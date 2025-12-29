В работе ВТБ произошел сбой: клиенты не могут зайти в приложение и снять деньги в банкоматах. Что случилось

Пользователи банка ВТБ столкнулись с техническими неполадками. Клиенты жалуются, что не могут воспользоваться банковскими сервисами
Сбой затронул пользователей из различных регионов России. В их числе Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Вологодская область, Новгородская область и Мурманская область, согласно данным Detector404.ru.
Больше всего жалоб поступает на работу сайта — 33%, работу сервиса — 30%, мобильного приложения — 25%. Клиенты банка говорят о проблемах с переводами и отклонении транзакций. В частности в приложении ВТБ пользователей просят повторить попытку позже или обратиться на горячую линию.
Мы направили запрос в пресс-службу банка, чтобы выяснить причину сбоя. В ВТБ подтвердили, что часть их клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе приложения, а также банкоматов и карт.
«В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены. В ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства. Мы приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства. Системы банка настроены на устранение подобных ситуаций максимально быстро. Удобство и безопасность наших сервисов — приоритет для ВТБ», — заявили Городским медиа в пресс-службе ВТБ.