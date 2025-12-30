«Это чудо, но я потерял всё»: как живет единственный уцелевший в авиакатастрофе в Индии. Видео

Источник: Городские медиа

Вишваш Кумар Рамеш до сих пор не может поверить, что смог пережить авиакатастрофу. 12 июня 2025 года Вишваш, его младший брат Аджай и еще 228 пассажиров вылетели из аэропорта Ахмедабада в Лондон. Вскоре после взлета Boeing рухнул на здание общежития медицинского колледжа и взорвался. Погибли 229 пассажиров самолета, 12 членов экипажа и 19 человек, которые в тот момент находились на земле. Из всех, кто был на борту, выжил лишь Вишваш. Он сам выбрался из салона и дошел до скорой.

40-летний выживший до сих пор не может объяснить, как ему это удалось. В СМИ спасение Вишваша окрестили «чудом места 11А», на котором он сидел.

«Да, это чудо, что я выжил, но я потерял всё, я потерял брата, я сломлен», — говорит Вишваш Кумар Рамеш.

Он до сих пор не оправился от последствий катастрофы — не может говорить о том дне, не может спать, потому что каждый раз, закрывая глаза, видит момент трагедии.