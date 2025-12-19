НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

зап.

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Когда откроют «Лазурный»
Купить жилье без обмана
Закрывали ярославский аэропорт
Подарочный гид
Определили цену здания в центре
Погода на Новый год
Страна и мир Итоги с Путиным-2025 Что происходит в зоне спецоперации и как справляется экономика России: о чем говорил Путин в первый час своей конференции

Что происходит в зоне спецоперации и как справляется экономика России: о чем говорил Путин в первый час своей конференции

Президент ждет особых успехов военных в ближайшее время

260
Путин ответил на первые вопросы журналистов | Источник: 1 канал / RutubeПутин ответил на первые вопросы журналистов | Источник: 1 канал / Rutube

Путин ответил на первые вопросы журналистов

Источник:

1 канал / Rutube

Президент России Владимир Путин начал подводить итоги 2025 года, отвечая на вопросы журналистов и жителей страны. Мероприятие началось с вопросов, касающихся спецоперации на Украине и текущей обстановки в зоне СВО. 

«Пока мы не видим готовности завершить конфликт», — начал свое выступление президент.

Они и сейчас отказываются от завершения конфликта мирными средствами, добавил президент. Однако он отметил, что известно об определенных сигналах от Киева о том, что они готовы вести диалог

Он напомнил, с чего начался конфликт.

«Когда всё подошло к краю….Послушайте, мы вынуждены будем признать непризнанные республики и дадим людям спокойно жить. Просто выведите войска. Они отказались», — рассказал Путин.

Источник:

Ruptly

Россия же готова закончить конфликт, подчеркнул президент.

«Мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами. При устранении первопричин, которые привели к кризису», — сообщил Путин. 

У Путина спросили, как он оценивает ситуацию на сегодняшний день в зоне спецоперации. 

«Сразу после того как вышибли с Курской земли, стратегическая инициатива перешла на российскую сторону. Киев строил 10 лет укрепрайон Славянск, Краматорск, Константиновка. Недавно доложили об освобождении Северска. Думаю, что Красный Лиман будет взят. И будет продвижение к Славянску», — заявил президент.

Красноармейск — хороший плацдарм для продвижения, как и Дмитров, добавил Путин. По его словам, группировка «Восток» двигается по Запорожской области, освобождая один населенный пункт за другим. Создаются зоны безопасности на других направлениях. Взят город Волчанск, Купянск. 

Источник:

Ruptly

Бои идут в городе Гуляйполе, город разбит на две части, наши ребята переправились через реку, 50% города под контролем ВС РФ.

«До конца текущего года мы еще увидим много успехов на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Путин. 

Владимир Путин передал слово Герою Россию Нарану Очир-Горяеву из Калмыкии. Он участвовал в освобождении Северска.

«Мирные жители находились в постоянном страхе, были под натиском противника. Когда мы зашли, люди были в тяжелом состоянии — физически и морально. Были подавлены. Когда они увидели нас, были рады, ждали нашего прихода», — подчеркнул Очир-Горяев.

Путин прокомментировал и заявления президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что не следит за ними.

«Зеленский — артист, и артист талантливый, говорю без всякой иронии», — прокомментировал президент.

Затем Путин перешел к обсуждению текущих экономических показателей. По его словам, РФ сохраняет хорошие темпы роста реальных зарплат. Они чуть ниже, чем в прошлом году, но всё равно хорошие.

«Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже — 2,2%», — сказал Путин.

Рост ВВП за этот год — 1%. За три года общий рост — 9,7%. В ЕС рост — 3,1%. Международные резервы ЦБ достигли 741,5 млрд долларов. Российский госдолг остается самым низким среди развитых экономик, на уровне 17,7%.

Тема коснулась и инфляции. Путин считает, что с ее ростом в России удается справляться, к концу года она будет 5,7–5,8%.

О чем дальше говорит президент и на какие вопросы отвечает, можно узнать из нашей текстовой или видеотрансляции.




ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Прямая линия с Владимиром Путиным Спецоперация на Украине Экономика Инфляция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
1 час
Рывки, прорывы и отрицательное наступление.
Гость
1 час
Телевизор работает. Только и слышу из него, кхе-кхе, 100500 человек в окружении, кхе-кхе,. Может к врачу надо ему)
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Рекомендуем