домашний интернет станет альтернативой. Причем власти обещают, что перегрузок не будет, так как перед праздниками инфраструктуру тщательно проверили и случаев перегрузки не зафиксировали.

«Именно мобильный интернет, да, могут отключать, для того чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», — отметил Свинцов.

Однако ограничительные меры в работе мобильного интернета будут вводить только по информации о возможных атаках дронов. В Кремле считают подобную реакцию властей вполне оправданной.