«Теперь никто не скажет, что это невозможно!»: блогер за полгода пешком добрался от Казани до Иерусалима

Никита Кузнецов преодолел 4,8 тысячи километров и пешком дошел от Казани до Иерусалима. Правда почти в финале его пеший поход чуть не оборвался: блогера развернули на границе с Иорданией. Пришлось часть пути пройти пролететь обходными путями.

В середине мая 2025 года Кузнецов отправился в путь, который по расчетам должен был занять полгода. С собой он взял только самое необходимое: палатку, горелки, аптечку.

За его приключениями в телеграм-канале следили 22 тысячи подписчиков, в запрещенной соцсети — 97 тысяч. Никита прошел через Грузию и Турцию и в ноябре дошел до границы Ирака с Иорданией, но на пограничном контроле его развернули и сказали, что въехать в страну он сможет только на машине. Но и таким способом попасть в страну не получилось.

Путешественник решил полететь в столицу Иордании Амман на самолете, но сразу после прилета его депортировали в Стамбул. Оттуда путешественник отправился в Египет, добрался до границы с Израилем на машине и там уже дошел до точки назначения пешком.