Путин оставил послание потомкам и предложил условия для выборов на Украине: о чем президент говорил в конце прямой линии

Президент ответил на последние вопросы Источник: Ruptly

В последние часы пресс-конференции снова поднимались вопросы, касающиеся спецоперации и льгот. Однако президент России Владимир Путин сделал несколько личных признаний. Главную информацию собрали в нашем материале.

Одна из россиянок спросила, почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичное жилье. В ее городе попросту нет новостроек, и квартиру покупать негде.

В ходе прямой линии Путин напомнил о возможности использования семейной ипотеки для приобретения жилья на вторичном рынке в тех регионах, где не строится новое.

«800 с лишним городов уже включены в список. Если ваш город не включен, мы это сделаем», — пообещал Путин.

Источник: Ruptly

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, пришедший на прямую линию с табличкой «Хочу жениться», сделал предложение своей возлюбленной.

«Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж. Владимир Владимирович, будем рады видеть вас на свадьбе», — сказал он.

Источник: Ruptly

Путин попросил правительство не продлевать мораторий для застройщиков о взыскании компенсации за задержку сдачи домов.

«Историю с мораторием на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья надо заканчивать», — заявил президент.

Он напомнил о возможности использования семейной ипотеки для приобретения жилья на вторичном рынке в тех регионах, где не строится новое. Для решения вопроса необходимо сделать упор только на семью. Президент добавил, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен. Также он сообщил о наличии списка городов, где доступна ипотека на вторичное жилье.

С 1 января 2026 года мораторий будет отменен, и застройщики снова понесут полную ответственность.

Владимир Путин высказался об атаках на российские танкеры с нефтью. Также он заявил, что угрозы Калининградской области будут чреваты крупномасштабным конфликтом.

«Если нам будут создавать угрозы, то их мы будем уничтожать. Все должны понимать и отдавать себе в этом отчет. Действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого эскалации конфликта вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — заявил Путин.

Источник: Ruptly

Также президент ответил на вопрос о повышении утилизационного сбора.

«Надо прямо об этом сказать, связано это с попыткой Минфина получить дополнительный доход для решений благородных целей — технологического развития. Это косвенно поддерживает отечественный автопром», — высказался Путин.

Президент надеется, что повышение утильсбора будет не вечным. Или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки.

Источник: Ruptly

Путин ответил на сообщения о проблемах с доступностью лекарств. Он заявил, что правительство отчиталось о переводе средств на эти нужды в регионы.

«Все средства в регионы направлены, нет ни одного случая задержки. Вопрос, о котором вы говорите, заключается в должной организации работы на местах, логистике», — заявил Путин.

Президент пообещал рассмотреть эту проблему. Также он подчеркнул, что льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках.

Источник: Ruptly

Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) спросил, было ли создание МАХ необходимостью и будет ли сохраняться конкуренция между мессенджерами.

«Конкуренция всегда нужна, и я уверен: конкуренция будет. Проблема иностранных мессенджеров лишь в соблюдении российских законов. Но правительства стран этих мессенджеров не давали им возможность соблюдать наши законы», — ответил Путин.

Он уверен, что МАХ нужно было создавать.

«У нас было всё, кроме собственного мессенджера. Теперь Россия — одна из трех стран, обладающих цифровым суверенитетом, вместе с США и Китаем», — обратил внимание президент.

Источник: Ruptly

Путину сообщили, что люди стали меньше читать. Президент согласился и отметил, что такая тенденция наблюдается во всём мире, в том числе и в России.

«И сейчас у нас много читают. Но, к сожалению, как и во всём мире, количество читающей публики сокращается. Конечно, прежде всего это зависит от школы, семьи, родителей. Нужно уделять больше внимания детям. Нужно выдерживать конкуренцию с современными средствами коммуникации. Чтобы родители выдерживали конкуренцию. Нужно доводить до детей ценность книги», — заявил Владимир Путин.

Также президент ответил на вопрос о своем графике.

