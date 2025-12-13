НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как красавица из уральской глубинки стала женой шведского миллиардера, которому США запретили покупать активы ЛУКОЙЛа

Как красавица из уральской глубинки стала женой шведского миллиардера, которому США запретили покупать активы ЛУКОЙЛа

Наталья Торнквист основала благотворительный фонд, воспитывает троих детей и живет на Рублевке

174
Шведский миллиардер Торбьерн Торнквист нашел жену на Южном Урале

Шведский миллиардер Торбьерн Торнквист нашел жену на Южном Урале

Источник:

Gunvorgroup.com, Наталья Торнквист / Vk.com, Сергей Михайличенко / Fontanka.ru

В начале декабря мировые СМИ взорвала новость о том, что владелец крупной международной энергетической компании Gunvor уходит в отставку и продает бизнес. Миллиардер Торбьерн Торнквист собирался приобрести зарубежные активы российской компании «Лукойл», попавшей под санкции США. Но американский Минфин обвинил Gunvor в связях с Россией и сорвал знаковую сделку. Как выяснил 74.RU, Торбьерн Торнквист действительно связан с нашей страной, особенно с Челябинской областью. Речь идет как минимум о семейных узах: его жена родилась и выросла на Южном Урале. Журналист 74.RU Алла Скрипова рассказывает, кто такая Наталья Торнквист, чем занимается муж и она сама, о чем мечтает и часто ли бывает на малой родине.

Выкупил долю у друга Путина

Название компании Gunvor мало что скажет обычному человеку, не следящему за стоимостью нефти на мировом рынке и котировками акций на биржах. А вот экономистам и политикам мировой энерготрейдер (оптовый продавец нефти и топливных ресурсов. — Прим. ред.), работающий более чем в 100 странах, хорошо знаком. Среди многочисленных активов Gunvor — нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и так далее.

История компании уходит корнями в далекий 1997 год, когда начали вместе работать шведский предприниматель Торбьерн Торнквист (ныне № 753 в рейтинге миллиардеров по версии Forbes 2025 года) и российский бизнесмен Геннадий Тимченко (№ 6 в рейтинге российских миллиардеров и № 85 в списке богатейших людей мира по версии Forbes 2025 года).

Официально компания Gunvor образована в 2000 году, названа в честь матери Торнквиста. Зарегистрирована на Кипре, головной офис находится в Женеве (Швейцария). Компания начала с торговли нефтью, c 2007 года сформировался энерго-логистический холдинг. В штате — 1700 сотрудников. За 2024 год Gunvor увеличил выручку на 7% — до $136 млрд, чистая прибыль сократилась на 42% — до $729 млн.

Компания активно развивалась, за 10 лет трейдер стал крупнейшим продавцом российской нефти и третьим трейдером в мире. За рубежом Геннадия Тимченко называли другом Путина, а Торбьерна Торнквиста — человеком, близким к Кремлю, и в этом видели причину успеха компании.

Совладелец Gunvor Торбьерн Торнквист (на фото — слева), глава «Роснефти» Игорь Сечин и на тот момент, в 2012 году, пока еще акционер Геннадий Тимченко обсудили сотрудничество и поддержку хоккея

Совладелец Gunvor Торбьерн Торнквист (на фото — слева), глава «Роснефти» Игорь Сечин и на тот момент, в 2012 году, пока еще акционер Геннадий Тимченко обсудили сотрудничество и поддержку хоккея

Источник:

Rosneft.ru

Кстати, в 2014 году российский президент подтвердил факт дружеских отношений с одним из основателей Gunvor.

«Да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них, еще до того как мы были знакомы, например, господин Тимченко, он бизнесом занимался с начала 1990-х годов», — отметил в ходе прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о связях с Тимченко и Ротенбергами.

Торбьерн Торнквист родился в Швеции в 1953 году, учился в Стокгольмском университете. С 1977 по 1983 год работал в British Petroleum, до 1989 года руководил отделом торговли нефтью в Scandinavian Trading Co AB, потом был управляющим директором нефтяного подразделения Intermaritime Group Petrotrade.

