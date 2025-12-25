НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Репортаж «Ребенок ждет до ночи, чтобы получить домашку». Репортаж из поселка, где нет интернета

«Ребенок ждет до ночи, чтобы получить домашку». Репортаж из поселка, где нет интернета

Школьники не могут решать задания онлайн, а взрослые — работать удаленно

371
Проводного интернета в поселках Володарского района нет

Проводного интернета в поселках Володарского района нет

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

— Пока мобильный интернет был, еще как-то можно было выходить из положения. А сейчас, когда его нет, мы сидим вообще без связи, — рассказывают жители поселков в Володарском районе Нижегородской области.

Всего в сельсовете семь населенных пунктов и более тысячи жителей. Уже много лет они добиваются проведения интернета. От операторов получают стандартный ответ: нет технической возможности. В надежде на решение наболевшей проблемы люди недавно записали обращение к губернатору. Как живут поселки без интернета и что отвечают власти — в материале NN.RU.

«Интернета нет никакого»

Жители встретили нас около железнодорожной станции в поселке Красная Горка (это центр сельсовета). Он находится в пяти километрах от Володарска и 25 километрах от Дзержинска. По соседству располагаются поселки Охлопково, Щелканово, Чернуха, Старая Сейма, Голышево и Дубки. В большинстве домов не проведен интернет.

— За счет этой раздробленности нас не хотят ничем обеспечивать. Мы газ ждали 30 лет. На столбах написано, что линия с оптоволокном, но нас к ней не подключают. Интернета у нас нет никакого, поэтому мы вот все собрались. Если считать по количеству прописанных по всем населенным пунктам, получится более 1,5 тысячи человек, — рассказала Надежда Шкенина.

Жители годами пытаются решить проблему с интернетом

Жители годами пытаются решить проблему с интернетом

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Красная Горка находится в 25 километрах от Дзержинска

Красная Горка находится в 25 километрах от Дзержинска

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Перед прямой линией губернатора Глеба Никитина жители записали видеообращение. С местным интернетом его отправить не получилось — пришлось ехать в Дзержинск. И в целом многие вопросы жители привыкли решать во время поездок в город. Там они, например, записываются к врачу, оплачивают квитанции.

Как рассказали собравшиеся, до́ма они используют мобильные модемы, а также оборудование для усиления связи. При отключении интернета всё это становится бесполезным. Некоторые окраины, по их словам, не покрыты даже мобильной связью. При этом поселки разрастаются: участки выдают многодетным семьям и участникам СВО.

— Старший ребенок пишет программы, ему очень тяжело. Интернет нужен и мне, мы с мужем учимся, у нас магистратура. Я не могу выйти на работу, потому что у меня трое детей, целый день в разъездах. Я бы хотела онлайн поработать, но я не могу. Муж сейчас работает один. Сами понимаете, что дом — постоянная стройка, постоянно нужны деньги. Мы сейчас фактически выживаем, — поделилась Мария Гаевская.

Надежда Шкенина рассказала, что работает логистом и может сидеть на удаленке. Но из-за ситуации с интернетом вынуждена почти ежедневно ездить в офис в Дзержинске. Из «белого списка», как поделились жители, у них работает только несколько приложений.

В поселке живут многодетные семьи

В поселке живут многодетные семьи

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Своей школы в Красной Горке нет — дети ездят учиться в Володарск. С автобусом, по словам родителей, нередко возникают проблемы: то он сломается, то водитель заболеет. В таких случаях ребят отправляют на онлайн-обучение.

— У меня ребенку 14 лет, она учится в восьмом классе. Бывают случаи, когда автобус, например, ломается, детей оставляют дома. Ребенок ждет до 12:00, до часу ночи, чтобы только получить домашнюю работу. Она физически не успевает ее сделать. Учителя ей ставят два, она приходит домой с истерикой.

— Ночью включают интернет?

— Он мелькает. Подгружает чуть-чуть.

Каких-то отдельных заданий для детей без интернета в школе не дают. Хотя в городе, как рассказала одна из мам, тоже возникают перебои со связью. Учителям приходится отправлять задания с помощью домашнего Wi-Fi.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Дорогие столбы

Жители поселков в Володарском районе пытаются провести интернет около 20 лет.

— До моего дома не хватило трех столбов, они за эти столбы такую цену заломили. Просили порядка 15 тысяч в 2008 году, но тогда были другие приоритеты. С тех пор многие по отдельности обращались [к провайдерам]. Но, как говорится, один в поле не воин, — поделилась местная жительница.

Чаще всего люди обращались в «Ростелеком», так как у компании большая площадь покрытия и она обслуживает соседние районы. В официальных ответах оператора сообщается, что в настоящее время «техническая возможность для предоставления высокоскоростного доступа к сети „Интернет“ отсутствует». Чтобы эта возможность появилась, необходимо проложить оптическую сеть связи и смонтировать телекоммуникационное оборудование.

— Строительство сетей по населенным пунктам сельский поселок Старая Сейма, Охлопково окупается при подключении 50 клиентов с единовременным платежом 45 тысяч рублей с каждого клиента, — говорится в одном из ответов «Ростелекома».

Люди создали чат и стали пытаться вместе решить вопрос.

— На самом деле много-много проблем, мы богом забытый край. Живем в пяти километрах от районного центра, но нас всегда игнорируют. <…> Выйдя с этой улицы, ты попадаешь в мрак, никакого развития. Люди строят дома, засыпают дороги. Нигде нет в планах, что там когда-то будет асфальт, — рассказали жители.

Они отметили, что в поселке нет хорошего освещения: кабели «поснимали еще в лихие 90-е», из-за этого страшно отпускать детей в школу. Также в районе Красной Горки нет центрального водопровода и нормальных дорог — весной они превращаются в «месиво».

Так выглядит тропинка, по которой дети идут на остановку

Так выглядит тропинка, по которой дети идут на остановку

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Что отвечают власти

Охват домов оптоволоконным интернетом в Нижегородской области оценивается в 93%. 99% населения имеют доступ к технологии 2G, 96% — к 4G, рассказали NN.RU в региональном Министерстве цифрового развития.

Обращения от жителей, связанные с услугами связи, власти получают постоянно. Как пояснили в Минцифры, проведение оптоволоконной линии требует целого комплекса строительно-монтажных работ. Операторы связи, будучи коммерческими организациями, принимают такие решения самостоятельно и «не всегда охотно реализуют проекты в труднодоступных районах». В ведомстве добавили, что ведут системную работу с интернет-провайдерами, стимулируя развитие сети.

Ситуацию с поселками в Володарском районе прокомментировали так:

— На данный момент Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области работает с несколькими операторами связи по вопросам возможности покрытия фиксированной связью с дальнейшим подключением к интернету указанной территории.

Как много времени займет эта работа, не уточняется. Жители поселков тем временем собрали 570 подписей и готовят письма в правительство, прокуратуру и провайдерам.

— Вместе можно что-то подвинуть, когда все деревни [соберутся], а не отдельные улицы или дома. Всех-то услышат, — надеется Надежда.

Алёна Семакина
Алёна Семакина
Корреспондент
Интернет Учеба
