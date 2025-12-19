«Будет ли это вечно?»: Путин рассказал про повышение НДС

Президент прокомментировал проблему налогов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На прямой линии Путин затронул очень острую тему для россиян — это повышение налогов. Планируется ли послабления в этой сфере? Президент дал ответ.

«Цель — достичь сбалансированности бюджета, и в целом это получилось, в том числе и благодаря принятию этого решения. Здесь, безусловно, есть ряд вопросов, и правительство должно обратить на это внимание. Когда повышается налог, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. Нужно избавиться от теневой экономики. Это серьезная задача, нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а выразилось в реальных доходах бюджета», — сказал президент.

Он отметил, что эта мера временная.

«Конечная цель — снижение налогового бремени, — сказал президент. — Будет ли это вечно? Конечно, нет».

Путин также подчеркнул, что производственный бизнес (в том числе и малый) ни в коем случае не должен страдать от повышения налогов.

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин надеется, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% будет временным . Об этом он заявил на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«А НДС-то мы подняли сейчас. Мы же вот когда проводили все эти совещания по этим вопросам и когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин, активно решили, что при выборе всех инструментов всё-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин.