Владелец инвестгруппы Volga Group Геннадий Тимченко 17 лет вел совместный бизнес с Торбьерном Торнквистом

Владелец инвестгруппы Volga Group Геннадий Тимченко 17 лет вел совместный бизнес с Торбьерном Торнквистом

Источник:

Сергей Николаев

Торнквист и Тимченко были не просто партнерами по бизнесу. Как рассказал Геннадий Тимченко в одном из интервью, они сдружились и даже поселились рядом в Швейцарии — на берегу Женевского озера.

19 марта 2014 года, за день до включения российского бизнес-партнера в санкционный список США в связи с политикой в Крыму, швед выкупил долю Геннадия Тимченко (43,5%). Так Торнквист стал главой компании и основным акционером Gunvor — 85%, остальное — у сотрудников компании. После 2014 года он продал активы в России и сократил торговую активность в нашей стране. В 2015 году Торнквист получил миллиард долларов в качестве дивидендов. Часть этих денег, по его словам, пошла на погашение долга перед Тимченко.

Сооснователь сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьерн Торнквист впервые приехал в Москву в 1985 году

Сооснователь сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьерн Торнквист впервые приехал в Москву в 1985 году

Источник:

Gunvorgroup.com

Недавно Торнквист вновь продемонстрировал интерес к российским активам, расположенным в 11 странах и объединенным под управлением LUKOIL International GmbH. История развивалась на редкость стремительно. 22 октября этого года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа — второй по величине нефтяной компании России. Через неделю, 27 октября, российский нефтяной гигант объявил о продаже зарубежных компаний. И уже через три дня, 30 октября, ЛУКОЙЛ принял от Gunvor Group Ltd. предложение о приобретении «дочки». Сумма не называлась, но эксперты оценивали сделку минимум в $21–22 млрд, что, кстати, в три раза больше стоимости собственного капитала Gunvor.

7 ноября на сцену вышел Минфин США, назвал Gunvor «марионеткой Кремля» и предупредил трейдера, что тот не получит лицензию до окончания конфликта на Украине. В компании заявили о «фундаментально ошибочных и ложных» утверждениях, однако Gunvor отозвал предложение о приобретении лукойловской «дочки».

1 декабря стало известно, что 72-летний основатель и крупнейший акционер Gunvor Group Торбьерн Торнквист покидает пост гендиректора и продает всю долю топ-менеджменту своей компании. Новым руководителем назначили главу ее американского подразделения Гэри Педерсена (он пришел в компанию в прошлом году). В Gunvor не останется ни представителей, ни членов семьи Торнквиста (там работал его старший сын).

«Мой муж — настоящий викинг»

Красавица Наталья — вторая жена шведского миллиардера Торнквиста, у них трое детей. Также у Торбьерна есть сын от первого брака.

Наталья работала юристом в компании Gunvor. Как думаете, служебный роман?

Наталья работала юристом в компании Gunvor. Как думаете, служебный роман?

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

Родом Наталья из Челябинской области. Ее детство прошло в маленьком городке Южноуральске, выросшем из рабочего поселка вокруг ГРЭС. Сейчас там живет 37 тысяч человек. Про малую родину Наталья, ныне жена шведского миллиардера, не забывает.

«Челябинская область, куда я очень люблю возвращаться, где живут мои родители, родственники, — так Наталья Торнквист ответила на вопрос о любимом месте в России в интервью журналу „SuperМама“. — Люблю приезжать с моей семьей, с моими детьми, показывать им, как я жила, какое у меня было счастливое детство, рассказывать им о наших традициях».

Южноуральск раскрашен муралами — на стенах многоэтажек можно увидеть копии известных полотен

Южноуральск раскрашен муралами — на стенах многоэтажек можно увидеть копии известных полотен

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В международной семье возникает желание передать народное достояние обеих наций — в традициях, в сказках, в кухне, считает она.

«Мой муж — швед, настоящий викинг, он привил мне и детям уважение к шведской культуре и традициям. Я русская, и для меня очень важны наши народные традиции: вера, фольклор, кухня, спорт, искусство и язык, — поделилась мыслями Наталья. — Стараюсь передать всё это своим детям, [показать], какие у нас в стране есть замечательные места. Она очень большая, необъятная и не перестает меня удивлять».

