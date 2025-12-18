НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

6 м/c,

зап.

 753мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Расписание ночных автобусов
«Умные решения»
Разваливается дом в Брагине
Купить жилье без обмана
Погода на Новый год
Запретили посещения в роддомах
Как избавиться от отключений интернета
Откроют елочные базары: адреса
Страна и мир В Кремле раскрыли детали о предстоящей прямой линии Путина: о чем хотят знать россияне

В Кремле раскрыли детали о предстоящей прямой линии Путина: о чем хотят знать россияне

Большая пресс-конференция состоится 19 декабря

205
Уже поступило более 2 миллионов вопросов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUУже поступило более 2 миллионов вопросов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Уже поступило более 2 миллионов вопросов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В пятницу, 19 декабря, состоится прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства в режиме онлайн подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. О том, что больше всего интересует россиян и как идет подготовка к мероприятию, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, среди обращений россиян на прямую линию преобладают вопросы социального обеспечения и тема СВО. При этом вопросы, связанные с темой здравоохранения, в отличие от прошлого года, не вошли даже в пятерку по популярности.

«Если в прошлом году больше всего было вопросов, связанных с услугами здравоохранения, то в этом году не самое большое количество вопросов. И в тройку, наверное, даже в пятерку не входит здравоохранение», — пояснил пресс-секретарь.

Как отметил Дмитрий Песков, в этом году большой интерес к прямой линии Владимира Путина проявляют подростки.

«Молодое поколение интересуется президентом, интересуется главой государства… Категория, наверное, возрастная — 18 минус. Это отрадно видеть», — сказал Песков.

Большая пресс-конференция начнется в 12:00 по Москве. Сбор вопросов для программы стартовал еще 4 декабря, и по состоянию на 18 декабря (13:30 мск) уже поступило более 2 миллионов обращений. Как отметил Песков, для их обработки задействовали искусственный интеллект. Это позволило быстро определить конкретные проблемы по темам и подтемам, по географии страны.

На протяжении трех часов Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов и жителей России. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что все обращения не останутся без внимания и благодаря им власти сделают выводы, в каких регионах наиболее сложная обстановка.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Прямая линия Владимир Путин Дмитрий Песков Вопрос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
JayroslavMudryi
57 минут
можете даже не раскрывать ваши тайны--народ уже все понял!! нужно только потерпеть и еще один тяжелый год позади--уже все знают --что новые налоги, поборы, и безнадега обеспечена!!!
Инженер1
58 минут
Когда лафет поедет?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем