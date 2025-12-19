Путина спросили, как и когда закончится СВО, — что ответил президент

Президент высказался о ходе СВО Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Первый вопрос, который задали президенту на прямой линии, — когда закончится СВО? Путин отметил, что переговоры движутся в хорошем направлении.

«Всё-таки мы знаем об определенных сигналах от киевского режима о том, что они готовы вести диалог», — сказал президент.

Он отметил, что Россия тоже стремится к мирному завершению конфликта. Путин также прокомментировал и ход СВО. Он отметил, что инициатива находится за армией РФ.

«Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

Что еще заявил президент о ходе СВО:

Купянск под контролем ВС РФ;

в Запорожской области освобождают один населенный пункт за другим, половина Гуляйполя под контролем;

более половины Константиновки в ДНР освобождено;

попытки ВСУ вернуть контроль над частью Красноармейска (Покровска) безуспешны;

Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время;

из освобожденного Северска открывается путь на Славянск.

Журналисты отметили, что от жителей страны поступили десятки тысяч вопросов. О том, как идет прямая линия, мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.