В России полностью перестал работать WhatsApp*: операторы связи тут ни при чем

За сутки на работу сервиса поступило более 1,9 тысячи жалоб Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) пожаловались на сбои в работе сервиса. По информации ведущих мониторинговых сервисов «Сбой.рф» и Detector404, сбои наблюдаются сразу в нескольких регионах.

Сервис «Сбой. рф» зафиксировал более 1,9 тысячи жалоб за сутки, большинство из них у пользователей из Москвы. Downdetector выявил, что наибольшее количество жалоб связано с ошибками в работе уведомлений, проблемами с отправкой сообщений, а также сбоями в мобильном приложении и на сайте. По данным платформы, жалобы приходят из Хакасии (16%), Ярославской области (14%) и Мурманской области (12%).

Источник: Сбой.рф

Источник: Detector404

С сегодняшнего дня скорость работы мессенджера значительно снизилась — примерно на 70–80%. При этом операторы связи не причастны к этому замедлению, передает РБК.

Пользователи WhatsApp* сталкиваются с ограничениями уже продолжительное время. У некоторых россиян сервис уже совсем не работает. Эксперты советуют готовиться к блокировке заранее. Как это сделать правильно, рассказали в отдельном материале.