«Давай поженимся с Владимиром Путиным»: журналист сделал предложение на прямой линии и позвал президента на свадьбу

Кирилл Баженов из Екатеринбурга пригласил президента на свою свадьбу Источник: Первый канал

23-летний журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга, который приехал на прямую линию с президентом с провокационным плакатом «Хочу жениться», наконец-то сделал своей девушке Ольге предложение спустя 8 лет отношений. И, конечно, пригласил Владимира Путина на их свадьбу.

Президент признался, что не мог не обратить внимание на яркий плакат журналиста: «Вы оделись так, что приготовились к акту бракосочетания».

Кирилл не растерялся и сделал своей девушке предложение на всю страну.

«Поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, будем очень рады видеть вас на свадьбе», — сказал екатеринбуржец.

Что известно о девушке, на которой никак не мог жениться Кирилл, наши коллеги из E1.RU собирали в отдельном тексте. Журналист отмечал, что тоже хочет многодетную семью, но для этого нужно решить квартирный вопрос. Сам он вырос в семье священника.