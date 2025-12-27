Интерес сводится к нулю: Путин объяснил, как закончится спецоперация на Украине, — главные заявления

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва практически не заинтересована в том, чтобы Украина выводила войска из Донбасса из-за активного наступления российских войск. Об этом он сообщил 27 декабря на совещании в одном из командных пунктов СВО.
«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал президент.
Также Владимир Путин заявил: если Киев не желает урегулировать конфликт мирным путем, то Россия решит все задачи СВО вооруженным способом.
Другие заявления президента России:
российские военные наращивают давление на ВСУ;
Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать военные действия;
на Западе предлагают Украине хорошие условия в сфере безопасности, восстановление страны и отношений с Россией, но Киев не желает мирного урегулирования.
Территориальный вопрос остается одним из основных как для России, так и для Украины. Владимир Путин несколько раз озвучивал условия для урегулирования конфликта, среди которых был вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Киев же стоит на том, что не собирается отказываться от данных регионов.
Отметим, что 28 декабря состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде. По данным Белого дома, стороны должны обсудить новый мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом. Кроме того, во время переговоров лидеры планируют обсудить территориальный вопрос, будущее Запорожской АЭС и проект экономического соглашения.