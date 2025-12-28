Встреча Путина и Трампа, разрушительная война и гигантские муравьи (БПЛА) — пророчества на 2025 год, которые сбылись

Будущее туманно, но некоторые пытаются в него заглянуть Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Люди всегда стремились заглянуть в будущее: от предсказателей до финансовых аналитиков и политиков. Каждый год появляются новые прогнозы, мистические и рациональные. Но насколько эти предсказания точны и можно ли вообще им верить? Вопрос всегда будет открытым, но постараемся хоть немного на него ответить.

В этой статье мы разберем самые громкие предсказания о России и мировых процессах на 2025 год и выясним, какие из них нашли свое подтверждение в реальности. Предлагаем вместе проследить, насколько точны оказались предсказания тех, кто пытался обогнать время.

Экономика

Финансовый рынок преподнес несколько сюрпризов в уходящем году. Главным из них стало неожиданное укрепление рубля. Также всех удивило раннее снижение ключевой ставки Центробанка. Прогнозы были совсем не такими.

Эксперты ожидали, что :

индекс МосБиржи вырастет на 16% до 3300 пунктов;

ключевая ставка останется на уровне около 21%;

произойдет умеренное ослабление рубля.

А в итоге Центробанк начал постепенное, но заметное снижение ставки. Тренд начался в июне. Тогда регулятор опустил ставку с 21 до 20%, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, а в октябре — до 16,5%. К концу года показатель опустился еще на 0,5 процентных пункта — до 16%. При этом инфляция осталась на прогнозируемом уровне около 6%.

Центробанк за год снизил ставку с 21 до 16% Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Особенно удивительными оказались два момента: значительное укрепление рубля вопреки прогнозам и падение цен на нефть при сильном рубле.

Ключевым событием, которое повлияло на стоимость нефти, стало решение стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Казалось бы, это должно было стабилизировать рынок, но возникла проблема — спрос оказался нестабильным. Главная причина — торговые войны. Неопределенность, вызванная тарифами администрации президента США Дональда Трампа, создала нестабильную ситуацию на рынке. Увеличение добычи при снизившемся спросе привело к появлению излишков нефти на рынке. Это, в свою очередь, стало причиной падения цен на нефтяное сырье.

Таким образом, несмотря на изначальные оптимистичные прогнозы, рынок нефти столкнулся с серьезными вызовами, связанными с глобальной экономической неопределенностью.

В общем, финансовый рынок показал, что даже опытные аналитики не всегда могут точно предсказать будущее.

Недвижимость

С рынком недвижимости тоже всё оказалось не так просто. Прогнозы были очень пессимистичными из-за ожиданий по ключевой ставке. Давайте разбираться, что сбылось.

Ипотека

Эксперты предрекали, что ситуация с ипотекой и кредитами усугубится на фоне высокой ключевой ставки: займы будут невыгодными и превысят 30%, рынок ипотеки обвалится.

«Если ключевая ставка вырастет сильнее, например до 23% или даже 25%, то дальнейшего заметного роста ипотечных ставок не избежать, и мы вполне можем увидеть средний показатель к концу 2025 года в районе рекордных 30%», — прогнозировал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Но, как мы знаем, ключевая ставка, вопреки тревожным прогнозам, снизилась. Давайте разберемся, как это отразилось на ипотеке.

Первичный рынок, по данным сайта «Банки.ру», продемонстрировал более выгодные условия благодаря льготным программам. Рыночная ставка по ипотеке в конце 2025 года на новостройки составила 18,1% годовых, что на 2,2 процентных пункта ниже показателей начала года.

Вторичный рынок показал более существенное снижение ставок:

в начале 2025-го: 26,6% годовых;

в конце: 21,3% годовых.

Полная стоимость кредита также изменилась:

для новостроек: с 23% до 22,8% годовых;

для вторичного жилья: с 28,7% до 23,6% годовых.

Условия по первоначальным взносам на разных рынках разошлись:

вторичный рынок : снижение на 1,5 п. п. до 35,1% от стоимости жилья;

первичный рынок: рост до 36,1% (+3,7 п. п. к предыдущему кварталу, +2,9 п. п. к I кварталу).

Цены на квартиры

Тут тоже прогнозы были весьма пессимистичные: предсказывалось, что за счет высокой ключевой ставки продажи на вторичном рынке практически встанут. При этом из-за недостатка предложения существенного понижения цен не ожидалось — максимум на 5–10%.

Реальность недалеко ушла от прогнозов: российский рынок жилищного строительства провалился. За первые три квартала 2025 года объемы продаж застройщиков жилья в крупных городах рухнули на 18%, а выручка — на 7%. В некоторых регионах падение оказалось еще более драматичным, превысив 30%, пишет «Коммерсантъ».

