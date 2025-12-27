Интерес сводится к нулю: Путин объяснил, как закончится спецоперация на Украине, — главные заявления

Владимир Путин провел совещание по СВО Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва практически не заинтересована в том, чтобы Украина выводила войска из Донбасса из-за активного наступления российских войск. Об этом он сообщил 27 декабря на совещании в одном из командных пунктов СВО.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал президент.

Также Владимир Путин заявил: если Киев не желает урегулировать конфликт мирным путем, то Россия решит все задачи СВО вооруженным способом.

Другие заявления президента России:

российские военные наращивают давление на ВСУ;

Россия призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать военные действия;

на Западе предлагают Украине хорошие условия в сфере безопасности, восстановление страны и отношений с Россией, но Киев не желает мирного урегулирования.

Территориальный вопрос остается одним из основных как для России, так и для Украины. Владимир Путин несколько раз озвучивал условия для урегулирования конфликта, среди которых был вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Киев же стоит на том, что не собирается отказываться от данных регионов.