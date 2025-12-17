Оставила Дерипаску с долгами и сдала коллегу ФСБ. Что известно о судье, которая породила «эффект Долиной»

Рассказываем, что известно о судье, вынесшей решение по делу Долиной и Лурье Источник: Татьяна Перепелкова / Mail.ru, Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Скандал вокруг Ларисы Долиной не утихает уже несколько недель. На фоне массовой «отмены» в публичном поле народной артистке даже пришлось оправдываться в эфире федерального канала. В борьбе за свою элитную квартиру в Хамовниках певица породила уникальный судебный прецедент, который в Сети окрестили «эффектом Долиной».

Именно за него теперь расплачивается весь вторичный рынок недвижимости: покупатели боятся нарваться на недобросовестных продавцов, которые оставят их без денег и квартиры. А депутаты всерьез задумались о реформах в законе и даже предложили снимать сделки на видео, чтобы избежать дальнейшего передела имущества.

MSK1.RU рассказывает, что известно о судье, явившей миру «эффект Долиной», и как сложилась ее карьера после судьбоносного дела.

Решение, ставшее отправной точкой

В апреле 2024 года Лариса Долина столкнулась с мошенниками. Поначалу они выманивали деньги со счетов артистки, а к августу взялись за ее недвижимость. Преступники убедили певицу продать свою 5-комнатную квартиру в столичных Хамовниках и даже связали ее с риелторами. Среди потенциальных покупателей оказалась 34-летняя москвичка Полина Лурье.

Из-за срочности продавали элитную недвижимость в два раза ниже рыночной стоимости. За сделку Долина получила 112 миллионов рублей. Когда исполнительница поняла, что столкнулась с мошенниками, то обратилась в суд. Со встречным иском выступила и добросовестная покупательница Полина Лурье: она просила выселить из квартиры Долину, ее дочь и внучку.

28 марта Хамовнический суд признал сделку не действительной.

Источник: Mos-gorsud.ru

В мотивированном решении судья ссылалась на часть 1 статьи 178 Гражданского кодекса, согласно которой Долина не осознавала последствий своих действий и была в заблуждении в момент заключения сделки: если бы певица разумно оценивала ситуацию, то не пошла бы на это. Защита певицы настаивала, что Полина Лурье могла бы догадаться, что Долина находилась под влиянием мошенников.

«Ответчик, зарегистрированная в качестве ИП, чей основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — говорится в документе.

При этом сама Долина позже заявила в интервью, что сознательно обманула Полину Лурье.

«Она задала вопрос [почему цена такая низкая]. Я сказала, что мне уже здесь тесновато и я хочу соединиться со своими детьми и поискать квартиру побольше. Это был весомый повод, и Полина мне поверила», — объяснила певица в эфире Первого канала.

34-летняя мать-одиночка Полина Лурье оказалась без квартиры и денег после «эффекта Долиной» Источник: личная страница Полины Лурье

Сдала в ФСБ коллегу

Рассматривала скандальное дело 40-летняя судья Татьяна Перепелкова. Известно, что она родилась в Москве. Как она указывала на своей странице в Mail, женщина окончила в столице школу № 1064.

В июле 2013 года ее на три года назначили мировым судьей судебного участка № 333 Тимирязевского района. Потом полномочия Татьяны продлили еще на пять лет.

В 2021 году Перепелкова перешла в Хамовнический суд. Почти сразу же Татьяна столкнулась с издержками профессии. В 2022 году она рассматривала гражданское дело по иску товарищества собственников недвижимости «Дом на Ефремова» к ООО «Реставрация-Н+» и нескольким физическим лицам. Для разрешения спора требовалась техническая экспертиза. Чтобы решение было принято в пользу «Реставрации-Н+», «неустановленные следствием лица» решили дать Перепелковой взятку. В качестве посредников выступили глава юридической фирмы Татьяна Евграфова и экс-судья Гагаринского суда Ольга Колесниченко.

