Не такая безобидная: чем опасна живая елка в вашем доме

Есть риски, о которых знают далеко не все

Елка из леса может принести в ваш дом не только радость, но и неприятные хлопоты и даже проблемы со здоровьем. Большинство людей не подозревают, что вместе с новогодним трофеем в дом могут проникнуть различные организмы, рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«В древесной коре и в трещинах ствола часто зимуют насекомые, включая жуков-короедов, тлю и некоторых паукообразных. Хотя эти существа не опасны для человека, их пробуждение в тепле квартиры может привести к неприятному соседству», — предупредила она.

Помимо насекомых, живая елка может представлять другую проблему — природную микрофлору, которая содержится на поверхности ствола и ветвей дерева. Она может включать споры плесневых грибов, которые активно распространяются в теплом помещении. Когда температура повышается с уличной до комнатной, влага с поверхности древесины начинает интенсивно испаряться, что создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

«Это может способствовать ухудшению микроклимата в помещении и провоцировать аллергические реакции у чувствительных людей», — заявила эксперт.

Эфирные масла, придающие лесной красавице характерный аромат, тоже могут вызвать у некоторых людей индивидуальную непереносимость. Из-за этого могут покраснеть глаза, возникнуть зуд на коже, а также респираторные симптомы: насморк, боли в горле или кашель. Людям с астмой, аллергическими заболеваниями и маленьким детям, чья дыхательная система особенно чувствительна к раздражителям, следует проявлять особую осторожность.

«На ветвях дерева за время предпродажного хранения могут накопиться микроскопические пылевые частицы, которые при движении поднимаются в воздух. Эти частицы способны раздражать дыхательные пути и негативно сказываться на самочувствии людей с бронхиальной астмой», — предупредила Золотарева.

Чтобы минимизировать все эти риски, лучше всего покупать живую елку только в официальных точках продаж, где проводится фитосанитарный контроль. А прежде чем устанавливать лесную красавицу у себя дома, сначала стоит встряхнуть ее, промыть ствол и ветви прохладной проточной водой.

Ставить живую елку лучше в гостиной или другом хорошо проветриваемом помещении, где люди находятся не постоянно. Для спальни хвойное дерево будет не совсем кстати.

«Срок нахождения хвойного дерева в жилой комнате не должен превышать 10–12 дней, при этом необходимо регулярное проветривание и поддержание влажности воздуха на уровне 50–60%. После праздников дерево следует утилизировать, не дожидаясь полного осыпания хвои, чтобы предотвратить накопление аллергенов в доме», — резюмировала эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Напомним, что новогодний лесной трофей может обойтись вам куда дороже, чем кажется, и в попытках сэкономить можно получить штраф до 5 тысяч рублей. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
45 минут
Вот о химическом молоке тема замалчивается
