«Белый список» обновлен: разбираемся, дадут ли нам доступ к Telegram и изолируют ли российский интернет

Минцифры обновило «белый список» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На днях Минцифры пополнило «белый список» ресурсов, доступных даже при отключении интернета. Например, туда вошли сайты МВД, МЧС, Совета Федерации, авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», Московской биржи и портал для поиска работы HeadHunter.

Кроме того, в «белом списке» теперь есть ресурсы «Итоги года с Владимиром Путиным», «Движение первых», «Объясняем РФ», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив». Будут доступны также сервис аренды автомобилей «Ситидрайв», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», ряд СМИ и онлайн-кинотеатр «Иви».

Среди супермаркетов в перечень вошли «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович».

Четвертый этап пополнения «белого списка» Источник: Городские медиа / Полина Авдошина

Что уже есть в «белом списке» и что туда внесут

Ранее Минцифры пополняло список 5 декабря, 14 ноября и 5 сентября. В него уже входят операторы связи, некоторые банки, сайты госорганов, конечно же, MAX и, например, развлекательный ресурс «Кинопоиск». Как допустила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в разговоре с NEWS.ru, в перечень могут добавить и фитнес-ресурсы.

Третий этап пополнения «белого списка» Источник: Городские медиа / Полина Авдошина

«Белый список» формируют либо из самых популярных интернет-ресурсов, либо по предложению органов власти. Сайты и приложения сами подают заявки в министерство, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Параметр достаточно простой: ресурс должен быть общественно значимым. Что это такое — в законе не сказано, но явно речь про массовую аудиторию. Например, "Яндекс" — массовый ресурс, поэтому он там есть», — сказал Муртазин в беседе с MSK1.RU.

Второй этап пополнения «белого списка» Источник: Городские медиа / Полина Авдошина

Он обратил внимание, что в «белый список» нельзя попасть, если приложение или сайт использует трансграничную передачу данных.

« Telegram там не будет в любом случае , он не российский. Оформлять российское юрлицо они не хотят. А соблюдение российского законодательства — это отдача всего трафика государству», — сказал Муртазин.

Первый этап пополнения «белого списка» Источник: Городские медиа / Полина Авдошина

Ведет ли всё это нас к изоляции

На фоне ограничений и блокировок в соцсетях распространяется мнение, что со временем в «белый список» внесут всё необходимое и россиян окончательно отрежут от глобального интернета. Собеседник MSK1.RU не верит в такой сценарий. По его словам, «белые списки» — сложная техническая задача, которая ложится бременем на операторов.

«В сервисах существуют "дырки", через которые можно выйти на любые ресурсы, — рассказал Муртазин. — Оператор видит эти шлюзы, приходит к сервису и говорит: " У вас дырка в приложении, ее надо закрыть, либо мы вас отключим " . Для операторов это несвойственная функция, они тратят усилия, это стоит денег, поэтому расширять "белые списки" до бесконечности невозможно».

Пока одни приложения вносят в реестр Минцифры, другие — блокируют. Так, Роскомнадзор ограничивает работу WhatsApp — в ответ руководство мессенджера заявило о нарушении права на частную связь.