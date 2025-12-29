Самая короткая рабочая неделя, а потом бесплатный отпуск: как отдыхаем на новогодние праздники в России в 2025–2026 году

Подготовиться к празднику успеют все, ведь 31 декабря — выходной Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Год проходит к концу, а это значит, что впереди нас ждет не только самый волшебный праздник, но и целые каникулы от работы. Чтобы всё спланировать, мы решили разобраться, как пройдут новогодние праздники в 2026 году: сколько будем отдыхать и когда придется работать.

Как отдыхаем в новогодние праздники

Главный праздник, из-за которого мы и отдыхаем, Новый год. Ни для кого не секрет, что его отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января.

Кстати, такое торжество вокруг этого дня с нами не так давно — лишь в 1936 году страна начала широко праздновать Новый год в эту ночь. До этого, со времен указа Петра I, выпущенного в конце 1699 года, отмечали Рождество. С приходом к власти большевиков, оно осталось православным праздником, а Новый год стал светским. Правда, его наступление не особо отмечали, эти дни были рабочими.

Благо 90 лет назад всё решили поменять, и мы теперь, уже традиционно, отдыхаем не только в сам Новый год, но и после него.

Праздничные дни

Длинные праздники начнутся уже в конце 2025 года. Работающие граждане спокойно успеют подготовиться к новогодней ночи, ведь 31 декабря сделали выходным. Начиная с этого дня, люди будут на каникулах вплоть до 11 января. Значит, целых 12 дней подряд не придется ходить на работу. Столько дней отдыха делают грядущие новогодние каникулы рекордно длинными за последние более чем 10 лет.

Перенос выходных

Добиться таких длинных новогодних каникул удалось за счет переноса выходных. Официальные праздничные дни будут идти с 1 по 8 января, всё остальное — изменения в графике. Правительство перераспределило даты, чтобы праздничные дни не пересекались с выходными. В этот раз выходные перенесли с субботы (3 января) на пятницу (9 января), а с воскресенья (4 января) — на четверг (31 декабря).

При этом суммарное количество рабочих и выходных дней за год не изменилось. Переносы лишь перераспределили их в календаре.

Когда выходить на работу

К сожалению, новогодние праздники не смогут длиться вечно, и вслед за ними начнутся обычные трудовые будни. На работу после длинных выходных придется выйти 12 января 2026 года. Постепенно отходить от отдыха и плавно возвращаться в режим не получится, ведь первым рабочим днем будет понедельник, за которым последует привычная пятидневка.

Составили календарь новогодних праздников 2025–2026, чтобы вы точно не запутались в череде праздников и отдыха.

Как продлить выходные

Если вам не хватит 12 дней отдыха, можно продлить его за счет отпуска. Однако здесь есть несколько подводных камней. Давайте с ними разберемся, чтобы вы не потеряли деньги.

Отпуск в декабре

Начать праздники можно раньше остальных, если взять отпуск на 29–30 декабря 2025 года. Тогда отдых начнется в выходные 27–28 декабря и плавно перейдет в новогодние праздники. В итоге получится 16 дней свободных от работы при минимальном расходе отпускных.

Начать отдыхать в декабре можно и раньше, всё зависит от остатка отпускных дней. Например, можно взять 9 дней отпуска, с 22 по 30 декабря. В таком случае отдых начнется 20 числа, а закончится лишь 12 января, а это уже 23 выходных дня.

Отпуск в январе

Продлить отдых получится и за счет отпускных дней в январе. В первый месяц года можно взять отпуск с 12-го числа на то количество дней, какое вам захочется.

Однако с экономической точки зрения это крайне невыгодно. Всё дело в том, что количество рабочих дней в январе очень мало, всего 15 дней, а значит, стоимость каждого из них выше (ведь зарплата рассчитывается исходя из числа рабочих будней). А вот отпускные считают по количеству дней в месяце, включая все праздничные и выходные. В итоге день отпуска будет стоить меньше рабочего. А значит, выбирая продлить себе отдых в январе, нужно быть готовым получить в итоге за месяц меньше привычной зарплаты.

Но с другой стороны, после праздников снижаются цены на отдых и авиабилеты, да и людей на курортах меньше.

Как оплачиваются выходные в новогодние праздники

Пока мы говорили лишь о тех, кто трудится в стандартном графике и спокойно отдыхает в новогодние праздники. Но есть и исключения — те, кому приходится работать, пока вся страна празднует. В обычном режиме продолжают трудиться, например, сотрудники экстренных и коммунальных служб, торговли и общепита. Также чаще всего в каникулы ходят на работу люди со сменным графиком.

Всех остальных к труду привлечь нельзя, если только эта возможность не указана в локальном нормативном акте работодателя. Это зачастую касается журналистов, артистов, видеооператоров, циркачей и других творческих работников. Полный список исключений прописан в Трудовом кодексе, а профессий — в постановлении правительства.

Как и любая работа, труд в выходные и праздничные дни оплачивается. Порядок и суммы зависят от нескольких факторов:

россиянам, получающим оклад, работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

для тех, кто находится на сдельной оплате, расчет производится по двойным сдельным расценкам;

такой же бонус получат и сотрудники, чей труд оплачивается по тарифам. Им полагается оплата не менее чем в двойном размере от их стандартной тарифной ставки.

В итоге по общему правилу работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Но не у всех людей выходные — это стандартные субботы и воскресенья. Если у сотрудника график сменный (например, два через два), то за работу в субботу и воскресенье ему не доплачивают. А вот за работу в праздничные дни — должны. Если смена выпадает на какой-то из них, то заплатить за нее должны по двойному тарифу.

Вместо повышенной оплаты сотрудник может потребовать дополнительный выходной. Его можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.

Как работаем в январе 2026 года

Для всех остальных январь — самый короткий рабочий месяц. После праздничных, выходных дней, останется поработать всего три недели — с 12 по 30 число. Это всего 15 трудовых будней. Для сравнения в декабре их 22.

Как отдыхают на новогодние праздники в других странах

Так много отдыхать и так мало работать — чисто российская традиция. В большинстве стран мира новогодние праздники куда короче. Например, в Германии отдыхают 24–26 декабря на Рождество (в европейских странах широко отмечают именно его), а также 1 января. В некоторых землях официальный выходной еще 6 января, в день Трех королей (праздник связан с библейским преданием о трех волхвах, которые следовали за чудесной звездой, указывавшей путь к новорожденному Иисусу Христу).

Столько же отдыхают в Италии: сначала три дня на Рождество (24–26 декабря), далее официальными праздниками в январе считаются Новый год (1 января) и День Богоявления (6 января).

В США официально можно не ходить на работу только на католическое Рождество 25 декабря и Новый год 1 января. Аналогичные праздничные дни в Бразилии.

Даже у ближайших к нам соседей праздничные дни сильно короче. В Белоруссии и Казахстане выходные завершаются 4–5 января, а в Узбекистане — 2 января.

В Турции выходным днем и вовсе считается только 1 января.