Сухой закон на Новый год: где ввели запрет на продажу алкоголя в праздники

Также в России с 1 января подорожает алкоголь Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Шампанское под бой курантов смогут позволить себе не все. В некоторых регионах и муниципалитетах решили ограничить продажу алкоголя в новогодние каникулы. Где-то лишь на Новый год, а где-то — на все выходные дни.

Как будут действовать ограничения

Самые сильные ограничения будут действовать в столице Республики Кызыл — Тыве. Здесь вводится полный сухой закон. С 31 декабря 2025 по 11 января 2026 в магазинах нельзя будет купить ни крепкие, ни слабоалкогольные напитки. При этом в заведениях общепита (барах и ресторанах) пить будет можно.

В других регионах России ограничения будут локальными. Так, в Иркутске продажу алкоголя приостановили с 19 декабря на территориях рядом с местами массовых гуляний. Запрет будет действовать в 21 точке города, где пройдут праздничные мероприятия, а также в радиусе 100 метров вокруг них.

В Омске спиртное и энергетики исчезли с прилавков вблизи проведения новогодних мероприятий с 28 декабря по 11 января. Запрет будет действовать за два часа до начала праздника и в течение двух часов после его окончания.

А в столице Хакасии — Абакане — объявили восьмидневный сухой закон. Розничную продажу алкоголя поэтапно запретили в местах проведения массовых мероприятий.

«Спиртосодержащую продукцию нельзя будет продавать вечером 19 декабря в жилом районе „Полярный“, 24-го и 27-го числа — в „Южном“, 25-го — в „Заречье“, 26 декабря — в районах „Гавань“ и „Западный“, 28-го числа — в „Юго-Западном“, на следующий день — в районе „Северный“, а 30 декабря — в „Красном Абакане“», — сообщили в мэрии. Также продажу алкоголя запретили в парках и скверах города.

Красноярский край ограничится однодневной мерой — 31 декабря продажа алкоголя будет запрещена в радиусе 100 метров от официальных площадок празднования.

А в Башкирии ограничение розничной продажи алкоголя будет действовать 3, 4 и 5 января с 17:00 до 10:00 следующего дня, а также 6 января с 17:00 до 23:00. Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в заведениях общественного питания.

Запрет на «алкоголь» для детей

Детский «алкоголь» и вовсе хотят запретить. В Госдуме предложили ограничить продажу безалкогольных напитков под названиями «детское шампанское», «детское вино» или «детское пиво». По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, такие имитации спиртного должны продаваться только совершеннолетним.

Как отметил автор, употребление таких продуктов формирует у детей спокойное отношение к алкоголю, что в будущем может привести к желанию употреблять настоящие спиртные напитки.

Рост цен на алкоголь

После праздников алкоголь покупать будет можно, но уже по более высоким ценам. С 1 января 2026 года вырастет минимальная розничная цена на алкоголь. Главные изменения:

минимальная цена водки вырастет с 349 до 409 рублей за 0,5 л;

бренди — с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 л;

коньяка — с 651 рубля до 755 рублей за 0,5 л.

Во всех случаях речь идет о розничных ценах. Отдельно приказ регулирует отпускные цены — они чуть ниже. Для водки это 337 рублей, для бренди — 457 рублей, а для коньяка — 546 рублей. Закон будет действовать до 2031 года.