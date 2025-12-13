Как красавица из уральской глубинки стала женой шведского миллиардера, которому США запретили покупать активы ЛУКОЙЛа

Шведский миллиардер Торбьерн Торнквист нашел жену на Южном Урале Источник: Gunvorgroup.com, Наталья Торнквист / Vk.com, Сергей Михайличенко / Fontanka.ru

В начале декабря мировые СМИ взорвала новость о том, что владелец крупной международной энергетической компании Gunvor уходит в отставку и продает бизнес. Миллиардер Торбьерн Торнквист собирался приобрести зарубежные активы российской компании «Лукойл», попавшей под санкции США. Но американский Минфин обвинил Gunvor в связях с Россией и сорвал знаковую сделку. Как выяснил 74.RU, Торбьерн Торнквист действительно связан с нашей страной, особенно с Челябинской областью. Речь идет как минимум о семейных узах: его жена родилась и выросла на Южном Урале. Журналист 74.RU Алла Скрипова рассказывает, кто такая Наталья Торнквист, чем занимается муж и она сама, о чем мечтает и часто ли бывает на малой родине.

Выкупил долю у друга Путина

Название компании Gunvor мало что скажет обычному человеку, не следящему за стоимостью нефти на мировом рынке и котировками акций на биржах. А вот экономистам и политикам мировой энерготрейдер (оптовый продавец нефти и топливных ресурсов. — Прим. ред.), работающий более чем в 100 странах, хорошо знаком. Среди многочисленных активов Gunvor — нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, терминалы, суда для перевозки топлива и так далее.

История компании уходит корнями в далекий 1997 год, когда начали вместе работать шведский предприниматель Торбьерн Торнквист (ныне № 753 в рейтинге миллиардеров по версии Forbes 2025 года) и российский бизнесмен Геннадий Тимченко (№ 6 в рейтинге российских миллиардеров и № 85 в списке богатейших людей мира по версии Forbes 2025 года).

Официально компания Gunvor образована в 2000 году, названа в честь матери Торнквиста. Зарегистрирована на Кипре, головной офис находится в Женеве (Швейцария). Компания начала с торговли нефтью, c 2007 года сформировался энерго-логистический холдинг. В штате — 1700 сотрудников. За 2024 год Gunvor увеличил выручку на 7% — до $136 млрд, чистая прибыль сократилась на 42% — до $729 млн.

Компания активно развивалась, за 10 лет трейдер стал крупнейшим продавцом российской нефти и третьим трейдером в мире. За рубежом Геннадия Тимченко называли другом Путина, а Торбьерна Торнквиста — человеком, близким к Кремлю, и в этом видели причину успеха компании.

Совладелец Gunvor Торбьерн Торнквист (на фото — слева), глава «Роснефти» Игорь Сечин и на тот момент, в 2012 году, пока еще акционер Геннадий Тимченко обсудили сотрудничество и поддержку хоккея Источник: Rosneft.ru

Кстати, в 2014 году российский президент подтвердил факт дружеских отношений с одним из основателей Gunvor.

«Да, это мои хорошие знакомые, друзья. Они зарабатывали свои капиталы, некоторые из них, еще до того как мы были знакомы, например, господин Тимченко, он бизнесом занимался с начала 1990-х годов», — отметил в ходе прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о связях с Тимченко и Ротенбергами.

Торбьерн Торнквист родился в Швеции в 1953 году, учился в Стокгольмском университете. С 1977 по 1983 год работал в British Petroleum, до 1989 года руководил отделом торговли нефтью в Scandinavian Trading Co AB, потом был управляющим директором нефтяного подразделения Intermaritime Group Petrotrade.

Владелец инвестгруппы Volga Group Геннадий Тимченко 17 лет вел совместный бизнес с Торбьерном Торнквистом Источник: Сергей Николаев

Торнквист и Тимченко были не просто партнерами по бизнесу. Как рассказал Геннадий Тимченко в одном из интервью, они сдружились и даже поселились рядом в Швейцарии — на берегу Женевского озера.

19 марта 2014 года, за день до включения российского бизнес-партнера в санкционный список США в связи с политикой в Крыму, швед выкупил долю Геннадия Тимченко (43,5%). Так Торнквист стал главой компании и основным акционером Gunvor — 85%, остальное — у сотрудников компании. После 2014 года он продал активы в России и сократил торговую активность в нашей стране. В 2015 году Торнквист получил миллиард долларов в качестве дивидендов. Часть этих денег, по его словам, пошла на погашение долга перед Тимченко.

Сооснователь сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьерн Торнквист впервые приехал в Москву в 1985 году Источник: Gunvorgroup.com

Недавно Торнквист вновь продемонстрировал интерес к российским активам, расположенным в 11 странах и объединенным под управлением LUKOIL International GmbH. История развивалась на редкость стремительно. 22 октября этого года США ввели санкции против ЛУКОЙЛа — второй по величине нефтяной компании России. Через неделю, 27 октября, российский нефтяной гигант объявил о продаже зарубежных компаний. И уже через три дня, 30 октября, ЛУКОЙЛ принял от Gunvor Group Ltd. предложение о приобретении «дочки». Сумма не называлась, но эксперты оценивали сделку минимум в $21–22 млрд, что, кстати, в три раза больше стоимости собственного капитала Gunvor.

