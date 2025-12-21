Банки стали узнавать, кому вы переводите деньги: зачем это нужно

Операции стали чаще блокировать Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

При переводе крупных сумм банки начали запрашивать информацию у клиентов и о родственной связи с получателем денег. Такие меры связаны с участившимися атаками мошенников.

Российские банки в связи с мошенническими атаками начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод.

При попытке перечислить большую сумму денег операцию блокируют. Позже сотрудник банка связывается с клиентом и задает ему ряд вопросов, пишет РИА Новости.

Представитель кредитной организации спрашивает полные данные получателя и узнает о родственной связи с отправителем. Помимо этого, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент переводит.

На первый взгляд такие вопросы могут показаться странными, но таким образом пытаются защитить от мошенников. Но не стоит надеяться на других. Злоумышленников можно распознать по четырем признакам:

Они сами выходят на связь под видом сотрудников Центробанка, налоговой службы, правоохранительных органов и портала «Госуслуги». Разговор всегда заходит о деньгах, уточнили ТАСС в МВД. Это может быть предложение спасти сбережения, получить компенсацию, инвестировать в проект или срочно оплатить долги. Мошенники просят сообщить персональные данные банковской карты, коды из СМС, логины или пароли. Они запрещают кому-либо разглашать информацию о диалоге.