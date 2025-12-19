НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Путина спросили, как и когда закончится СВО, — что ответил президент

Путина спросили, как и когда закончится СВО, — что ответил президент

Прозвучал первый вопрос

245
Президент высказался о ходе СВО | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент высказался о ходе СВО | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент высказался о ходе СВО

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Первый вопрос, который задали президенту на прямой линии, — когда закончится СВО? Путин отметил, что переговоры движутся в хорошем направлении.

«Всё-таки мы знаем об определенных сигналах от киевского режима о том, что они готовы вести диалог», — сказал президент.

Он отметил, что Россия тоже стремится к мирному завершению конфликта. Путин также прокомментировал и ход СВО. Он отметил, что инициатива находится за армией РФ.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

Что еще заявил президент о ходе СВО:

  • Купянск под контролем ВС РФ;

  • в Запорожской области освобождают один населенный пункт за другим, половина Гуляйполя под контролем;

  • более половины Константиновки в ДНР освобождено;

  • попытки ВСУ вернуть контроль над частью Красноармейска (Покровска) безуспешны;

  • Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время;

  • из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.

Журналисты отметили, что от жителей страны поступили десятки тысяч вопросов. О том, как идет прямая линия, мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем