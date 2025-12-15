Джаз в подвале, ключ в двери и пирожок в долг: Ереван глазами туристки

Ереван называют «розовым городом» из-за широкого использования розового туфа для строительства Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Три дня, 17 тысяч рублей и билеты, которые оказались дешевле поездки в Анапу. Путешествие в Ереван стало для жительницы Сочи уроком простого и почти забытого доверия. Наши коллеги из SOCHI1.RU опубликовали ее историю — неформальный гид по городу, где тебя могут поселить, не взяв денег, и накормить, поверив в честное слово.

В Ереван из Сочи на три ночи

Билеты стоили просто бесстыдно дешево — по 1800 (3600 туда и обратно). То есть мне выходило слетать в Армению дешевле, чем съездить в соседнюю Анапу. И отказываться от такого подарка судьбы было нелепо. Для поездки были выбраны два выходных плюс день отгула.

Я забронировала бюджетный номер через Booking. Благо у меня там хороший рейтинг, потому что в свое время я активно пользовалась сервисом. Мне была доступна бронь без предварительной оплаты.

Прилететь я должна была в девять часов вечера, учитывая то, что в Армении время бежит на час вперед. Я сообщила, что въезд у меня будет поздний. Там согласились на мои условия, однако всё пошло не так. Самолет сильно задержали, вылет переносили дважды.

В итоге в Ереване я приземлилась в 11-м часу вечера по их времени. В аэропорту поменяла тысячу рублей по невыгодному курсу, рассчитывая основную часть денег поменять в городе.

Я знала, что из аэропорта в Ереван ходит автобус круглосуточно, но в ночное время — всего раз в час. Оплатить проезд, как оказалось, можно только транспортной картой, которой у меня не было. Я ведь только с трапа самолета.

На улице было значительно холоднее, чем в Сочи. В своих тоненьких ботиночках я стала замерзать, и было решено вызвать такси.

Невероятное доверие и пирожок в долг

Спасибо коллеге, которая просветила меня, что в Ереване работают наши российские агрегаторы, это уберегло меня от лишних трат, поскольку в Армении всё, как у нас в Сочи. Бомбила на входе просил 5000 армянских драмов. «Яндекс» показал цену в два раза ниже — 2500 драмов (это чуть более 500 рублей на наши деньги), и я вызвала машину. Едва отъехав от аэропорта, мы встали в жуткую пробку: попали в ремонт дороги. Я стала писать хозяйке гостевого дома, что буду не раньше 12. На что она мне ответила: «Заходите спокойно, ваша комната номер 4 на втором этаже, ключ в дверях. Открывайте, ночуйте. Заплатите завтра».

Я, честно говоря, обомлела. Вот так, без предварительной оплаты, меня заселяют в номер.

Район, в котором был забронирован гостевой дом

На дорогу ушло минут 40, высадили меня в частном секторе. На углу был ларек с выпечкой. Я была голодна и решила на оставшиеся деньги купить небольшое хачапури и сладкий пирожок с яблоком. Но на него мне денег не хватило.

— Ой, не надо мне тогда пирожок, оставьте только хачапури, а то мне не хватает.

— Ничего, моя девочка, бери, потом занесешь. Бери. Он вкусный, ешь, пока свежий, — сказала мне продавщица.

Я опешила. Здесь что, так принято? В номер меня заселяют бесплатно, пирожок дают в долг. Надо ли говорить о том, что потом я покупала выпечку только в этом магазине. Деньги я, конечно же, вернула и очень благодарила потом продавщицу за такое доверие.

Номер оказался теплым, постель чистой. В номере был свой санузел. Общая кухня, с посудой, чаем и сахаром. Я тут же, быстренько попив чай, чтобы согреться, с этими своими пирожками, завалилась спать. На утро план был таков: весь день прогулки по Еревану.

