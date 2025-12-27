Вырвали из семьи и устроили детский зоопарк: умерла последняя из уникальных пятерняшек Дион

Сесиль, Эмили и Ивонн Дион в 1971 году Источник: Getty Images / Peter Power

В Канаде умерла последняя из известных пятерняшек Аннет Дион. Их жизнь была не очень радужной. Сестер отобрали у родителей и поместили под полную опеку государства, а потом и вовсе сделали их туристической достопримечательностью. Подробности об этой истории рассказываем в материале.

Мать была в истерике

Канадка Эльзир Дион 28 мая 1934 года у себя дома под присмотром доктора Аллана Роя Дефо родила пятерняшек. К тому моменту она уже была матерью пятерых детей. Однако ни женщина, ни ее доктор не подозревали, что у Эльзир родятся близнецы.

Сестры появились на свет раньше срока и весили чуть более шести килограммов. Наименьший вес был 840 граммов, самый большой — 1,13 килограмма.

Источник: AP Photo

Сестры Дион — первый зафиксированный в истории случай, когда абсолютно идентичные пятерняшки выжили в младенчестве. Это во многом произошло благодаря грамотным действиям доктора Аллана Роя Дефо, для которого эти роды также стали сюрпризом. Изначально он поставил Эльзир диагноз «патология плода».

На рождение пяти девочек Эльзир отреагировала истерикой.

«Что я буду делать со всеми этими младенцами?» — кричала мать.

Она смогла прийти в себя лишь спустя два часа после шока.

Вырвали из семьи

Рождение девочек быстро стало сенсацией. После родов брат отца семейства Оливы Дион попросил редактора местной газеты опубликовать объявление о рождении пятерняшек.

Вскоре на ферму семьи съехались десятки репортеров и фотографов. Эта весть дошла и до Северной Америки. Дион стали получать помощь, им отправляли продукты и одежду. Некоторые давали полезные советы, среди которых были весьма странные: родителям рекомендовали поить младенцев виски в малых дозах для предотвращения диареи.

Однако семья столкнулась не только с помощью, но и с насмешками. Кто-то высмеивал супругов Дион за то, что они плодят детей в таком количестве.

Эльзир и Олива, у которых уже было пятеро детей, не смогли справиться с этой непростой ситуацией. Они приняли решение передать опеку над девочками Красному Кресту на два года. Однако через несколько месяцев власти штата Онтарио лишили супругов родительских прав.

Детский зоопарк

После этого пятерняшек передали под полную опеку государства. В 1935 году правительство провинции Онтарио приняло специальный закон, который сделал их «подопечными короны» до тех пор, пока им не исполнится 18 лет.

Девочки жили в отдельном доме, построенном напротив родительской фермы. Этот дом постепенно превратился в настоящий детский зоопарк.

На территории дома была открытая игровая площадка. Ее специально разработали так, чтобы сестры не замечали многочисленных туристов, которые с интересом наблюдали за ними. Каждый день за девочками смотрели примерно три тысячи человек. А в период с 1936 по 1943 год смотровую галерею посетили три миллиона человек.

«Это утомительно — постоянно находиться под наблюдением. Это была эксплуатация. Мы не животные», — рассказывала Аннет при жизни.

Источник: Getty Images / Bettmann

За пятерняшками ухаживали три медсестры и две горничные. Особое внимание уделялось их безопасности: круглосуточно за ними следили трое полицейских.

Интересно, что каждая из сестер имела свой уникальный цвет и символ, которые использовались для обозначения всего, что ей принадлежало. Аннет ассоциировалась с красным цветом и кленовым листом, Сесиль — с зеленым и индейкой, Эмили — с белым и тюльпаном, Мари — с синим и плюшевым медведем, а Ивонн — с розовым и синей птицей.

Возвращение в семью

Девять долгих лет Олива и Эльзир Дион пытались вернуть себе опеку над своими детьми. В 1943 году у них это наконец получилось.

Но это воссоединение не принесло им счастья. Разбогатев, семья сильно изменилась. Большие деньги негативно повлияли на поведение родителей, которые стали часто ссориться с детьми. А остальные братья и сестры семьи не приняли девочек.

Съемки в рекламе и кино

Когда пятерняшки повзрослели, их стали приглашать для участия в рекламных компаниях, а родители это одобряли, так как деньги со съемок текли в их карманы. Девочки снимались в рекламе кетчупа, овсяных хлопьев, конфет и мороженого.

Также близнецы снялись в трех голливудских фильмах, основанных на их реальной жизни.

«Нас не воспринимали как детей — скорее, как рабов или обслугу», — вспоминали сестры.

Жизнь после славы

Когда сестрам Дион исполнилось 16 лет, финансовое благополучие семьи резко сократилось. Тогда родители решили, что больше не могут заботиться о них. Они отдали девочек в интернат, где те провели два года.

После выпуска они уехали из родного города в Квебек и перестали общаться с семьей, которая, по их мнению, использовала их. К 18 годам Ивонн, Аннет, Сесиль, Эмили и Мари осознали, что произошло, и решили, что их настоящие близкие — только они сами.

Трое из сестер вышли замуж и завели детей: у Мари было две дочери, три сына у Аннет. Пятеро детей было у Сесиль, среди которых было два близнеца.

Эмили стала монахиней и скончалась в двадцатилетнем возрасте. Ивонн окончила школу медсестер, занялась скульптурой, а после работала библиотекарем. Она умерла от рака. Мари скончалась в 1970 году от разорвавшегося тромба в мозге.

Аннет и Сесиль остались вдвоем. Они переехали в пригород Монреаля в Сен-Бруно-де-Монтарвиль и стали жить вместе. В 1998 году сестры обратились в суд с иском против правительства штата, обвиняя его в эксплуатации в детском возрасте, и выиграли дело, получив компенсацию в размере четырех миллионов канадских долларов.