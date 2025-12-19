Темпы экономики снизились: почему это хорошо. Ответ президента

Президент отметил, что инфляция будет ниже ожидаемой Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Еще один важный вопрос, который прозвучал на прямой линии: можем ли мы рассуждать о дальнейшем росте экономики на фоне СВО. Путин ответил, что можем, и снижение темпов экономики — это осознанная мера.

«Темпы роста экономики — это особые действия со стороны правительства, связанные с таргетирвоанием инфляции. В целом эту задачу удается решать», — отметил Путин.

По словам президента, благодаря этому инфляций будет ниже прогнозируемой: 5,7-5,6%.

Еще плюсы — заработная плата. Она остается стабильной, сообщил Путин.

«Нам удается сохранять темпы роста реальной заработной планы», — отметил президент.

Вот еще данные, которые озвучил президент :

Рост ВВП составил 1%, а за последнюю трехлетку — 9,7%;

Жилищное строительство немного снизилось — 103-105 млн кв/м;

Рост производиелльносии труда — около 1%, это нужно исправить, отметил Путин;

Уровень безработицы — 2,2% это минимально низко.

