В Кремле раскрыли детали о предстоящей прямой линии Путина: о чем хотят знать россияне

Уже поступило более 2 миллионов вопросов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В пятницу, 19 декабря, состоится прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства в режиме онлайн подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. О том, что больше всего интересует россиян и как идет подготовка к мероприятию, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, среди обращений россиян на прямую линию преобладают вопросы социального обеспечения и тема СВО. При этом вопросы, связанные с темой здравоохранения, в отличие от прошлого года, не вошли даже в пятерку по популярности.

«Если в прошлом году больше всего было вопросов, связанных с услугами здравоохранения, то в этом году не самое большое количество вопросов. И в тройку, наверное, даже в пятерку не входит здравоохранение», — пояснил пресс-секретарь.

Как отметил Дмитрий Песков, в этом году большой интерес к прямой линии Владимира Путина проявляют подростки.

«Молодое поколение интересуется президентом, интересуется главой государства… Категория, наверное, возрастная — 18 минус. Это отрадно видеть», — сказал Песков.

Большая пресс-конференция начнется в 12:00 по Москве. Сбор вопросов для программы стартовал еще 4 декабря, и по состоянию на 18 декабря (13:30 мск) уже поступило более 2 миллионов обращений. Как отметил Песков, для их обработки задействовали искусственный интеллект. Это позволило быстро определить конкретные проблемы по темам и подтемам, по географии страны.