Вслед за Натальей муж тоже увлекся дикой природой

Вслед за Натальей муж тоже увлекся дикой природой

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

Наталья Батенева (девичья фамилия) всегда хорошо училась. Школу окончила с золотой медалью, юридический факультет ЮУрГУ — с красным дипломом. В 2006 году в Женевском госуниверситете получила специальность «бакалавр права». В 2009-м с отличием окончила государственный университет Лозанны в Швейцарии, став магистром международного и европейского коммерческого права. По словам знакомых семьи, первой за границу уехала старшая сестра Натальи, потом и ее потянула за собой.

Также Наталья успела поработать юрисконсультом в международной компании Gunvor. Вероятно, тогда она и познакомилась с будущим мужем.

Поездки по заповедникам не отменяют выхода в свет

Поездки по заповедникам не отменяют выхода в свет

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

Супруги долгое время жили в Швейцарии. Впрочем, глава Gunvor по работе часто летал в Россию. А в 2021 году все вместе переехали в Подмосковье. Тогда же Наталья основала благотворительный фонд «Возрождение природы» (подробнее об этом расскажем чуть ниже. — Прим. ред.).

По словам Натальи, свой день она начинает с пробежки на свежем воздухе или крутит педали велосипеда. Ей нравится жить за городом.

«Мы с родителями всегда сажали свой огород, много времени проводили в саду и огороде, на озерах Южного Урала. Всё это помогло сформировать мою связь с природой, перенести ее во взрослую жизнь и передать моим детям. Возможность в любой момент выйти в сад и жить на земле — это то, что я не могу представить по-другому», — объяснила Наталья Торнквист в интервью изданию «На Рублевке».

Для детей возможность погладить настоящую козу или косулю интереснее Диснейленда

Для детей возможность погладить настоящую козу или косулю интереснее Диснейленда

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

Супруги приобрели дом в элитном коттеджном поселке «Парк Вилл» на Рублевке. Он находится рядом с деревней Жуковкой, всего в 10 километрах от МКАД. Дом выстроен в строгом английском стиле, есть фонтаны и триумфальные арки на въезде, парк с прудами, аллеями, беседками и мощеными дорожками.

Уголок викторианской Англии в Подмосковье — так выглядит поселок ParkVille Жуковки

Уголок викторианской Англии в Подмосковье — так выглядит поселок ParkVille Жуковки

Источник:

Yandex / Maps

В поселке всего 79 домов площадью от 850 до 2500 квадратных метров с земельными участками от 40 до 106 соток. Цена варьируется от 10 до 50 миллионов долларов.

«Помогли дочерям уехать за границу»

Мы съездили в родной город главы благотворительного фонда «Возрождение природы» Натальи Торнквист и попытались найти тех, кто помнит ее еще маленькой. Таких, к сожалению, оказалось мало. Одноклассники разъехались. В школе, которую Наташа окончила с золотой медалью, девочку вспомнили. Говорят, увлекалась правоведением.

В Южноуральске по-прежнему живут родители Натальи. В конце 90-х годов мама занималась бизнесом. В 1997 году Людмила Батенева оформила статус индивидуального предпринимателя — торговала замороженными продуктами. Несколько лет владела фирмой «Орхидея» (ликвидирована в 2008 году). Весной 2012 года окончательно завязала с предпринимательством, закрыв ИП.

Людмила Батенева, мама Натальи, входит в Совет ее благотворительного фонда

Людмила Батенева, мама Натальи, входит в Совет ее благотворительного фонда

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

Отец Михаил Батенев в молодости работал врачом-гинекологом, потом стал судмедэкспертом. Сейчас оба уже пенсионеры. У них большой двухэтажный дом в поселке Плановом, что на въезде в Южноуральск. Но застать кого-либо не удалось. Гостей встречает лишь лай собаки, к которому вскоре присоединяются и соседские.

«Буквально на днях к ним двух или трех дочкиных собак сюда на такси привезли», — рассказала знакомая семьи.

По словам южноуральцев, знающих родителей Натальи, о детях те особо не распространяются. Но семью дочери называют «о-о-о-о-чень обеспеченными людьми». Старшему поколению тоже отдают должное.

«Папины и мамины деньги помогли дочерям (Наталье с сестрой) уехать за границу, а дальше всё удачно сложилось», — добавила жительница городка.

