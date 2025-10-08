Актер фильмов «Оно», «Олдбой» и «Синистер» Джеймс Рэнсон покончил с собой

Актер скончался 19 декабря Источник: Кинопоиск

Голливудский актер Джеймс Рэнсон скончался в возрасте 46 лет. О смерти пишет New York Post со ссылкой на офис судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Согласно отчету, актер ушел из жизни в пятницу, 19 декабря, покончив с собой.

Рэнсон получил широкое признание благодаря роли Честера «Зигги» Соботки — портового рабочего, постепенно вовлеченного в мелкую преступность, — во втором сезоне «Прослушки» (18+). Его персонаж появился в 12 эпизодах и стал одним из самых трагичных в истории сериала.

Спустя несколько лет Рэнсон вновь поработал с HBO, сыграв реального морского пехотинца — капрала Джоша Рэя Персона — в мини-сериале «Поколение убийц» (18+).