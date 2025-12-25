«Ребенок ждет до ночи, чтобы получить домашку». Репортаж из поселка, где нет интернета

Проводного интернета в поселках Володарского района нет Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

— Пока мобильный интернет был, еще как-то можно было выходить из положения. А сейчас, когда его нет, мы сидим вообще без связи, — рассказывают жители поселков в Володарском районе Нижегородской области.

Всего в сельсовете семь населенных пунктов и более тысячи жителей. Уже много лет они добиваются проведения интернета. От операторов получают стандартный ответ: нет технической возможности. В надежде на решение наболевшей проблемы люди недавно записали обращение к губернатору. Как живут поселки без интернета и что отвечают власти — в материале NN.RU.

«Интернета нет никакого»

Жители встретили нас около железнодорожной станции в поселке Красная Горка (это центр сельсовета). Он находится в пяти километрах от Володарска и 25 километрах от Дзержинска. По соседству располагаются поселки Охлопково, Щелканово, Чернуха, Старая Сейма, Голышево и Дубки. В большинстве домов не проведен интернет.

— За счет этой раздробленности нас не хотят ничем обеспечивать. Мы газ ждали 30 лет. На столбах написано, что линия с оптоволокном, но нас к ней не подключают. Интернета у нас нет никакого, поэтому мы вот все собрались. Если считать по количеству прописанных по всем населенным пунктам, получится более 1,5 тысячи человек, — рассказала Надежда Шкенина.

Перед прямой линией губернатора Глеба Никитина жители записали видеообращение. С местным интернетом его отправить не получилось — пришлось ехать в Дзержинск. И в целом многие вопросы жители привыкли решать во время поездок в город. Там они, например, записываются к врачу, оплачивают квитанции.

Как рассказали собравшиеся, до́ма они используют мобильные модемы, а также оборудование для усиления связи. При отключении интернета всё это становится бесполезным. Некоторые окраины, по их словам, не покрыты даже мобильной связью. При этом поселки разрастаются: участки выдают многодетным семьям и участникам СВО.

— Старший ребенок пишет программы, ему очень тяжело. Интернет нужен и мне, мы с мужем учимся, у нас магистратура. Я не могу выйти на работу, потому что у меня трое детей, целый день в разъездах. Я бы хотела онлайн поработать, но я не могу. Муж сейчас работает один. Сами понимаете, что дом — постоянная стройка, постоянно нужны деньги. Мы сейчас фактически выживаем, — поделилась Мария Гаевская.

Надежда Шкенина рассказала, что работает логистом и может сидеть на удаленке. Но из-за ситуации с интернетом вынуждена почти ежедневно ездить в офис в Дзержинске. Из «белого списка», как поделились жители, у них работает только несколько приложений.

Своей школы в Красной Горке нет — дети ездят учиться в Володарск. С автобусом, по словам родителей, нередко возникают проблемы: то он сломается, то водитель заболеет. В таких случаях ребят отправляют на онлайн-обучение.

— У меня ребенку 14 лет, она учится в восьмом классе. Бывают случаи, когда автобус, например, ломается, детей оставляют дома. Ребенок ждет до 12:00, до часу ночи, чтобы только получить домашнюю работу. Она физически не успевает ее сделать. Учителя ей ставят два, она приходит домой с истерикой.

— Ночью включают интернет?

— Он мелькает. Подгружает чуть-чуть.

Каких-то отдельных заданий для детей без интернета в школе не дают. Хотя в городе, как рассказала одна из мам, тоже возникают перебои со связью. Учителям приходится отправлять задания с помощью домашнего Wi-Fi.

Дорогие столбы

Жители поселков в Володарском районе пытаются провести интернет около 20 лет.

— До моего дома не хватило трех столбов, они за эти столбы такую цену заломили. Просили порядка 15 тысяч в 2008 году, но тогда были другие приоритеты. С тех пор многие по отдельности обращались [к провайдерам]. Но, как говорится, один в поле не воин, — поделилась местная жительница.

Чаще всего люди обращались в «Ростелеком», так как у компании большая площадь покрытия и она обслуживает соседние районы. В официальных ответах оператора сообщается, что в настоящее время «техническая возможность для предоставления высокоскоростного доступа к сети „Интернет“ отсутствует». Чтобы эта возможность появилась, необходимо проложить оптическую сеть связи и смонтировать телекоммуникационное оборудование.

— Строительство сетей по населенным пунктам сельский поселок Старая Сейма, Охлопково окупается при подключении 50 клиентов с единовременным платежом 45 тысяч рублей с каждого клиента, — говорится в одном из ответов «Ростелекома».

Люди создали чат и стали пытаться вместе решить вопрос.

— На самом деле много-много проблем, мы богом забытый край. Живем в пяти километрах от районного центра, но нас всегда игнорируют. <…> Выйдя с этой улицы, ты попадаешь в мрак, никакого развития. Люди строят дома, засыпают дороги. Нигде нет в планах, что там когда-то будет асфальт, — рассказали жители.

Они отметили, что в поселке нет хорошего освещения: кабели «поснимали еще в лихие 90-е», из-за этого страшно отпускать детей в школу. Также в районе Красной Горки нет центрального водопровода и нормальных дорог — весной они превращаются в «месиво».

Что отвечают власти

Охват домов оптоволоконным интернетом в Нижегородской области оценивается в 93%. 99% населения имеют доступ к технологии 2G, 96% — к 4G, рассказали NN.RU в региональном Министерстве цифрового развития.

Обращения от жителей, связанные с услугами связи, власти получают постоянно. Как пояснили в Минцифры, проведение оптоволоконной линии требует целого комплекса строительно-монтажных работ. Операторы связи, будучи коммерческими организациями, принимают такие решения самостоятельно и «не всегда охотно реализуют проекты в труднодоступных районах». В ведомстве добавили, что ведут системную работу с интернет-провайдерами, стимулируя развитие сети.

Ситуацию с поселками в Володарском районе прокомментировали так:

— На данный момент Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области работает с несколькими операторами связи по вопросам возможности покрытия фиксированной связью с дальнейшим подключением к интернету указанной территории.

Как много времени займет эта работа, не уточняется. Жители поселков тем временем собрали 570 подписей и готовят письма в правительство, прокуратуру и провайдерам.