Ереван пешком: город, где улицы полны жизни

Оказывается, мой гостевой дом был не в самом центре, но очень близко к нему. До площади Республики буквально 20 минут пешком. Ереван оказался очень интересным местом, удивило, что тут по-прежнему активно развита торговля. Я помню, как в Сочи моя знакомая, закрывая очередной свой магазин, сильно сокрушалась, что маркетплейсы перебили ей бизнес. Мол, исчезла культура «хождения по магазинам», так она выразилась. Что люди перестали выбирать одежду, мерить ее, и что сейчас всё заказывают вплоть до туалетной бумаги на маркетплейсах.

Так вот, в Ереване не так. Ты идешь по улице, и тебя встречает масса разных лавочек, где вывески завлекают распродажами, а продавцы украшают вход к Новому году тысячами гирлянд, пытаясь завлечь покупателя.

Красивый фасад, витрины, а внутри двора — жилые гаражи, как в Сочи. Будто в микрорайоне Светлана оказался

Тут было уже всё по-новогоднему красиво. В Сочи ты прошел по Навагинской, и она быстро кончилась, не успев начаться. Или, допустим, ты пошел по набережной, и через десяток шагов уперся в забор. А тут ты идешь по любой улице, а вдоль нее — сотни магазинов. Свернул на другую улицу, чтобы увидеть спальный район Еревана, и всё равно попадаешь в улочку, где опять же все эти магазинчики. И это всё в европейском стиле, не базар, как сразу могли подумать сочинцы. Хотя есть и такое — уличная торговля здесь очень активная. Листайте галерею, посмотрите фото.

«Розовый город» и его контрасты

В центре очень много красивых зданий советской постройки. Ереван еще называют «розовым городом» из-за широкого использования розового туфа для строительства. Но, опять же, видишь аккуратный фасад, шагнешь в арку вглубь двора — и будто в Сочи оказался. Жилые гаражи на общедомовых территориях и гирлянды белья в небе. А еще оказалось, что фасады красивых зданий со стороны дворов пошарпанные и неухоженные.

Фасад дома с улицы
Фасад дома со двора

Мне очень понравились улицы Еревана. Люди, которые как-то, на мой взгляд, доброжелательнее сочинских. Ну и, конечно, еда: за 1800 драмов (около 500 на наши деньги) ты получаешь комплексный обед в столовой из первого и второго блюда. Однако местные жаловались, что за последние три года цены сделали адский скачок. Раньше было еще дешевле.

Это портал из Еревана в микрорайон Светлана в Сочи (шутка), но действительно дворы очень похожи

Будто в Сочи оказался

Разгуливая так по городу, я набрела на какое-то странное место. Там были старые вещи на улице, телевизор, магнитофон, какие-то ретропредметы. А табличка гласила, что я попала в центр по борьбе с апокалипсисом. Кстати, в Ереване почти все говорят по-русски. Языкового барьера нет. И многие таблички тоже на русском. Я села сфотографироваться, ко мне подошла девушка и дала мне визитку. Говорит, сходите в наш ресторан, там сегодня будут играть джаз, вход бесплатный.

Вечером я пошла искать этот ресторан, нашла его с большим трудом. Я пришла по навигатору, встала возле входа какого-то помпезного заведения, где джазом и не пахло. Через огромные окна было видно, что люди просто сидели за столами и ели пиццу. Но карта показывала, что я на месте.

Стала расспрашивать прохожих, и мне указали под ноги. Оказывается, я стою у входа в подвал, и именно здесь этот самый «ресторан». Я туда спустилась и попала в тусовку музыкантов. Там собираются исполнители, которые устраивают батлы. То есть, допустим, играет саксофонист свою партию. Тут же встает другой из зала, подходит, ждет, пока закончит первый. И, улучив момент, присоединяется… Сюда я потом приходила практически каждый вечер. Если интересно, заведение называется Pulpulak.