«Я достаточно поздно заканчиваю работу. И сейчас всё позднее и позднее. Не буду говорить, неприлично прозвучит. Это нарушение трудового законодательства и неправильно», — отметил Путин.

Источник: Ruptly

Он призвал россиян не следовать его примеру, а вовремя ложиться спать.

Сейчас в зоне СВО служат 700 тысяч человек, и в основном это молодые люди, сообщил Путин, отвечая на вопрос из зала.

«В большом количестве там представлены представители 90-х годов рождения», — сказал президент.

Командир штурмовой роты старший лейтенант Наран Очир-Горяев подтвердил слова Путина и назвал их настоящими героями.

Владимира Путина поблагодарили за то, что международное движение сатанистов (деятельность запрещена на территории РФ) включили в перечень террористов и экстремистов. Однако попросили разобраться с гадалками и колдунами.

Президент согласился с тем, что сатанизм, (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) оккультные услуги и колдуны наносят ущерб россиянам и с этим нужно бороться.

Источник: Ruptly

«Безусловно, нужно соблюдать принятые на законодательном уровне решения. Сатанизм, (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), оккультные услуги, колдуны и всё тому подобное — ну бред! Они загоняют людей в темный во всех смыслах угол, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию и психике. С этим надо бороться, но делать это аккуратно, чтобы не нарушать права человека», — сказал Путин.

У президента поинтересовались о причинах подорожания авиабилетов. Путин сказал, что сейчас России нужны современные отечественные самолеты. Он также заявил, что цены на авиабилеты взлетели как раз из-за того, что не хватает авиационного парка.

«С одной стороны, компании, которые поставляли нам западные самолеты, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо для нас, потому что заставляет работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка», — сказал президент.

Источник: Ruptly

У Путина спросили, собирает ли он информацию для мемуаров, как это делают многие мировые лидеры. Президент признался, что не делает этого.

«Я считаю, что нужно просто работать. В мемуарах даются оценки самим себе, пускай люди, если посчитают возможным, дадут оценки», — отметил глава государства.

Путин продиктовал послание будущим поколениям, которое бы положил бы в капсулу времени: «Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимали всё, что было сделано нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда, нашими текущими заботами, но не стояли на месте. Мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени, чувствуете и понимаете связь времен. Поздравляем вас с этим: это значит, что и мы сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была с вами и чтобы вы были счастливы».

Путин заявил, что его мотивирует и заставляет идти дальше. Это доверие людей.

На прямую линию пришел вопрос о квартире Владимира Путина. Там, по мнению автора заявления, практически ничего нет.

Источник: Ruptly

Президент признался, что его квартиру в Кремле обустраивали еще при Ельцине и с тех пор ничего не менялось, кроме разве что стульев.

Не обошлось и без трогательных моментов. Во время одного из заявлений у президента проступили слезы. У него спросили, что главное для мальчишки 13 лет.

«Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония. Мужчины с такими ценностями в жизни становятся Героями России», — сказал Путин.

Следом он ответил на вопрос: «С чего начинается Родина?»

«С моих родителей», — кратко, но емко ответил глава государства.

Президент России рассказал, какой видит Россию через 200 лет.

Источник: Ruptly

«Двести лет для России — это не такой уж и большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, и на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной, она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Также президент признался, что верит в Бога. Он уверен, что он не оставит Россию.

У Путина спросили влюблен ли он. И он признался, что да. К сожалению, никаких подробностей глава государства не раскрыл.

Высказался президент о выборах на Украине.

«Мы готовы подумать о том, чтобы обеспечить безопасность в дни проведения выборов на Украине», — отметил Путин.

Президент заметил, что Россия может воздержаться от ударов вглубь Украины на время голосования.

Он напомнил, что Россия проводила выборы во время боевых действий, тогда как Украина требует от Запада обеспечения безопасности и прекращения огня для голосования

По мнению президента, киевские власти могли бы сделать то же самое. Но если они хотят использовать выборы для того, чтобы остановить наступление ВС РФ — это неправильно.