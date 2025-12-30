НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

5 м/c,

с-в.

 735мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Подорожает проезд
«Умные решения»
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Кто ездит в Переславль на выходные
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Чек-лист важных обследований
Пострадали в тройном ДТП
Пробки у гипермаркетов
Страна и мир «Это чудо, но я потерял всё»: как живет единственный уцелевший в авиакатастрофе в Индии. Видео

«Это чудо, но я потерял всё»: как живет единственный уцелевший в авиакатастрофе в Индии. Видео

При крушении самолета 12 июня 2025 года погибли 260 человек

239
Источник:

Городские медиа

Вишваш Кумар Рамеш до сих пор не может поверить, что смог пережить авиакатастрофу. 12 июня 2025 года Вишваш, его младший брат Аджай и еще 228 пассажиров вылетели из аэропорта Ахмедабада в Лондон. Вскоре после взлета Boeing рухнул на здание общежития медицинского колледжа и взорвался. Погибли 229 пассажиров самолета, 12 членов экипажа и 19 человек, которые в тот момент находились на земле. Из всех, кто был на борту, выжил лишь Вишваш. Он сам выбрался из салона и дошел до скорой.

40-летний выживший до сих пор не может объяснить, как ему это удалось. В СМИ спасение Вишваша окрестили «чудом места 11А», на котором он сидел.

«Да, это чудо, что я выжил, но я потерял всё, я потерял брата, я сломлен», — говорит Вишваш Кумар Рамеш.

Он до сих пор не оправился от последствий катастрофы — не может говорить о том дне, не может спать, потому что каждый раз, закрывая глаза, видит момент трагедии.

Расследование причин катастрофы еще не завершено. В предварительном отчете бюро по расследованию авиационных происшествий Индии говорится, что сразу после взлета оба топливных переключателя самолета перешли в положение «отключено», прекратив подачу топлива в двигатель. Причины этого пока остаются неясными.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Авиакатастрофа Выживший
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Рекомендуем