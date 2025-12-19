НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Темпы экономики снизились: почему это хорошо. Ответ президента

Темпы экономики снизились: почему это хорошо. Ответ президента

Путин рассказал о развитии в этой сфере

70
Президент отметил, что инфляция будет ниже ожидаемой | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПрезидент отметил, что инфляция будет ниже ожидаемой | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент отметил, что инфляция будет ниже ожидаемой

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Еще один важный вопрос, который прозвучал на прямой линии: можем ли мы рассуждать о дальнейшем росте экономики на фоне СВО. Путин ответил, что можем, и снижение темпов экономики — это осознанная мера.

«Темпы роста экономики — это особые действия со стороны правительства, связанные с таргетирвоанием инфляции. В целом эту задачу удается решать», — отметил Путин.

По словам президента, благодаря этому инфляций будет ниже прогнозируемой: 5,7-5,6%.

Еще плюсы — заработная плата. Она остается стабильной, сообщил Путин.

«Нам удается сохранять темпы роста реальной заработной планы», — отметил президент.

Вот еще данные, которые озвучил президент:

  • Рост ВВП составил 1%, а за последнюю трехлетку — 9,7%;

  • Жилищное строительство немного снизилось — 103-105 млн кв/м;

  • Рост производиелльносии труда — около 1%, это нужно исправить, отметил Путин;

  • Уровень безработицы — 2,2% это минимально низко.

О том как идет прямая линия мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Рекомендуем