«Дома мама бы убила»: турецкий студент объехал на велосипеде пол-России (и не собирается останавливаться)

Мустафа родом из «турецкого Новосибирска» Источник: Городские медиа

Юный турок Мустафа Гюль уже два лета подряд путешествует по России на велосипеде. В 2024 году он пытался доехать на нем до Турции, в 2025-м докрутил педали до Дагестана, а в будущем хочет прокатиться по странам Средней Азии. Зачем он это делает и почему именно велосипед — читайте в тексте NGS70.RU.

Мустафа приехал в Россию в 2021 году, когда поступил в Томский госуниверситет. Родом он из турецкого города Газиантепа (население составляет больше двух миллионов человек. — Прим. ред.), расположенного на границе с Сирией.

Свой родной город Мустафа называет «турецким Новосибирском», потому что находится он далеко от центра страны, но считается столицей своего региона. Кататься на велосипеде он начал еще там, но далеко за пределы Газиантепа никогда не уезжал:

— Катался по ближним местам: в центре города, иногда ездил за городом. А так, чтобы из одного города в другой, такого никогда не было. Мама бы меня убила, если бы я это сделал.

Томск — Юрга

В 2024 году Мустафа соскучился по семье и решил поехать в Турцию «на колесах». На тот момент он уже довольно долго работал репетитором и сумел скопить достаточно, чтобы хватило на покупку машины. Если бы не одна проблема: у турка не было прав. Сдавать экзамен в России он побоялся из-за специфической грамматики в тестах ПДД:

— Я понял, что даже тест не сдам. Прав нет, машину не могу купить, но мне всё-таки хотелось домой добраться «на колесах». Я видел курьеров [на велосипедах] по городу и вдруг подумал: тот, кто едет, всё-таки доедет.

И Мустафа начал готовиться к поездке домой на велосипеде. Он смотрел тематические видео на YouTube, а консультировал его известный томский путешественник Егор Ковальчук, который в 2014 году отправился в кругосветку на двух колесах.

Чтобы понять, что его ждет на трассе, и сможет ли он долго крутить педали, Мустафа решил попробовать доехать на арендованном велосипеде до Юрги (город в 105 километрах от Томска. — Прим. ред.). Дорога туда далась ему сложно: на половине пути отказали ноги, а вот обратно он добрался с ветерком.

По приезде в Томск он купил недорогой велосипед, снаряжение, сдал сессию и 22 июня 2024 года начал свое путешествие из Томска в Турцию.

Велосипед Мустафы на фоне стелы на въезде в Томск Источник: «и Мужчина, и Машина» / T.me

Томск — Турция

Мустафа вспоминает, что дорога до Новосибирска далась ему сложно. У него даже были мысли всё бросить, но гордость не позволила:

— Если бы я не доехал даже до Новосибирска, я бы не смог ходить по Томску. Потому что все одногруппники говорили, что я не доеду. А мне всё-таки надо было доехать, потому что иначе вся моя учебная жизнь продолжалась бы с оскорблениями и шутками.

До Новосиба он доехал, но получил сильный ожог, потому что крутил педали под палящим солнцем. Купил там одежду с длинным рукавом, обмазался солнцезащитным кремом и поехал дальше по маршруту: Омск — Тюмень — Екатеринбург — Челябинск — Миасс — Уфа — Самара — Тольятти — Саратов (там он пробил колесо) — Волгоград — Ростов-на-Дону — Ставрополь.

В Ставрополе Мустафа понял, что устал. К тому моменту его вес приблизился к критически низкой для него цифре — 67 килограммов. Сил крутить педали больше не было, а впереди его ждал самый сложный участок пути — Кавказские горы.

— Дальше от Ставрополя Владикавказ. С Владикавказа уже начинаются, получается, горы. Я их сильно испугался, потому что холодно. Я думаю: «Я еду, окей, тут равнина. А что будет, если останусь в горах?» <…> Я еще Грузии испугался, потому что у меня осталось мало денег. Я испугался всего этого и физически очень сильно устал.

