НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

зап.

 757мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Когда откроют «Лазурный»
Купить жилье без обмана
Закрывали ярославский аэропорт
Подарочный гид
Определили цену здания в центре
Погода на Новый год
Страна и мир Итоги с Путиным-2025 «Будет ли это вечно?»: Путин рассказал про повышение НДС

«Будет ли это вечно?»: Путин рассказал про повышение НДС

Приводим слова президента

170
Президент прокомментировал проблему налогов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент прокомментировал проблему налогов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент прокомментировал проблему налогов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На прямой линии Путин затронул очень острую тему для россиян — это повышение налогов. Планируется ли послабления в этой сфере? Президент дал ответ.

«Цель — достичь сбалансированности бюджета, и в целом это получилось, в том числе и благодаря принятию этого решения. Здесь, безусловно, есть ряд вопросов, и правительство должно обратить на это внимание. Когда повышается налог, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. Нужно избавиться от теневой экономики. Это серьезная задача, нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а выразилось в реальных доходах бюджета», — сказал президент.

Он отметил, что эта мера временная.

«Конечная цель — снижение налогового бремени, — сказал президент. — Будет ли это вечно? Конечно, нет».

Путин также подчеркнул, что производственный бизнес (в том числе и малый) ни в коем случае не должен страдать от повышения налогов. 

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин надеется, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% будет временным. Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин, активно решили, что при выборе всех инструментов всё-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин.

О том, как идет прямая линия, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Нужно только подождать...
Гость
1 час
Иноагенты нам налоги повышают, впрочем, как и пенсионный возраст.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем