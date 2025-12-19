«Это грабеж!» Чем обернется изъятие российских активов для нас и западных стран: ответ Путина

Путин заявил, что украденное когда-то придется отдавать Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подняли вопрос о краже российских активов. Президент заявил, что это грабеж мирового уровня.

«Кража — это тайное похищение имущества, а у нас пытаются это сделать открыто. Это грабеж!» — заявил президент.

Он отметил, что кража в этом случае — неподходящее определение, а последствия для грабителей могут быть тяжелыми. По словам президента, одна из идей выдать репарационный кредит под залог наших активов, а это последствия для бюджета, — увеличить бюджетный долг.

«Все это должно быть отражено в бюджете той страны, которая это делает», — отметил Путин.

По его словам, принимать решения, связанные с грабежом, непросто, это удар по имиджу и подрыв доверия в данном случае к еврозоне.

«Если это произойдет, вы знаете, стоит только начать, а потом это можно тиражировать и делать под разными предлогами. Вот вам такой предлог для изъятия суверенных ресурсов. Кроме имиджевых потерь могут быть и прямые потери», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что бы у РФ ни украли и как бы это ни сделали, то когда-то это придется отдавать, а Россия будет защищать свои интересы и в первую очередь в судах.