Поэтому спустя 7 недель пути и 4 тысячи километров Мустафа купил в Ставрополе билет на автобус и поехал домой. Тогда над ним подшутил дядя — посоветовал в следующий раз попробовать поехать не на велике, а на коне.

До КПП в Верхнем Ларсе он доехал уже на автобусе Источник: «и Мужчина, и Машина» / T.me

Сейчас Мустафа осознает, что в прошлом году поставил перед своим неподготовленным телом слишком нереальную задачу, из-за чего велопутешествие превратилось в мучение. Желание поехать на Кавказ никуда не делось, но он понимал, что подход нужно срочно менять. И вот настал 2025 год — время для поездки-реванша.

Томск — Дагестан

К поездке в Дагестан Мустафа начал готовиться заранее. Весь год он ходил в качалку и специально набрал 12 килограммов, чтобы было, что сбрасывать по пути.

Еще он пересмотрел свой обязательный километраж. Если в прошлом году Мустафа заставлял себя несмотря ни на что ежедневно проезжать не менее 150 километров, то в этом году опирался на свое самочувствие и направление ветра.

Куда же без фото с котиком! Источник: «и Мужчина, и Машина» / T.me

Иначе он начал относиться к самозапретам. Во время поездки в Турцию Мустафа не разрешал себе пересаживаться с велосипеда на автобус или попутку, из-за чего ему постоянно этого хотелось. В этом году он себя этим не мучил:

— Когда я себе что-то запрещаю, как-то оказывается так, что я пользуюсь этим. А когда не запрещаю, то я уже расслабленный и не задумываюсь об этом.

Мустафа признается, что сложно ему всё равно было. Один только горный кавказский рельеф чего стоил: после склона, откуда он пару минут назад слетел с ветерком, его ждал долгий и тяжелый подъем. Тогда ему приходилось спешиваться и толкать велосипед руками, из-за чего забивались мышцы ног и спины.

Собаки Мустафе не рады Источник: «и Мужчина, и Машина» / T.me

Еще одна проблема — пастушьи собаки, которые бегали в горах на самовыгуле и пасли Мустафу. Для защиты у него был перцовый баллончик, но ни к животным, ни к людям он его ни разу не применил. Но был один случай, когда он оказался в шаге от этого. Произошло это в Осетии, когда местный принял его за закладчика и достал нож:

— Он сам нож не достал, лезвие не достал, но нож держал в руке. Сказал, что я закладчик и сюда привожу наркотики. Я был в шоке. <…>. Он орал, сказал, что кто-то приедет и что он полицейский. Хотя я не знаю никаких полицейских с ножами в руках и без униформы.

Около 10 минут Мустафа и осетин выясняли отношения, потом местный попросил его показать галерею, чтобы проверить, есть ли там фотографии закладок, ничего не нашел и отпустил путешественника. Это был единственный случай за два года, когда турок испугался за свою жизнь.

Вид на горы Источник: «и Мужчина, и Машина» / T.me

Несмотря на это, Мустафа всё равно считает, что Россия более безопасная страна для путешествий, чем его родная Турция. Например, за два года он ни разу не пристегивал велик и спокойно ночевал в палатке. На Кавказе он вообще обходился без нее, потому что ночевал в мечетях, куда его без проблем пускали. В крупных городах у него такое не прокатывало, а вот в селах и деревнях он там спал и даже мылся.

Студент признается, что в этом году поездка принесла ему больше удовольствия. Он не зацикливался на накручивании километров, которые он кровь из носу должен проехать за день, а останавливался, знакомился с местными, много с ними гулял и общался.

В будущем Мустафа хотел бы доехать на двух колесах до Турции, но для этого ему нужно пересмотреть маршрут. Для него сейчас важен не факт преодоления большого пути на велосипеде, а процесс. Поэтому свой будущий путь он построит через разные страны, чтобы познакомиться с разными людьми, их языками и культурой.

Как говорится, много гор не бывает Источник: «и Мужчина, и Машина» / T.me

У себя в голове он уже нарисовал будущий маршрут из Томска до Турции через страны Средней Азии: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан.