«Пятница, можно бахнуть?» Самые интересные вопросы, на которые не ответил Путин

Президент ответил не на все вопросы во время мероприятия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Президент России Владимир Путин подвел итоги 2025 года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны, которые ему задавали из зала и присылали в виде сообщений. Они транслировались на большом экране. Однако получить ответы удалось не на все вопросы. Многие оставили без внимания.

Среди вопросов, адресованных Путину, есть как серьезные и конкретные, так и шуточные, а также те, на которые не существует однозначного ответа. В нашей подборке представлены самые необычные из них.

Источник: MSK1.RU / Telegram

Мероприятие шло около 4,5 часа и совместило в себе два формата: прямую линию и большую пресс-конференцию. Президент осветил свыше 70 тем, которые касаются СВО, экономики России, социальной поддержки граждан и недвижимости. Еще президент оставил послание потомкам и предложил условия для выборов на Украине.