Цены при этом не упали, а наоборот повысились. Вот примеры по городам — в четырех мегаполисах стоимость квартир подскочила на 6,6–8,5%:

в Уфе — на 8,5%, до 131,5 тыс. руб. за 1 кв. м;

в Екатеринбурге — на 7,7% до 136,6 тыс. руб.;

в Казани — на 7,3%, до 191,1 тыс. руб.;

в Воронеже — на 6,6%, до 108 тыс. руб.

«Ситуация на рынке продаж новостроек не самая легкая, в особенности в массовом сегменте. И причины очевидны: баснословно высокие ставки по ипотеке и продолжающийся рост цен на квартиры. Об улучшении ситуации можно будет говорить, когда ипотечные ставки опустятся ниже заградительного уровня. Но пока мы от этого еще далеки!» — прокомментировала в разговоре с MSK1.RU эксперт по недвижимости Елена Земцова.

Аренда жилья

По прогнозам, ставки по аренде могли вырасти на 5–10%. Исследование аналитиков «Домклик» показало, что в целом предположение оказалось верным.

За последние месяцы года наиболее значительный рост цен на аренду наблюдался в:

Нижнем Новгороде — +11,1%;

Краснодаре — +8,7%;

Челябинске — +8,7%.

А вот в самых крупных городах ситуация противоположная:

Москва — снижение на 1,3%;

Санкт-Петербург — падение на 7,2%.

Рыночные тенденции показали, что часть потенциальных съемщиков предпочла взять ипотеку, что также повлияло на снижение спроса на съемное жилье. Кроме того, появление новых жилых комплексов увеличило предложение на рынке аренды, что вынудило собственников на вторичке снизить цены.

Предсказания Жириновского

Прогнозы главы партии ЛДПР Владимира Жириновского о мировых событиях продолжают вызывать живой интерес и споры в обществе. Политик делал множество громких заявлений, которые сейчас находят свое подтверждение в реальности. Он предвидел возвращение Дональда Трампа в большую политику, прогнозировал обострение отношений между Индией и Пакистаном и высказывал предположения о других глобальных событиях.

Вспоминаем ключевые предсказания политика, касающиеся как России, так и мировой арены, которые должны были исполниться к 2025 году.

Президентство Трампа

Прогноз

Жириновский еще несколько лет назад предсказывал не только возвращение Дональда Трампа в Белый дом, но и целую династию правителей от этой семьи. По его мнению, Трамп должен был президентствовать два срока, затем власть перешла бы к его дочери, а после — к зятю, вплоть до 2040 года.

Действительность

20 января 2025 года состоялась инаугурация Дональда Трампа. А вскоре после этого он сделал неожиданное заявление о возможности своего участия в выборах на третий срок, несмотря на ограничения 22-й поправки к Конституции США.

Республиканцы уже начали предпринимать шаги для изменения законодательства. Член Палаты представителей Энди Оглз выступил с инициативой внести поправки в Конституцию, чтобы позволить Трампу остаться у власти после второго срока.

Еще один факт, косвенно указывающий на верный ход мыслей Жириновского — официальный магазин Трампа запустил в продажу одежду и аксессуары с надписью «Трамп 2028». Многие расценили это как намек на его политические амбиции (следующие выборы в США как раз пройдут в 2028 году).

Источник: trumpstore.com

Торговые войны

Прогноз

Жириновский предвидел обострение отношений между США и Евросоюзом. По его мнению, после переизбрания Дональд Трамп должен был открыть конфронтацию с европейскими лидерами ради укрепления американской экономики.

Действительность

Вскоре после победы на выборах Трамп начал воплощать в жизнь жесткую торговую политику. В феврале он пригрозил ввести дополнительные пошлины на европейские товары и потребовал от ЕС увеличить закупки американских энергоресурсов.

А в апреле США пошли на серьезные экономические меры: были введены таможенные пошлины на товары из 185 стран, установлен 20%-й тариф на продукцию из Евросоюза и введен 34%-й тариф на товары из Китая. Примечательно, что Россия и Белоруссия остались вне этих ограничений.

Война Индии и Пакистана

Прогноз

В 2004 году политик сделал пугающее предсказание о возможном ядерном конфликте между Индией и Пакистаном. По его словам, эта война — часть глобальной спецоперации против Китая и России. Жириновский отметил, что в масштабном конфликте могли погибнуть минимум 200 млн человек. Однако прогноз лидера ЛДПР не сбылся в полной мере (и это хорошие новости).

Д ействительность

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел серьезный инцидент. Рядом с городом Пахалгам террористы совершили нападение на туристов. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов. Ответственность взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления».

Индийская разведка обнаружила доказательства причастности Пакистана к нападению. В ответ Дели начал военную операцию «Синдур», атаковав территорию Пакистана. Страны начали обмениваться ударами. Мир замер в ожидании обострения конфликта двух ядерных держав.

Однако благодаря посредничеству США сторонам конфликта удалось договориться о перемирии. Войну, которая могла привести к катастрофическим последствиям, предотвратили, однако жизни погибших солдат и мирных граждан было уже не вернуть.

