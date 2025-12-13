Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России

Русалочку связала тайская рукодельница — ну не прелесть ли? Теперь морская принцесса будет жить в Омске Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

В середине ноября корреспондент NGS55.RU Тамара Башаева впервые побывала в Таиланде и решила не брать традиционные экскурсии с постановочными фото на берегах «райского наслаждения», а просто прогуляться по улочкам, посмотреть на местных и составить впечатление о другом уголке мира, где жизнь идет своим чередом. Как живет страна, в гостях у которой бывают туристы со всего света, и чем тайцы отличаются от русских — в авторской колонке Тамары Башаевой. Далее от первого лица.

Ожидание и реальность

Я не люблю отдых в формате all inclusive, из-за которого ты территориально привязан к отелю, гидам, а время расписано по часам — встречи, обеды, трансферы, экскурсии. Предпочитаю изучать новые места самостоятельно и порой специально ничего не читаю о них заранее, чтобы потом удивиться как можно сильнее. Так вышло и с Таиландом. Это была первая поездка далеко за рубеж, где другой язык, валюта, культура, религия — целый новый мир.

Почему россияне так любят Тай, становится понятно с первой поездки Источник: Городские медиа

Раньше представляла себе остров Пхукет, как небольшую провинцию с узкими улочками и небольшими домиками с соломенными крышами. В моих фантазиях дорога к морю была брусчатой, по ней неспешно ехали тук-туки, издавая соответствующий «тукающий» звук. По обе стороны от дорожки располагались торговые лавки со всякими хендмейд-штуками, а улыбчивые тайцы завлекали туристов угощениями и предлагали массаж.

Частично ожидания оправдались: на пути к побережью действительно сотни торговых точек, только это всемирно известные супермаркеты сети 7-Eleven, азиатские Big C, бесконечные рынки и магазины с сувенирами всех мастей. Улицы узкие, трафик бешеный, а тук-туки оснащены акустической системой, к которой можно подключиться через Bluetooth и включить музыку. Из-за них, а еще сотен скутеров и мотоциклов на дорогах, вечные шум, суматоха и веселье.

Поначалу такой трафик пугает, но к нему на удивление быстро привыкаешь Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

На светофоры всем плевать, а левостороннее движение поначалу сбивает с толку. Пока ехали из аэропорта, я недоумевала, как пешеходам не страшно тут передвигаться? Тротуаров толком нет, а из обочин сделали парковки для скутеров. Шум, гам, со всех сторон иностранная речь, неоновые вывески бьют по глазам, на каждом углу что-то продают или зазывают зайти пообедать / наплести кос / пострелять в тире / помять спинку. Жизнь на острове оказалась гораздо более активной и продвинутой, чем мне представлялось.

На улицах Таиланда всё пестрое и яркое Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Знакомство с местной фауной

Мы с мужем поселились в скромной гостинице с минимальными удобствами и в тот же вечер пошли знакомиться с «большой водой». Западное побережье королевства омывается Андаманским морем, являющимся частью Индийского океана. Забегая вперед, скажу, что в Таиланде мы застали только два солнечных дня, в остальное время шли дожди разной степени интенсивности, а потому на пляжах было достаточно пустынно, что только добавляло им великолепия. Опять же, учитывая, какая погода в России в ноябре–декабре, грех жаловаться.

Было пасмурно, но тепло Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Как и везде в это время года, в Таиланде рано заходит солнце, а работники пляжа запрещают купаться в темноте: мало ли что? Так что мы сидели у воды и смотрели, как быстро ночной прилив захватывает побережье, с каждой новой волной подбираясь всё ближе.

Море волнуется раз… Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Из песчаных нор выбрались в поисках еды маленькие раки-отшельники, став первыми представителями местной фауны, с которыми нам удалось познакомиться.

Рак-отшельник спешит по делам Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Кокосовый сок в натуральной таре стоит 150 рублей и продается на каждом шагу Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

«Мась-я-я-жь»

Остаться наедине со своими мыслями в туристических местах практически невозможно. В любое время дня и ночи вам будут что-нибудь предлагать: купить браслет на ногу, выпить пивка, зайти перекусить, а слово «массаж» в исполнении тайцев звучит так, будто по спине во время этой процедуры будет ходить несколько кошек — «мась-я-я-жь» — мягко и протяжно доносится из дверей салонов через каждые несколько метров. Вроде бы это выглядит достаточно навязчиво, но при этом абсолютно не раздражает.

Даже если соглашаться на всё предложенное, остается шанс не опустошить кошелек подчистую. В надежде на пощаду мы говорили продавцам: «We're just looking», на что они отвечали: «We just sell», — и добавляли по-русски: «Давай, давай». Так что порой мы оставались не только посмотреть, но и приобрести безделушку на память.

Товары у тайцев — на любой вкус и кошелек Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Курс бата к рублю примерно 1 к 2,5, в пересчете цены примерно такие же, как в России, но есть возможность поторговаться. Если бы мы спорили за лучшую цену с первого дня, потратили бы гораздо меньше, но в нашей стране давно так не принято, и это казалось дурным тоном. На торг тайцы соглашаются легко, порой хватает лишь сделать задумчивое лицо, и тебе скинут 50–100 бат (120–250 рублей), только чтоб ты улыбался.