7 ноября на сцену вышел Минфин США, назвал Gunvor «марионеткой Кремля» и предупредил трейдера, что тот не получит лицензию до окончания конфликта на Украине. В компании заявили о «фундаментально ошибочных и ложных» утверждениях, однако Gunvor отозвал предложение о приобретении лукойловской «дочки».

1 декабря стало известно, что 72-летний основатель и крупнейший акционер Gunvor Group Торбьерн Торнквист покидает пост гендиректора и продает всю долю топ-менеджменту своей компании. Новым руководителем назначили главу ее американского подразделения Гэри Педерсена (он пришел в компанию в прошлом году). В Gunvor не останется ни представителей, ни членов семьи Торнквиста (там работал его старший сын).

«Мой муж — настоящий викинг»

Красавица Наталья — вторая жена шведского миллиардера Торнквиста, у них трое детей. Также у Торбьерна есть сын от первого брака.

Наталья работала юристом в компании Gunvor. Как думаете, служебный роман? Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

Родом Наталья из Челябинской области. Ее детство прошло в маленьком городке Южноуральске, выросшем из рабочего поселка вокруг ГРЭС. Сейчас там живет 37 тысяч человек. Про малую родину Наталья, ныне жена шведского миллиардера, не забывает.

«Челябинская область, куда я очень люблю возвращаться, где живут мои родители, родственники, — так Наталья Торнквист ответила на вопрос о любимом месте в России в интервью журналу „SuperМама“. — Люблю приезжать с моей семьей, с моими детьми, показывать им, как я жила, какое у меня было счастливое детство, рассказывать им о наших традициях».

Южноуральск раскрашен муралами — на стенах многоэтажек можно увидеть копии известных полотен Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В международной семье возникает желание передать народное достояние обеих наций — в традициях, в сказках, в кухне, считает она.

«Мой муж — швед, настоящий викинг, он привил мне и детям уважение к шведской культуре и традициям. Я русская, и для меня очень важны наши народные традиции: вера, фольклор, кухня, спорт, искусство и язык, — поделилась мыслями Наталья. — Стараюсь передать всё это своим детям, [показать], какие у нас в стране есть замечательные места. Она очень большая, необъятная и не перестает меня удивлять».

Вслед за Натальей муж тоже увлекся дикой природой Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

Наталья Батенева (девичья фамилия) всегда хорошо училась. Школу окончила с золотой медалью, юридический факультет ЮУрГУ — с красным дипломом. В 2006 году в Женевском госуниверситете получила специальность «бакалавр права». В 2009-м с отличием окончила государственный университет Лозанны в Швейцарии, став магистром международного и европейского коммерческого права. По словам знакомых семьи, первой за границу уехала старшая сестра Натальи, потом и ее потянула за собой.

Также Наталья успела поработать юрисконсультом в международной компании Gunvor. Вероятно, тогда она и познакомилась с будущим мужем.

Поездки по заповедникам не отменяют выхода в свет Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

Супруги долгое время жили в Швейцарии. Впрочем, глава Gunvor по работе часто летал в Россию. А в 2021 году все вместе переехали в Подмосковье. Тогда же Наталья основала благотворительный фонд «Возрождение природы» (подробнее об этом расскажем чуть ниже. — Прим. ред.).

По словам Натальи, свой день она начинает с пробежки на свежем воздухе или крутит педали велосипеда. Ей нравится жить за городом.

«Мы с родителями всегда сажали свой огород, много времени проводили в саду и огороде, на озерах Южного Урала. Всё это помогло сформировать мою связь с природой, перенести ее во взрослую жизнь и передать моим детям. Возможность в любой момент выйти в сад и жить на земле — это то, что я не могу представить по-другому», — объяснила Наталья Торнквист в интервью изданию «На Рублевке».

Для детей возможность погладить настоящую козу или косулю интереснее Диснейленда Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

Супруги приобрели дом в элитном коттеджном поселке «Парк Вилл» на Рублевке. Он находится рядом с деревней Жуковкой, всего в 10 километрах от МКАД. Дом выстроен в строгом английском стиле, есть фонтаны и триумфальные арки на въезде, парк с прудами, аллеями, беседками и мощеными дорожками.

Уголок викторианской Англии в Подмосковье — так выглядит поселок ParkVille Жуковки Источник: Yandex / Maps

В поселке всего 79 домов площадью от 850 до 2500 квадратных метров с земельными участками от 40 до 106 соток. Цена варьируется от 10 до 50 миллионов долларов.

«Помогли дочерям уехать за границу»

Мы съездили в родной город главы благотворительного фонда «Возрождение природы» Натальи Торнквист и попытались найти тех, кто помнит ее еще маленькой. Таких, к сожалению, оказалось мало. Одноклассники разъехались. В школе, которую Наташа окончила с золотой медалью, девочку вспомнили. Говорят, увлекалась правоведением.

