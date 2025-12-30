НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Путин подписал указ о специальных военных сборах: кого на них призовут и когда

Путин подписал указ о специальных военных сборах: кого на них призовут и когда

Детали нового закона

15 702
Резервистов ждет обучение | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUРезервистов ждет обучение | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Резервистов ждет обучение

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России появились новые военные сборы. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. На сборах россияне будут обеспечивать дополнительную защиту граждан от ударов беспилотников. Кого отправят на эти спецсборы и как они будут проходить — в нашем материале.

Что это за сборы

«Наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан» привлекут к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России, объяснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Перед выполнением задач резервисты пройдут обучение.

Владимир Цимлянский объяснил все детали изменений

Источник:

Минобороны России / Telegram

Резервистов будут направлять на сборы на основании указа президента РФ, который он подписал сегодня, 30 декабря. Документ уже встпуил в силу.

Источник: сайт правовых актов РФИсточник: сайт правовых актов РФ
Источник:

сайт правовых актов РФ

Необходимость в данных сборах появилась из-за того, что Украина стала чаще использовать дальнобойные беспилотники для ударов по России, поэтому возросла угроза для критической инфраструктуры и жилых домов, сказал Цимлянский.

Когда проект одобрила правительственная комиссия, предполагалось, что новая норма позволит направлять людей, находящихся в резерве, к операциям за рубежом и в ходе контртеррористических операций (КТО). Позднее эти пункты исключили. До принятия закона резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.

Кого будут отправлять на сборы

На спецсборы будут отправлять резервистов. Это люди, отслужившие в армии или силовых структурах и добровольно заключившие контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Основные особенности статуса резервистов:

  • добровольность. Человек подписывает контракт, понимая свои будущие обязанности;

  • подготовка. Они ежегодно проходят учебные сборы (до 30 суток) и ежемесячные занятия (до 3 суток);

  • оплата. За нахождение в резерве резервисты получают денежное довольствие и другие социальные гарантии, медицинское обеспечение, так же как действующие военнослужащие;

  • работа. Резервистов не могут уволить из-за сборов. За ними сохраняют рабочее место.

Их не нужно путать с контрактниками — действующими военнослужащими — или со всеми людьми, находящимися в запасе.

Запасник — общий термин, под который попадают все военнообязанные граждане России, пребывающие в запасе Вооруженных сил. Это обязанность для всех военнообязанных. Запасники не получают денежного довольствия от Минобороны до момента призыва на сборы или мобилизации.

Можно ли это считать мобилизацией

Важно отметить, что речь о мобилизации не идет. Резервистов также не будут привлекать к участию в СВО и задачам за пределами РФ.

Также Госдума приняла закон, согласно которому призыв на службу в России теперь будет проходить в течение всего года. О всех деталях рассказали в отдельном материале.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Резервист Минобороны Беспилотник
