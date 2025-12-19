«Пошлем его к Юпитеру!»: самые яркие цитаты Владимира Путина на итогах года

Путин не был серьезным всю прямую линию, а даже позволил себе пошутить Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В московском Гостином дворе состоялась встреча президента России Владимира Путина с журналистами, на которой он подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы корреспондентов. Событие продолжалось почти 4,5 часа. Оно по традиции совместило в себе два формата: пресс-конференцию президента и прямую линию. Всё это время президент не был серьезным, он изредка шутил, улыбался и даже заговорил о чувствах. Самые яркие его высказывания и цитаты мы собрали в нашем материале.

«Любить маму»

На одном из заявлений во время прямой линии у президента проступили слезы. Это был один из трогательных моментов. Тогда у Путина спросили, что главное для мальчишки 13 лет.

«Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония. Мужчины с такими ценностями в жизни становятся Героями России», — сказал Путин.

Источник: СМОТРИ / Telegram

Также президент ответил и на другие вопросы о любви и своих чувствах. Он заявил, что любовь с первого взгляда существует, и признался, что сейчас тоже влюблен, однако подробностей об этом раскрывать не стал.

Источник: RT на русском / Telegram

«Может, пришлете что-то вкусненькое?»

На мероприятии выяснилось, что Путин не против полакомиться чем-нибудь вкусненьким и очень заинтересовался булочками владельца пекарни «Машенька» Дениса Максимова, обратившегося к президенту.

Максимов в прямом эфире задал вопрос о поддержке малого бизнеса и налоговых послаблениях. Его обращение транслировалось на экранах в зале.

Предприниматель во время вопроса президенту стоял на фоне своей пекарни. Путин вдохновился названием и деятельностью Максимова и даже попросил его прислать ему что-нибудь.

«Может, угостите чем-нибудь, пришлете чего-нибудь вкусненького, хорошо? А я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки — и вашего предприятия, и таких предприятий, как ваше», — сказал в заключение президент.

«Вся власть в моих руках»

Во время ответа на вопрос одного из корреспондентов о собственной власти президент заявил, что она, конечно, есть, а контуры четко обозначены в Конституции РФ.

«Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в основном законе нашей страны. И, скажем, когда принимаются решения на законодательном уровне, да, я так же, как и в любой стране, подписываю эти законы. Но я уже, честно, боюсь сказать, в каком процентном отношении, но значительная часть этих законов инициируется депутатами Государственной думы либо представителями верхней палаты», — подчеркнул Путин.

«Сатанизм, оккультные услуги, колдуны — это бред»

В ходе мероприятия обсуждались достаточно разные темы. Президенту поступил вопрос о сатанизме (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), а он назвал бредом его существование и призвал бороться с распространением в России «оккультных услуг».

«Сатанизм (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), оккультные услуги и всякие там колдуны — ну бред, просто людей вводят в заблуждение. Загоняют их в темный угол, в прямом и переносном смысле слова», — сказал президент в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о возможном запрете на рекламу эзотерических и оккультных услуг в России.

«Поколение 90-х не потеряно»

Путин заявил, что не считает поколение 1990-х годов потерянным для государства. Он ответил, что вечная тема в стране — это проблема отцов и детей.

«Я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны. Проблема отцов и детей вечная. Известная книга Тургенева „Отцы и дети“ об этом ярко говорит», — сказал глава президент.

Источник: СМОТРИ / Telegram

«Настоящая дружба — полное бескорыстие»

Еще президент рассуждал о дружеских отношениях и рассказал, что понятие «настоящая дружба» непростое и его следует понять.

«Надо понять, что такое настоящая дружба. Понятийный аппарат должен быть отработан. Ну так, на первый взгляд, настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. Признать, что, когда человек находится в моем положении, это большое искушение для тех, кто со мной общается, так или иначе к этому прикоснуться», — сказал Путин.

«Нужно исправлять ошибки»

Президент подчеркнул, что следует правильно относиться к тому, что не получается у человека. Он призвал не расстраиваться, а делать из ошибок выводы, отвечая на вопрос о том, какой момент или событие уходящего года хотелось бы забыть.

«Если что-то хочется забыть, значит, что-то не получилось, что-то было плохо. Этого нельзя забывать, об этом всегда надо помнить, делать выводы и исправлять ошибки», — сказал президент.

«Пошлем его к Юпитеру!»

Путин ответил на вопрос о комете 3I/ATLAS и начал с шутки. По его словам, из-за удаленности межзвездный объект никакой угрозы для планеты не представляет.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами. Это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае. Потому что мы против размещения вообще оружия в космосе», — пошутил президент.

Также Путин раскрыл, что это не какая-то там ракета, а комета из другой галактики. Поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения. Однако российские ученые следят за ней и в курсе, что с ней происходит.

«Там другая оболочка. Приближаясь ближе к Солнцу, на ее поверхности происходят немножко другие процессы. В том числе и в пылевом хвосте этой ракеты. По-другому там что-то выглядит. Но она достаточно большая, по-моему, где-то от 2 до 60 километров. Ну вот смотрите, Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров, а объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров. И не думайте, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру!» — подытожил президент, отвечая на вопрос о комете.

Источник: Ruptly / VK