Пулпулак — армянский питьевой фонтанчик с чистой водой, который является важной частью культуры Армении, особенно Еревана. Название происходит от звука журчания воды «пул-пул» и армянского слова «ак» (источник).

Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

День второй: поездка в духовный центр

Второй день я решила посвятить поездке в Эчмиадзин — духовный и административный центр Армянской церкви, расположенный в городе Вагаршапат. Выбор пал на обычную маршрутку, чтобы почувствовать ритм местной жизни. Карта услужливо проложила маршрут, и я с удивлением обнаружила, что еду… в Армавирский район. Это совпадение названий с российским городом вызвало улыбку.

Соборный комплекс входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комплекс, возникший в IV веке и носящий имя, которое переводится как «сошествие Единородного», впечатляет своим древним спокойствием и величием. Блуждая между собором, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и музеями с уникальными реликвиями, я ловила себя на мысли, что почти начала растворяться в этой среде. Видимо, это было заметно, потому что несколько раз ко мне обращались на армянском, принимая за свою — лучший комплимент для путешественника, жаждущего не просто осмотреть достопримечательности, а по-настоящему почувствовать страну.

День третий: лошади, смог и невидимый Арарат

Третий день я посвятила прогулке на лошадях. Дело в том, что я очень хотела увидеть Арарат, но в те дни, когда я была в Ереване, над городом стоял плотный смог.



Оказывается, из-за географического положения — город в котловине — воздух застаивается, особенно при антициклонах зимой. Ты будто в дымке. Отсутствие сильных ветров и дождей усугубляет ситуацию, в новостях даже рассказывали, что превышена концентрация вредных веществ, и советовали носить маску. Вот такой парадокс: чистейшая вода из-под крана (в городе множество бесплатных фонтанчиков) и вредный воздух.

Оказывается, зимой в Ереване превышена концентрация вредных веществ в воздухе

Чтобы увидеть величественную гору, я поехала в село Норабац, которое находится всего в 50 километрах от Арарата.

В соцсетях показывали красивые фотографии, как люди скачут на лошадях. «Насладитесь видами Арарата» — гласила реклама. Конюшню я нашла, однако Арарата не было видно и там. На что мне организаторы сказали: «Приезжайте весной, у нас тут цветут вишневые и абрикосовые сады. И Арарат весной действительно видно. Он как раз в плотном снегу, и можно получить хорошие снимки».

Но день, который я провела на ранчо, стал приятным аккордом моего путешествия. Лошади послушные, у меня был вообще огромный конь, удобный, как диван.

Обошлась мне эта поездка в 10 000 драмов (2000 рублей на наши деньги). В Сочи цены примерно такие же.

Видишь Арарат? И я не вижу…

Прощание и планы на возвращение

А вечером я побежала опять же в свой ресторанчик, где играли джаз. Вообще, судя по афишам, в Ереване проходит очень много интересных концертов. Туда съезжаются многие музыканты из России, они там выступают. Но времени у меня на это было очень мало. И я очень жалею, что не попала в храмовые комплексы Гарни и Гегард. Хотела бы побывать в Гюмри и, конечно, увидеть озеро Севан. Спасибо, Армения, я вернусь.

Бюджет поездки

Деньги я обналичивала в банках ВТБ по карте «Мир». Очень удобно. Говоришь, какую сумму хочешь снять, и тебе выдают ее в драмах.

Жилье: 4 дня и 3 ночи мне обошлись в 30 000 армянских драмов — около 6000 рублей на наши деньги.

Развлечения и еда: 35 000 драмов — около 7000 рублей (1000 рублей я поменяла в аэропорту, затем еще 6000 рублей поменяла в банке).

Еда дешевая, но вкусная. Проезд в маршрутке — 300 драмов (60 рублей), транспортная сеть развита хорошо.

3600 рублей — билеты на самолет туда-обратно. Я летала по заграннику, хотя говорят, что можно летать по российскому паспорту.