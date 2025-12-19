Началась прямая линия с Владимиром Путиным

Большая пресс-конференция продлится около четырех часов Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Стартовала прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Глава государства в режиме онлайн подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, среди обращений россиян на прямую линию преобладают вопросы социального обеспечения и тема СВО. При этом вопросы, связанные с темой здравоохранения, в отличие от прошлого года, не вошли даже в пятерку по популярности.

«Если в прошлом году больше всего было вопросов, связанных с услугами здравоохранения, то в этом году не самое большое количество вопросов. И в тройку, наверное, даже в пятерку не входит здравоохранение», — пояснил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что в этом году большой интерес к прямой линии Владимира Путина проявляют подростки.

«Молодое поколение интересуется президентом, интересуется главой государства… Категория, наверное, возрастная — 18 минус. Это отрадно видеть», — сказал пресс-секретаь президента.