Переговоры Путина и Трампа

Прогноз

Жириновский много говорил о российской политике. Он спрогнозировал встречу Путина и Трампа в Москве, а также обсуждение между президентами вхождения Новороссии, Крыма и Донбасса в состав России.

«Здесь будет встреча. И они могут договориться. Это будет отличное достижение. О чем договорятся? Трамп не будет возражать, что вся Новороссия, Крым и Донбасс будут под российским флагом», — заявил Жириновский на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Действительность

В феврале Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась возможность организации личной встречи. Саммит в итоге состоялся в августе на Аляске. Стороны сошлись во мнении о необходимости завершения конфликта на Украине.

Также в интервью журналу Time Трамп высказал мнение, что любое мирное урегулирование между Россией и Украиной не должно включать возврат Крыма, поскольку, по его словам, полуостров «останется российским», и это «понимают все».

Пророчества Ванги о судьбе России

Болгарская прорицательница не раз говорила о будущем нашей страны. Она заявляла с уверенностью: «Никто не сможет остановить Россию и поколебать честь этой страны. Слава Владимира и России останутся нетронуты».

По словам Ванги, даже столкновение с могущественным противником — возможно, она имела в виду Евросоюз — не сломит Россию. Страна не только выстоит в любых кризисах, но и займет позицию единственного мирового лидера. И поможет ей в этом «вождь, данный от Бога».

Интересно, что в своих пророчествах Ванга часто затрагивала особую духовную роль России в мире. Она видела в нашей стране не просто политическую силу, но носителя важного духовного предназначения.

Не ограничиваясь политическими предсказаниями, прорицательница говорила о грандиозных научных открытиях. Она предрекала, что до конца 2025 года человечество совершит настоящий прорыв в медицине — будет найдено лекарство от рака. Кроме того, ученые откроют новый источник энергии, способный конкурировать по мощности с самим Солнцем.

Ванга связывала особую надежду с 2025 годом. По ее предсказаниям, именно с этого времени для России начнется новая эра — время подъема, гармонии и обновления. «Начало новой жизни уже близко», — уверяла прорицательница.

Что тут скажешь? Мы можем опираться только на факты. А факты указывают на то, что пророчество в сфере медицины оказалось верным. Суд подтвердил, что в России был создан революционный препарат против рака. Как сообщает РИА Новости, изучив материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд официально признал факт создания в России инновационного препарата для лечения онкологических заболеваний.

В документе особо отмечается, что препарат «Афотид» не имеет аналогов в мире и способен эффективно бороться с раком на любой стадии заболевания. Согласно материалам дела, лекарство успешно применялось в лечении добровольцев, а его безопасность подтверждена документально.

Загадочные пророчества Григория Распутина

В своих видениях Григорий Распутин рисовал картину нерадужного будущего. Он говорил, что грядут странные времена, когда о людях будут много говорить, но при этом начисто забудут об их истинной ценности. Энергия и силы будут уходить впустую, а последствия окажутся страшными: одни погибнут от болезней, другие — от оружия, третьи — от злых слов и сплетен.

Особенно тревожили Распутина предсказания о демографии и природе. Он говорил, что женщины потеряют способность рожать детей, а земля перестанет давать урожай. На смену детям придут какие-то чудовища, а природа начнет меняться до неузнаваемости.

Бабочки станут агрессивнее хищных птиц, лягушки научатся летать, пчёлы будут ползать по земле, словно змеи, а муравьи вырастут до таких размеров, что смогут крушить целые города. Кто-то видит в этих фантастических образах отголоски современных технологий, например, беспилотников.

Но самое страшное, по мнению старца, ждало Европу. Он предрекал появление трех зловещих сил, которые, словно голодные змеи, будут ползти по европейским дорогам, оставляя за собой лишь пепел и дым. К власти придут люди, совершенно неготовые управлять, и ввергнут весь мир в кромешный хаос. Лишь единицам удастся выжить, и им предстоит пройти через суровое испытание, прежде чем на земле снова наступит мир.

А вот России, по предсказаниям Распутина, уготовано особое будущее. Петербург украсится лимонными садами, а Сибирь расцветет невиданным цветом. В страну вернется некий архангел, прозвучит «глас Богородицы», хотя услышат его далеко не все. Россией будет править праведный правитель, а природа преподнесет удивительные сюрпризы: маслины начнут расти там, где их никогда не было, а там, где они всегда плодоносили, засохнут. Горы появятся там, где плескалось море, а на месте гор раскинутся новые водоемы.

Всё это должно произойти, когда пять неведомых «хищников» прочертят след в небесах. Некоторые исследователи считают, что все эти пророчества как раз относятся к 2025 году.

Каким будет 2026 год

Уже начинают появляться прогнозы и на год грядущий. Почитайте, каким его видит журнал The Economist. Новая «пророческая» обложка выполнена в контрастной красно-голубой гамме и содержит множество тревожных символов. На иллюстрации можно заметить танки, роботов, военные ракеты и дроны, скрещенные мечи и взрывы.