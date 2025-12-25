НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Белый список» обновлен: разбираемся, дадут ли нам доступ к Telegram и изолируют ли российский интернет

Сайты из разрешенного перечня должны работать даже при атаках дронов

580
Минцифры обновило «белый список» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМинцифры обновило «белый список» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минцифры обновило «белый список»

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

На днях Минцифры пополнило «белый список» ресурсов, доступных даже при отключении интернета. Например, туда вошли сайты МВД, МЧС, Совета Федерации, авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», Московской биржи и портал для поиска работы HeadHunter.

Кроме того, в «белом списке» теперь есть ресурсы «Итоги года с Владимиром Путиным», «Движение первых», «Объясняем РФ», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив». Будут доступны также сервис аренды автомобилей «Ситидрайв», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», ряд СМИ и онлайн-кинотеатр «Иви».

Среди супермаркетов в перечень вошли «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович».

Четвертый этап пополнения «белого списка» | Источник: Городские медиа / Полина АвдошинаЧетвертый этап пополнения «белого списка» | Источник: Городские медиа / Полина Авдошина

Четвертый этап пополнения «белого списка»

Источник:

Городские медиа / Полина Авдошина

Что уже есть в «белом списке» и что туда внесут

Ранее Минцифры пополняло список 5 декабря, 14 ноября и 5 сентября. В него уже входят операторы связи, некоторые банки, сайты госорганов, конечно же, MAX и, например, развлекательный ресурс «Кинопоиск». Как допустила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в разговоре с NEWS.ru, в перечень могут добавить и фитнес-ресурсы.

Третий этап пополнения «белого списка» | Источник: Городские медиа / Полина АвдошинаТретий этап пополнения «белого списка» | Источник: Городские медиа / Полина Авдошина

Третий этап пополнения «белого списка»

Источник:

Городские медиа / Полина Авдошина

«Белый список» формируют либо из самых популярных интернет-ресурсов, либо по предложению органов власти. Сайты и приложения сами подают заявки в министерство, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Параметр достаточно простой: ресурс должен быть общественно значимым. Что это такое — в законе не сказано, но явно речь про массовую аудиторию. Например, "Яндекс" — массовый ресурс, поэтому он там есть», — сказал Муртазин в беседе с MSK1.RU.

Второй этап пополнения «белого списка» | Источник: Городские медиа / Полина АвдошинаВторой этап пополнения «белого списка» | Источник: Городские медиа / Полина Авдошина

Второй этап пополнения «белого списка»

Источник:

Городские медиа / Полина Авдошина

Он обратил внимание, что в «белый список» нельзя попасть, если приложение или сайт использует трансграничную передачу данных.

«Telegram там не будет в любом случае, он не российский. Оформлять российское юрлицо они не хотят. А соблюдение российского законодательства — это отдача всего трафика государству», — сказал Муртазин.

Первый этап пополнения «белого списка» | Источник: Городские медиа / Полина АвдошинаПервый этап пополнения «белого списка» | Источник: Городские медиа / Полина Авдошина

Первый этап пополнения «белого списка»

Источник:

Городские медиа / Полина Авдошина

Ведет ли всё это нас к изоляции

На фоне ограничений и блокировок в соцсетях распространяется мнение, что со временем в «белый список» внесут всё необходимое и россиян окончательно отрежут от глобального интернета. Собеседник MSK1.RU не верит в такой сценарий. По его словам, «белые списки» — сложная техническая задача, которая ложится бременем на операторов.

«В сервисах существуют "дырки", через которые можно выйти на любые ресурсы, — рассказал Муртазин. — Оператор видит эти шлюзы, приходит к сервису и говорит: "У вас дырка в приложении, ее надо закрыть, либо мы вас отключим". Для операторов это несвойственная функция, они тратят усилия, это стоит денег, поэтому расширять "белые списки" до бесконечности невозможно».

Пока одни приложения вносят в реестр Минцифры, другие — блокируют. Так, Роскомнадзор ограничивает работу WhatsApp — в ответ руководство мессенджера заявило о нарушении права на частную связь.

Ранее мы рассказывали, как работал «белый список» во время блокировки интернета в Подмосковье. Например, поиск в «Яндексе» был доступен, но перейти по ссылкам на другие сайты не получалось, можно было просто на них посмотреть.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Интернет Телеграм Белый список Блокировка
