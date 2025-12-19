НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир «Пятница, можно бахнуть?» Самые интересные вопросы, на которые не ответил Путин

Жители страны смогли задать их президенту во время итоговой пресс-конференции

252
Президент ответил не на все вопросы во время мероприятия | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПрезидент ответил не на все вопросы во время мероприятия | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Президент ответил не на все вопросы во время мероприятия

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Президент России Владимир Путин подвел итоги 2025 года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны, которые ему задавали из зала и присылали в виде сообщений. Они транслировались на большом экране. Однако получить ответы удалось не на все вопросы. Многие оставили без внимания.

Среди вопросов, адресованных Путину, есть как серьезные и конкретные, так и шуточные, а также те, на которые не существует однозначного ответа. В нашей подборке представлены самые необычные из них.

Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
Источник:

MSK1.RU / Telegram

Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
Источник:

MSK1.RU / Telegram

Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
Источник:

MSK1.RU / Telegram

Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
Источник:

MSK1.RU / Telegram

Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
Источник:

MSK1.RU / Telegram

Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
Источник:

MSK1.RU / Telegram

Источник: MSK1.RU / TelegramИсточник: MSK1.RU / Telegram
Источник:

MSK1.RU / Telegram

Мероприятие шло около 4,5 часа и совместило в себе два формата: прямую линию и большую пресс-конференцию. Президент осветил свыше 70 тем, которые касаются СВО, экономики России, социальной поддержки граждан и недвижимости. Еще президент оставил послание потомкам и предложил условия для выборов на Украине.

Для всех, кого интересуют вопросы, получившие ответ Владимира Путина, мы вели онлайн-трансляцию. В ней можно найти все его высказывания. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию с прямой линии.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным Итоги года с Владимиром Путиным Вопросы Путину
Комментарии
6
Гость
25 минут
шоу для не особо умных..чего ещё тут ожидать
с++
29 минут
Это уже рай или будет ещё лучше?
Гость