«Переживала, что не будет хватать времени»

Любимым предметом в школе, по словам Натальи, у нее было природоведение, а дети родились уже с экологическим сознанием. Так что неслучайно четыре года назад она учредила благотворительный фонд «Возрождение Природы». Его деятельность направлена на защиту и возрождение редких видов животных, экологическое просвещение и работу с детьми.

«Среди южно-уральских сосен» — с такой подписью Наталья выложила фото в своем аккаунте

«Среди южно-уральских сосен» — с такой подписью Наталья выложила фото в своем аккаунте

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

По словам Натальи, они с мужем всегда активно участвовали в благотворительных проектах, но в 2021 году решила самостоятельно создать фонд, ориентированный на защиту природы России.

Благотворительный Фонд «Возрождение Природы» зарегистрирован в Москве в 2021 году. Занимается предоставлением финансовых услуг. Президент фонда — Наталья Торнквист. Данных о структуре собственности и численности сотрудников в публичном доступе нет. Фонд указан в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций. По данным сервиса Rusprofile, за 2024 год выручка фонда составила 54 тысячи рублей, чистая прибыль — 52 тысячи рублей.

«Я мама троих детей. Начиная свою работу в фонде, переживала, что у меня не будет хватать времени, чтобы уделять его полноценно семье. Однако именно семья поддерживает меня в этой непростой работе, — заявила Наталья Торнквист на вручении премии Super Mama Business — 2024. — Моя супермама Людмила Васильевна и моя дочь Матильда поддерживают все мои проекты, даже посещают со мной детский дом. Вся моя команда с детьми ежегодно посещают смоленский заповедник и участвуют в забеге „За зубров!“.

Наталья — многодетная мать и активный участник премии Super Mama, запущенной одноименным глянцевым журналом

Наталья — многодетная мать и активный участник премии Super Mama, запущенной одноименным глянцевым журналом

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

Фонд «Возрождение Природы» арендует офис в «Москва-Сити» (Башня «Федерация»). Конечно, его работа финансируется через одну из компаний Gunvor Group — ООО «Гунвор». Судя по отчетности, за 2024 год на счета фонда поступило более 67 миллионов рублей — от учредителя, граждан и организаций.

Среди проектов фонда — помощь нацпаркам и заповедникам. Например, при поддержке «Возрождения природы» открыли музей снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике, визит-центр лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике, разработали проект музея зубра в Мордовском заповеднике, помогли Бузулукскому бору создать первый питомник лесных растений.

Досталось, в хорошем смысле этого слова, и родному национальному парку «Таганай». В 2023 году при поддержке фонда «Возрождение природы» построили эколого-просветительский комплекс. В его состав входят стационарная площадка для проведения мероприятий, экологическая тропа и мобильная площадка для организации выездных активностей.

На Таганай Наталья приезжала и по работе фонда, и просто с семьей

На Таганай Наталья приезжала и по работе фонда, и просто с семьей

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

Фонд выпускает фотокаталоги, книги и атласы, настольные игры для детей. Проводит курсы по экологии, творческие конкурсы с необычными призами. Так, победительница конкурса для старшеклассников «Удивительная и неизведанная Арктика» приняла участие в авиамониторинге белых медведей.

Также Наталья Торнквист владеет компанией «Созвездие Компас», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Фирма зарегистрирована в сентябре 2024 года, офис тоже в «Москва-Сити». До недавнего времени Наталья Торнквист возглавляла «Созвездие Компас», с 10 ноября 2025 года гендиректором стала Наиля Гайнуллина. За 2024 год компания отчиталась о нулевой выручке и убытке в один миллион рублей.

Наталья уже не раз попадала на обложку глянцевых журналов

Наталья уже не раз попадала на обложку глянцевых журналов

Источник:

Наталья Торнквист / Vk.com

В октябре 2024 года Наталья Торнквист зарегистрировала ИП в Московской области (город Одинцово, деревня Жуковка), основным видом деятельности указав розничную торговлю по почте или в интернете.

Кроме того, Наталья попробовала себя в роли телеведущей. Больше двух лет на телеканале «ТВ Центр» выходила еженедельная рубрика «Наша Природа с Натальей Торнквист». Сейчас она ведет ежемесячную колонку в журнале n-Style, где размышляет о мифах в области экологии и бережном отношении к природе.

Алла Скрипова
Алла Скрипова
редактор раздела «Бизнес»
