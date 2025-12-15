Благодарность с последствиями: почему обычный подарок коллегам может обернуться уголовкой

Отличить взятку от подарка бывает непросто Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В канун новогодних праздников многие дарят подарки коллегам, партнерам, контрагентам. Однако с увеличением сезонной корпоративной активности возрастает и юридический риск, т.е обычный презент могут расценить как взятку. Какие нельзя дарить и чем грозит нарушение, рассказал юрист из московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов.

Как отличить взятку от подарка

Отличить взятку от подарка бывает непросто. Ведь есть ненаказуемые подарки стоимостью до 3 000 руб. (ст. 575 ГК «Запрещение дарения»), но при условии, что их дарят с целью выразить уважение или симпатию, поздравить человека с праздником. От подарка взятка отличается тем, что даритель не заинтересован в каком-либо использовании должностного положения получателя подарка.

Взятка — это любая материальная ценность (деньги, «борзые щенки», вещи, транспорт, недвижимость и т. п.), имущественное право (предоставление пожизненного бесплатного отдыха на курорте, обслуживания в медклинике и т. п.) при условии, что они передаются, чтобы уполномоченное лицо действовало или бездействовало в интересах взяткодателя или другого лица. И неважно, является ли это действие или бездействие законным или противозаконным.

«Взятка всегда корыстна — от того, кто ее получил, ожидают конкретных шагов или бездействия. У взяткополучателя непременно присутствует умысел на обогащение» — рассказал Карабанов Городским медиа.

Последствия для получателя и дарителя

Получение подарка в обход установленных норм может привести к различным последствиям, и за такие действия предусмотрены определенные меры наказания. Некоторые из них:

Служебная проверка — правоохранительные органы могут усмотреть связь между передачей подарка и действиями (бездействиями) должностного лица;

Увольнение — возможно увольнение «в связи с утратой доверия»;

Административная ответственность — применяется, например, статья 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»;

Уголовное преследование — санкции предусмотрены статьей 291.2 УК РФ не только за получение взятки, но и за дачу взятки.

Для дарителя также существуют риски: за попытку оказать влияние на решение должностного лица может быть наложен штраф, а лишение свободы — только в особых случаях.

Какие правила соблюдать, чтобы не превратить подарок во взятку

Важно помнить, что взятка — это не просто подарок. Это действие, за которым стоит ожидание получить взамен услугу или помощь. Поэтому важно быть очень осторожным с тем, кому и зачем вы что-то дарите. Если речь идет о знаке внимания коллегам, которые работают с вами на одном уровне, не зависят от вас и вы от них ничего не ждете — просто хотите поблагодарить — это не считается преступлением.

Зона риска начинается там, где есть начальство, отмечает Карабанов. Даже обычную «благодарность» руководителю могут расценить как попытку получить поблажки: премию, дополнительные выходные, повышение или другие преимущества. Все это могут признать целью взятки.

То же самое касается и отношений с контрагентами — теми, с кем у вас есть финансовые или деловые связи. Например, когда речь идет об откатах, подарках за заключение контрактов или выгодные условия.

В таких сферах подарки встречаются часто, но если за ними стоит личная выгода или интерес, это уже могут признать не подарком, а взяткой. Проще говоря: если за «подарком» скрыто ожидание выгоды — это риск. Если выгоды нет и быть не может — риска меньше.