В итоге Перепелкова обратилась в ФСБ, и передачу 6,5 миллиона рублей контролировали оперативники. В 2024 году Преображенский суд отправил в колонию на четыре года Евграфову и Колесниченко. Последней не помогла даже неприкосновенность судьи, которая сохранялась после отставки в 2020 году. Глава СК Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС), и та разрешила предъявить обвинение Колесниченко.

В 2024 году главу юридической фирмы Евграфову и экс-судью Колесниченко приговорили к четырем годам колонии Источник: Суды общей юрисдикции Москвы / T.me

Мастер быстрых национализаций

В 2023 году Перепелкова конфисковала в доход государства одну из крупнейших российских транспортно-логистических компаний FESCO. Фирма-гигант владела собственным флотом, Владивостокским морским торговым портом, железнодорожным подвижным составом, парком контейнеров, терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке и Томске.

Согласно отчетам за 2022 год, компания показала рост чистой прибыли на 4%, достигнув 39,388 миллиарда рублей. Выручка составила 162,639 миллиарда.

Решение о национализации FESCO было принято всего за одно заседание, которое началось утром 10 января и завершилось под покровом ночи на следующий день.

Как отмечалось в иске, конечными владельцами FESCO являлись основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов (32,5%), а также его партнеры Михаил Рабинович (26,5%), Андрей Северилов (23,8%) и Сергей Базылев (9,6%). Также к делу привлекли брата Зиявудина — экс-сенатора Магомеда Магомедова.

Во Владивостоке у FESCO есть собственный порт Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По версии Генпрокуратуры, в период с 2002 по 2009 годы, будучи членом Совета Федерации, Магомед Магомедов продолжал заниматься бизнесом и в силу своих полномочий имел доступ к служебной информации других игроков рынка. Вместе с братом Зиявудином он скупал перспективные активы и легализовывал «неправомерно вырученный доход». Де-юре братья Магомедовы не относились к FESCO, но де-факто владели им, перераспределив часть акций между аффилированными лицами.

Что известно о деле братьев Магомедовых Узнать В 2022 году Мещанский суд приговорил предпринимателя и основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 миллиона рублей. Его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, получил 18 лет также в колонии строгого режима с аналогичным штрафом. Следственный департамент МВД расследовал это дело более двух лет. Всего оно насчитывает около 830 томов, было опрошено более тысячи свидетелей. Братьев Магомедовых признали виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), девяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), а также в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Магомеду Магомедову ко всему прочему вменили незаконный оборот оружия (ст. 222 УК). Дома у экс-сенатора нашли несколько пистолетов, в том числе золотых, и патроны. Согласно обвинению, в 2010 году братья Магомедовы создали организованное преступное сообщество «для систематического совершения в России хищения денежных средств из федерального и региональных бюджетов, а также у коммерческих организаций». В основу сообщества входили подконтрольные Магомедовым компании из группы «Сумма», занимавшиеся строительством, инжинирингом, транспортом и сельским хозяйством. Активы «Суммы» были непубличными. При этом в 2017 году Зиявудин Магомедов занял 63-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в 1,4 миллиарда долларов. По версии следствия, украденные деньги братья суммировали с доходами, полученными от легального бизнеса. Всего Магомедовыми и другими участниками было похищено порядка 11 миллиардов рублей. Братьев обвинили в хищении средств на реконструкцию калининградского аэропорта Храброво, на строительство стадионов «Арена Балтика» в Калининграде и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, железной дороги на участке Кызыл — Курагино и федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт» и других федеральных и региональных проектов. Вину братья не признали, обвинения они назвали «ложью и нелепицей».

До позднего вечера ответчики заявляли ходатайства, но почти все Перепелкова отклонила. Двум защитникам пришлось вызывать скорую в суд. К полуночи в зале по разным причинам не осталось адвокатов, в прениях участвовали лишь прокуратура и суд. В 01:35 следующего дня суд принял решение об изъятии группы FESCO.

