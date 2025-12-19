Путина спросили, как и когда закончится СВО, — что ответил президент

Первый вопрос, который задали президенту на прямой линии, — когда закончится СВО? Путин отметил, что переговоры движутся в хорошем направлении.
«Всё-таки мы знаем об определенных сигналах от киевского режима о том, что они готовы вести диалог», — сказал президент.
Он отметил, что Россия тоже стремится к мирному завершению конфликта. Путин также прокомментировал и ход СВО. Он отметил, что инициатива находится за армией РФ.
«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.
Что еще заявил президент о ходе СВО:
Купянск под контролем ВС РФ;
в Запорожской области освобождают один населенный пункт за другим, половина Гуляйполя под контролем;
более половины Константиновки в ДНР освобождено;
попытки ВСУ вернуть контроль над частью Красноармейска (Покровска) безуспешны;
Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время;
из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.
Журналисты отметили, что от жителей страны поступили десятки тысяч вопросов.
