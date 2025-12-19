НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Давай поженимся с Владимиром Путиным»: журналист сделал предложение на прямой линии и позвал президента на свадьбу

«Давай поженимся с Владимиром Путиным»: журналист сделал предложение на прямой линии и позвал президента на свадьбу

Уральский журналист сделал своей девушке предложение на прямой линии

180

Кирилл Баженов из Екатеринбурга пригласил президента на свою свадьбу

Источник:

Первый канал

23-летний журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга, который приехал на прямую линию с президентом с провокационным плакатом «Хочу жениться», наконец-то сделал своей девушке Ольге предложение спустя 8 лет отношений. И, конечно, пригласил Владимира Путина на их свадьбу.

Президент признался, что не мог не обратить внимание на яркий плакат журналиста: «Вы оделись так, что приготовились к акту бракосочетания».

Кирилл не растерялся и сделал своей девушке предложение на всю страну.

«Поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, будем очень рады видеть вас на свадьбе», — сказал екатеринбуржец.

Что известно о девушке, на которой никак не мог жениться Кирилл, наши коллеги из E1.RU собирали в отдельном тексте. Журналист отмечал, что тоже хочет многодетную семью, но для этого нужно решить квартирный вопрос. Сам он вырос в семье священника.

Все самые важные заявления с пресс-конференции мы собираем в нашей онлайн-трансляции.

Дарья КостоминаДарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Владимир Путин Прямая линия
