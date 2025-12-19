НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Итоги с Путиным-2025 Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Президент подведет итоги года

142
Большая пресс-конференция продлится около четырех часов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Большая пресс-конференция продлится около четырех часов

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Стартовала прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Глава государства в режиме онлайн подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, среди обращений россиян на прямую линию преобладают вопросы социального обеспечения и тема СВО. При этом вопросы, связанные с темой здравоохранения, в отличие от прошлого года, не вошли даже в пятерку по популярности.

«Если в прошлом году больше всего было вопросов, связанных с услугами здравоохранения, то в этом году не самое большое количество вопросов. И в тройку, наверное, даже в пятерку не входит здравоохранение», — пояснил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что в этом году большой интерес к прямой линии Владимира Путина проявляют подростки.

«Молодое поколение интересуется президентом, интересуется главой государства… Категория, наверное, возрастная — 18 минус. Это отрадно видеть», — сказал пресс-секретаь президента.

О том как идет прямая линия мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Комментарии
5
Гость
36 минут
НА-ДУ-ЛИ, просто нагло обманули, они водили нас за нос, обманывали, обманули, кинули...
Гость
35 минут
Рывки, прорывы, отрицательный рост и хлопки.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем