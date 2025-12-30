Новый год — всего лишь формальность? Психолог объяснила, как не выгореть перед праздниками и обязательно ли их отмечать

Психолог дала советы, как не выгореть перед Новым годом Источник: Александр Гальперин / FONTANKA.RU

До Нового года остаются считаные дни, а жить проще не становится — на нас давят сроки, валятся новые и новые дела. Кому-то нужно закрыть проекты, кому-то — поздравить всех родных и не разориться. Как не выгореть и сохранить силы для праздника? MSK1.RU спросил об этом психолога, схема-терапевта Юлию Бровкину.

— Как успеть отдохнуть, чтобы набраться сил перед празднованием?

Отдых — это как еда или туалет, вы не можете поесть один раз на два месяца вперед, нужно есть регулярно. Отдых — такая же потребность. Если вы сильно устали, нельзя быстро восстановиться, поэтому важно следить за нагрузкой. Нужно выписать все дела на бумагу, потому что опасение что-то забыть увеличивает ощущение загруженности. Выписываем не только серьезные дела, но и бытовые, и списки подарков.

После этого хорошо бы провести ревизию, действительно ли всё нужно сделать. Кажется, что всё обязательно, поэтому хорошо бы это с кем-то обсудить. Нужно о ком-то подумать, даже ChatGPT сойдет, но лучше поговорить с заботливым другом или психологом. Нужен человек, который поможет посмотреть под другим углом, самому это сделать, правда, очень трудно. И чаще всего оказывается, что часть можно не делать совсем.

— Как еще себя поддержать?

Еще один способ увидеть, где себе помочь и от какой нагрузки отказаться, это представить, кто мог сказать тебе что-то делать из этого списка. Например, нужно обязательно дарить всем родственникам подарки — вот кто это говорит? Мама так говорила. А что нужно обязательно приготовить фирменный семейный салат, который долго готовится? Это я сама говорю, потому что обожаю его. Стоит понять, какие задачи по-настоящему являются вашими ценностями, а какие скорее важны другим.

— И что делать с этим множеством задач?

Есть способ, который мне очень нравится. Представьте, что вы заболели, тогда что вы всё равно постараетесь организовать? Это очень интересный эксперимент, я называю его «дела в режиме энергосбережения». Вы представляете, что нет сил, и тогда всё встает на свои места: что действительно важно, а что можно отложить или делегировать. Скорее всего, список резко сократится, там останется три основных дела.

Новый год — время позаботиться о себе Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

— Если всё-таки ничего не помогло и никаких сил на Новый год не осталось, что тогда делать?

В праздниках есть смысл, только если они приносят радость, если вам классно и весело. Когда этого не происходит, то праздники не имеют большого значения. Если я могу своего внутреннего ребенка порадовать, то делаю это, а если празднование не приносит удовольствия и мы просто действуем по накатанному пути, от него можно отказаться.

Не нужно праздновать, если этого не хочется, ведь какой иначе смысл? Для меня ценность — это забота о себе и приятное времяпрепровождение с близкими. Новый год — всего лишь формальность, мы сами наделяем его смыслом и значением.

Также не стоит забывать, что ноябрь и декабрь — самые тяжелые месяцы: мало солнца, это сильно влияет на состояние организма. Если есть настроение сделать чекап, стоит проверить, хватает ли витамина D. Если нет — то начать его пить.