В Южноуральске по-прежнему живут родители Натальи. В конце 90-х годов мама занималась бизнесом. В 1997 году Людмила Батенева оформила статус индивидуального предпринимателя — торговала замороженными продуктами. Несколько лет владела фирмой «Орхидея» (ликвидирована в 2008 году). Весной 2012 года окончательно завязала с предпринимательством, закрыв ИП.

Людмила Батенева, мама Натальи, входит в Совет ее благотворительного фонда Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

Отец Михаил Батенев в молодости работал врачом-гинекологом, потом стал судмедэкспертом. Сейчас оба уже пенсионеры. У них большой двухэтажный дом в поселке Плановом, что на въезде в Южноуральск. Но застать кого-либо не удалось. Гостей встречает лишь лай собаки, к которому вскоре присоединяются и соседские.

«Буквально на днях к ним двух или трех дочкиных собак сюда на такси привезли», — рассказала знакомая семьи.

По словам южноуральцев, знающих родителей Натальи, о детях те особо не распространяются. Но семью дочери называют «о-о-о-о-чень обеспеченными людьми». Старшему поколению тоже отдают должное.

«Папины и мамины деньги помогли дочерям (Наталье с сестрой) уехать за границу, а дальше всё удачно сложилось», — добавила жительница городка.

«Переживала, что не будет хватать времени»

Любимым предметом в школе, по словам Натальи, у нее было природоведение, а дети родились уже с экологическим сознанием. Так что неслучайно четыре года назад она учредила благотворительный фонд «Возрождение Природы». Его деятельность направлена на защиту и возрождение редких видов животных, экологическое просвещение и работу с детьми.

«Среди южно-уральских сосен» — с такой подписью Наталья выложила фото в своем аккаунте Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

По словам Натальи, они с мужем всегда активно участвовали в благотворительных проектах, но в 2021 году решила самостоятельно создать фонд, ориентированный на защиту природы России.

Благотворительный Фонд «Возрождение Природы» зарегистрирован в Москве в 2021 году. Занимается предоставлением финансовых услуг. Президент фонда — Наталья Торнквист. Данных о структуре собственности и численности сотрудников в публичном доступе нет. Фонд указан в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций. По данным сервиса Rusprofile, за 2024 год выручка фонда составила 54 тысячи рублей, чистая прибыль — 52 тысячи рублей.

«Я мама троих детей. Начиная свою работу в фонде, переживала, что у меня не будет хватать времени, чтобы уделять его полноценно семье. Однако именно семья поддерживает меня в этой непростой работе, — заявила Наталья Торнквист на вручении премии Super Mama Business — 2024. — Моя супермама Людмила Васильевна и моя дочь Матильда поддерживают все мои проекты, даже посещают со мной детский дом. Вся моя команда с детьми ежегодно посещают смоленский заповедник и участвуют в забеге „За зубров!“.

Наталья — многодетная мать и активный участник премии Super Mama, запущенной одноименным глянцевым журналом Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

Фонд «Возрождение Природы» арендует офис в «Москва-Сити» (Башня «Федерация»). Конечно, его работа финансируется через одну из компаний Gunvor Group — ООО «Гунвор». Судя по отчетности, за 2024 год на счета фонда поступило более 67 миллионов рублей — от учредителя, граждан и организаций.

Среди проектов фонда — помощь нацпаркам и заповедникам. Например, при поддержке «Возрождения природы» открыли музей снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике, визит-центр лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике, разработали проект музея зубра в Мордовском заповеднике, помогли Бузулукскому бору создать первый питомник лесных растений.

Досталось, в хорошем смысле этого слова, и родному национальному парку «Таганай». В 2023 году при поддержке фонда «Возрождение природы» построили эколого-просветительский комплекс. В его состав входят стационарная площадка для проведения мероприятий, экологическая тропа и мобильная площадка для организации выездных активностей.

На Таганай Наталья приезжала и по работе фонда, и просто с семьей Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

Фонд выпускает фотокаталоги, книги и атласы, настольные игры для детей. Проводит курсы по экологии, творческие конкурсы с необычными призами. Так, победительница конкурса для старшеклассников «Удивительная и неизведанная Арктика» приняла участие в авиамониторинге белых медведей.

Также Наталья Торнквист владеет компанией «Созвездие Компас», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Фирма зарегистрирована в сентябре 2024 года, офис тоже в «Москва-Сити». До недавнего времени Наталья Торнквист возглавляла «Созвездие Компас», с 10 ноября 2025 года гендиректором стала Наиля Гайнуллина. За 2024 год компания отчиталась о нулевой выручке и убытке в один миллион рублей.

Наталья уже не раз попадала на обложку глянцевых журналов Источник: Наталья Торнквист / Vk.com

В октябре 2024 года Наталья Торнквист зарегистрировала ИП в Московской области (город Одинцово, деревня Жуковка), основным видом деятельности указав розничную торговлю по почте или в интернете.