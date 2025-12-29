НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дождь, мокрый снег и ураган: на города обрушится аномальная непогода в Новый год. Где ждать опасности

Дождь, мокрый снег и ураган: на города обрушится аномальная непогода в Новый год. Где ждать опасности

Гидрометцентр предупреждает о серьёзных отклонениях от нормы

226
В некоторых городах будет опасно | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUВ некоторых городах будет опасно | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В некоторых городах будет опасно

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о серьёзных погодных испытаниях, которые ждут города страны в последние дни уходящего года. Самая сложная и даже опасная обстановка, по словам метеоролога, сложится в Краснодарском крае.

Виной всему — столкновение воздушных масс: тёплый воздух встречается с холодными фронтами, что порождает экстремальные явления. До 30 декабря жителям Кубани, особенно Сочи и Сириуса, стоит быть предельно осторожными. Прогнозируется налипание мокрого снега, которое может оборвать провода и повалить деревья. Осадки будут очень обильными — ожидается дождь и мокрый снег, передает ТАСС прогноз метеоролога.

В горных и предгорных районах картина еще опаснее: здесь будет мощный снегопад, метель, дождь, а местами даже грозы. Ветер усилится до 22 метров в секунду, а в высокогорье и вовсе достигнет ураганной силы — 30-35 м/с.

Метеорологи также предупреждают о высокой опасности схода лавин из-за формирования очень плотного и тяжелого снежного покрова. На побережье Черного моря ночью возможны заморозки, а в предгорьях столбики термометров опустятся до -5°C. Синоптики призывают жителей региона отнестись к прогнозам со всей серьезностью и по возможности ограничить поездки в горные районы.

А вот в Москве будет значительно холоднее обычного. По данным синоптиков, 2 января столицу ждёт по-настоящему зимняя погода. Ночью температура опустится до −13…−18°C, а днём будет колебаться в пределах −5…−10°C. Это на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Особое внимание стоит обратить на атмосферное давление. С 29 декабря и на протяжении всех праздничных дней оно будет существенно ниже нормы — 727–732 мм ртутного столба. Это на 18–22 мм ниже обычных показателей.

Медики рекомендуют метеозависимым людям быть особенно внимательными к своему здоровью в этот период. Пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит иметь под рукой необходимые лекарства и по возможности ограничить физические нагрузки.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Снег Метель Непогода
Рекомендуем