8 ноября 2023 года указом президента FESCO передали во владение госкорпорации «Росатом».

Это был не первый случай, когда Перепелкова в сжатые сроки рассматривала сложные дела. В 2022 году Татьяна потратила всего по одному заседанию, чтобы взыскать с каждого из Магомедовых по 750 миллионов долларов от продажи ими НМТП «Транснефти». В тот момент они уже находились в СИЗО. Также Хамовнический суд взыскал у компании «Омирико Лимитед» около 150 миллионов долларов. Эта фирма, по данным суда, использовалась для легализации незаконно полученных братьями денег. Оба судебных решения признали участие Магомеда Магомедова в бизнесе во время членства в Совете Федерации.

Зиявудин Магомедов, частично владевший FESCO, в зале Мещанского суда Источник: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Оставила Дерипаску без элитной недвижимости

В 2022 году, согласно базе судов, Перепелкова рассматривала еще одно громкое дело. Хамовнический суд изъял земельные участки, грузовой порт и комплекс «Имеретинский», принадлежащие ООО «РогСибАл», связанному с олигархом Олегом Дерипаской. Процесс проходил в закрытом режиме.

Суд постановил, что участки под этими объектами использовались не по назначению. ВЭБ.РФ, выступавший кредитором РогСибАл, потребовал заменить утраченное имущество. В итоге решение Перепелковой привело к тому, что олигарх остался без недвижимости на берегу Сочи и с долгом в 27 миллиардов рублей перед госкорпорацией.

Хотя земельные участки изъяли в пользу государства, Арбитражный суд Краснодарского края повторно обязал передать их в пользу государства по иску «Сириуса», и контроль над федеральной территорией перешел корпорации.

После решения судьи Перепелковой Олег Дерипаска остался без элитной недвижимости на берегу Сочи и с долгами Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Что говорят о Перепелковой

На портале «Судьи.рф», где публикуются отзывы о сотрудниках разных инстанций, о Перепелковой сложились неоднозначные мнения.

«Молодая и опытная судья. Чувствуется подход к делу. Приятно, что выслушивает стороны по делу. Подходит к разрешению спора с вниманием и в соответствии с действующим законодательством. Желаю успехов», — написал пользователь, представившийся адвокатом Евгением Зимовым.

Не так радостно описывает взаимодействие с Татьяной пользователь под ником Бородач.

«Судья то ли абсолютно безграмотная, то ли считает тупыми и ничего не понимающими существами стороны процесса, — пожаловался он. — Вынесла определение о возвращении искового заявления о защите прав потребителей на том основании, что неустойка не входит в цену иска и иск нужно направлять мировому судье. Думаю, комментарии тут излишни. Надеюсь, что Мосгорсуд, куда направлена частная жалоба на данное шедевральное определение судьи Перепелковой, не будет так явно идти против закона».

После скандального дела Долиной количество негативных отзывов о решениях Татьяны кратно увеличилось.

Источник: Татьяна Перепелкова / Mail.ru

Пошла на повышение после дела Долиной

После вынесения решения по делу Долиной на сторону певицы встали все дальнейшие инстанции. Не прошло и месяца после суда, породившего уникальный прецедент, как Перепелкова пошла на повышение: указом президента ее назначили судьей Московского городского суда.

При этом в ходе многочисленных судебных разбирательств Полине Лурье в двусторонней реституции (механизме, при котором каждая сторона обязана вернуть другой всё полученное по недействительной сделке) суд указал, что Лурье может требовать возмещения ущерба с мошенников в рамках уголовного дела. То есть добросовестной покупательнице буквально сказали: «Разбирайся, где твои деньги, сама».

После того как скандал вышел на федеральный уровень, певица заявила, что вернет Полине Лурье деньги, но квартиру не отдаст.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой. Это единственный выход и единственное справедливое решение», — заявила Долина в эфире Первого канала.

Лариса Долина пообещала вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в Хамовниках Источник: кадр из эфира программы «Пусть говорят» от 05.12.2025