Ощущение свободы

Местные — невероятно улыбчивый народ. Мы шли по улице, и прохожие просто улыбались нам такими теплыми и искренними улыбками, что хотелось подойти и приобнять их. На дорогах, несмотря на сумбурную активность, не случилось ни одной аварийной или негативной ситуации, ни разу никто не толкнул и не обругал, хотя периодически мы перегораживали и без того узкий тротуар, чтобы сделать пару кадров.

Проехались бы всей семьей на одном скутере? Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

В Таиланде всего много: народу, машин, скутеров, кафе, рынков, отелей, массажных салонов, магазинов. Обилие людей на улицах часто создает ощущение суеты и какого-то напускного ажиотажа, но не здесь. Одно сменяет другое, третье, десятое, циркулирует, дышит, живет, но без спешки, а в своем ритме. Ты становишься частью потока и растворяешься в нем, как в вечном карнавале.

Город засыпает только ближе к рассвету Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Всё это на время подарило ощущение безграничной свободы, которого порой не хватает на родине, где позитивных людей зачастую приравнивают к блаженным и каждый знает, как тебе надо жить и куда пойти, чтоб не отсвечивать. Возможно, дело в накопившейся усталости и постоянно серых декорациях провинциальных российских городов, а может, это разница менталитетов.

Захотелось привезти с собой эту солнечную энергию, соленый морской заряд, чувство бескрайнего неба над головой и выплеснуть над нашей страной, чтобы напомнить: эмоциональный диапазон гораздо шире, чем мы привыкли думать, а от улыбки станет день светлей. Доказано тайцами. Я попробовала — работает.

Улыбка не решит всех проблем, но и не добавит новых Источник: Артемий Скиба / NGS55.RU

Несмотря на кипеж в туристических местах, всё было мирно и безопасно, можно спокойно прогуляться по темному городу и не чувствовать угрозы, как это бывает в незнакомых районах родного города. Конечно, будучи в гостях, мы не замечаем каких-то нюансов, которые всплыли бы, если на время поселиться в этой стране, но за это короткое время показалось, что там всё проще. Можно предположить, что мягкий климат смягчает характер людей, но вот в России, наоборот, принято считать, что в самых холодных регионах народ великодушнее.

Ночной город в незнакомой стране не вызывал ощущения тревоги Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

А еще поначалу мы боялись заблудиться. Первый раз выйдя из отеля, я сфотографировала нашу улицу и постаралась запомнить, что на ней есть. Казалось, что мы никогда не начнем ориентироваться и придется ходить, уткнувшись в карту. Но таков уж человек — ко всему привыкает, и вскоре ноги сами несли нас по знакомым местам, давая глазам возможность разглядывать окрестности и наслаждаться увиденным. Кроме того, здесь полно русских и сами тайцы неплохо освоили наш язык, а уж если хоть немного знать английский — вообще не пропадешь.

В гармонии с природой

Отдельных восторгов достойна зелень на улицах. Листья огромные, сочно-зеленые, плотные, не побоюсь этого слова, мясистые и будто вечные. За цветами и кустарниками тщательно ухаживают — прореживают заросли и убирают подсохшую листву.

За растениями ухаживают Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

На улицах тянутся к небу высоченные деревья, а у дорог возле каждого здания стоят кадки с растениями. Благодаря обилию насаждений городок выглядит органично, даже жара ощущается намного легче. Нет удушающего запаха выхлопов, и после прогулки не остается чувства, что ты весь пыльный и грязный.

Задавалась вопросом, что может расстраивать самих тайцев, но не смогла сформулировать четкий ответ. Кроме возможных природных катаклизмов, жизнь в Королевстве кажется прозрачной и предсказуемой.

Стоит свернуть с оживленной улицы, время замедляется Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU Местные реагируют на камеру с улыбкой и даже позируют Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Народ трудолюбивый, искренний, любит пошутить и посмеяться, с благодарностью принимает похвалу и комплименты, бережно относится к окружающей природе и животным. Это видно по аккуратным озелененным улочкам и расслабленным лицам местных котов, которые мирно спят чуть ли не возле каждого дома.

Хранитель воды Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Пиар собственных брендов

Здесь не стыдно работать в сфере торговли и продавцы не сидят с изможденными лицами в ожидании конца рабочего дня. Приятно, что в Таиланде ценят продукцию собственного производства и активно ее продвигают — косметические средства, сувениры, одежду, вкусняшки. По цене/качеству товары вполне годные.

Видно искреннее отношение к гостям страны не только как к источнику дохода, а просто потому, что широта души позволяет ко всем относиться с теплотой. Казалось бы: есть море и жара, люди и так поедут сюда отдыхать, можно было сильно не париться насчет сервиса. Но нет. Если можно сделать лучше — это будет сделано.

Нельзя просто взять и вернуться с моря без морского аксессуара Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU Подкрепиться морепродуктами в уличном кафе — это святое Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Как насчет бесплатного вайфая для всех прямо на пляже? Не вопрос. Кафе, где будет ваша национальная кухня? Без проблем. Упаковать сувениры в «пупырку», чтобы вы в целости доставили их за тридевять земель и вручили друзьям, — да пожалуйста. Сделать меню в кафе на самых популярных языках мира, в том числе и на русском, — а как же!

Было стойкое ощущение, что мы дома, среди своих людей. Такое отношение невозможно сымитировать, оно считывается где-то между строк. Не знаю, вернемся ли мы когда-нибудь еще в эту страну, но в памяти о ней навсегда останутся исключительно добрые воспоминания.

Прощаться было не грустно. Дома совсем другая атмосфера, но и в ней есть своя прелесть Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Тамара Башаева Личный сайт