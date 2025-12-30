НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Без интернета под бой курантов: как подготовиться к отключениям

Без интернета под бой курантов: как подготовиться к отключениям

В Госдуме предупредили о возможных ограничениях

311
Отключение мобильного интернета в Новый год возможно, но далеко не везде | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUОтключение мобильного интернета в Новый год возможно, но далеко не везде | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Отключение мобильного интернета в Новый год возможно, но далеко не везде

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Праздновать Новый год россияне, возможно, будут без мобильного интернета. Однако отключения затронут далеко не всех, так как решение об этом будут принимать региональные власти. Но даже те, кого это затронет, могут подготовиться, чтобы не испытывать трудностей. Подробности об этом рассказал зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Это как раз совершенно не требуется», — подчеркнул депутат в разговоре с ТАСС.

Если мобильный интернет будет недоступен, то поздравить близких онлайн или позвонить им по видеозвонку вы сможете без проблем, используя Wi-Fi.

Устойчивый домашний интернет станет альтернативой. Причем власти обещают, что перегрузок не будет, так как перед праздниками инфраструктуру тщательно проверили и случаев перегрузки не зафиксировали.

«Именно мобильный интернет, да, могут отключать, для того чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники», — отметил Свинцов.

Однако ограничительные меры в работе мобильного интернета будут вводить только по информации о возможных атаках дронов. В Кремле считают подобную реакцию властей вполне оправданной.

В рамках отключения интернета у людей перестают работать онлайн-карты, приложения для заказа такси, мобильный банк и другие важные для повседневной жизни сервисы. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следуйте инструкции.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
2
Инженер1
26 минут
Да лекго1 Как только начнет про трудные года и раскачу - звук чик и включите что ни будь более приятное, DEEP PURPLE, к примеру...
Гость
1 час
Отнеситесь с пониманием. Особенности режима.
Читать все комментарии
Гость
