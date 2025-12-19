Что происходит в зоне спецоперации и как справляется экономика России: о чем говорил Путин в первый час своей конференции

Путин ответил на первые вопросы журналистов Источник: 1 канал / Rutube

Президент России Владимир Путин начал подводить итоги 2025 года, отвечая на вопросы журналистов и жителей страны. Мероприятие началось с вопросов, касающихся спецоперации на Украине и текущей обстановки в зоне СВО.

«Пока мы не видим готовности завершить конфликт», — начал свое выступление президент.

Они и сейчас отказываются от завершения конфликта мирными средствами, добавил президент. Однако он отметил, что известно об определенных сигналах от Киева о том, что они готовы вести диалог.

Он напомнил, с чего начался конфликт.

«Когда всё подошло к краю….Послушайте, мы вынуждены будем признать непризнанные республики и дадим людям спокойно жить. Просто выведите войска. Они отказались», — рассказал Путин.

Россия же готова закончить конфликт, подчеркнул президент.

«Мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами. При устранении первопричин, которые привели к кризису», — сообщил Путин.

У Путина спросили, как он оценивает ситуацию на сегодняшний день в зоне спецоперации.

«Сразу после того как вышибли с Курской земли, стратегическая инициатива перешла на российскую сторону. Киев строил 10 лет укрепрайон Славянск, Краматорск, Константиновка. Недавно доложили об освобождении Северска. Думаю, что Красный Лиман будет взят. И будет продвижение к Славянску», — заявил президент.

Красноармейск — хороший плацдарм для продвижения, как и Дмитров, добавил Путин. По его словам, группировка «Восток» двигается по Запорожской области, освобождая один населенный пункт за другим. Создаются зоны безопасности на других направлениях. Взят город Волчанск, Купянск.

Бои идут в городе Гуляйполе, город разбит на две части, наши ребята переправились через реку, 50% города под контролем ВС РФ.

«До конца текущего года мы еще увидим много успехов на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Путин.

Владимир Путин передал слово Герою Россию Нарану Очир-Горяеву из Калмыкии. Он участвовал в освобождении Северска.

«Мирные жители находились в постоянном страхе, были под натиском противника. Когда мы зашли, люди были в тяжелом состоянии — физически и морально. Были подавлены. Когда они увидели нас, были рады, ждали нашего прихода», — подчеркнул Очир-Горяев.

Путин прокомментировал и заявления президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что не следит за ними.

«Зеленский — артист, и артист талантливый, говорю без всякой иронии», — прокомментировал президент.

Затем Путин перешел к обсуждению текущих экономических показателей. По его словам, РФ сохраняет хорошие темпы роста реальных зарплат. Они чуть ниже, чем в прошлом году, но всё равно хорошие.

«Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже — 2,2%», — сказал Путин.

Рост ВВП за этот год — 1%. За три года общий рост — 9,7%. В ЕС рост — 3,1%. Международные резервы ЦБ достигли 741,5 млрд долларов. Российский госдолг остается самым низким среди развитых экономик, на уровне 17,7%.

Тема коснулась и инфляции. Путин считает, что с ее ростом в России удается справляться, к концу года она будет 5,7–5,8%.

О чем дальше говорит президент и на какие вопросы отвечает, можно узнать из нашей текстовой или видеотрансляции.